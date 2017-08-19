Поезд туда

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:48

Причина: Изменен раздел.

Хранилище ужасов Просмотров: 111 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:48 by

Один старенький дедушка жил в городе Петербурге. Его часто мучила бессонница, и он тогда выходил из дома и гулял по ночному городу. Погуляет часа два, подышит свежим воздухом, потом возвращается домой и засыпает.Вот и сегодня ночью он опять лежал в кровати, и ему не спалось. За окном в небе висел огрызок луны. «Вот и я такой же, – думал дедушка. – Один-одинёшенек, жизнь отгрызла у меня мою жену». Стал он опять тосковать по своей жене, которая умерла 20 лет назад. Понял, что не заснёт, и пошёл гулять.Шёл, шёл, в одном месте ему захотелось пройти дворами. Дедушка прошёл под арку, прошёл маленький дворик и оказался в другом дворике. И тут он удивлённо остановился. Во дворе стояла толпа людей, человек тридцать. Все смотрели куда-то, повернув головы налево.Дедушка подошёл, остановился, тоже повернул голову налево, но там не было ничего необычного, только жёлтая стена и два обычных окна. Дедушка выбрал пожилую женщину, подошёл к ней и сказал:– Здравствуйте.– Здравствуйте.– Извините за моё любопытство, а что вы тут все делаете?– Как что?– Почему вы тут все стоите и голову повернули налево?– Поезда ждём.– Какого поезда? Куда?– Туда, – женщина кивнула направо.– А когда поезд придёт?– Скоро уже. Что-то задерживается сегодня.Вдруг потемнело. Это луна зашла за облако, а во дворе не было никаких фонарей, и ни одно окно не светило. Всё равно было видно, и дедушка к своему испугу увидел, что вокруг ни души. Только что рядом была толпа людей, а теперь никого.И тут в тишине дедушка услышал, что где-то далеко едет поезд. Вот он остановился. Было даже слышно, что двери открылись, и какой-то голос замогильно сказал: «Станция Кровавая, следующая станция – Костяная». Бред какой-то, подумал дедушка, у меня галлюцинации. Пошёл дальше.И тут удар, страшная боль. Это невидимый поезд наехал на дедушку.Сейчас этот дедушка тоже мертвец и тоже по ночам ездит на этой мертвецкой электричке на работу. Теперь мертвецам тоже надо работать. Без денег в рай не пускают, а деньги в загробном мире свои, обычные человеческие деньги там не принимают, вот и приходится мертвецам вкалывать.Мертвецов заставляют мучить живых людей. Вот и дедушка мучился бессонницей не просто так, это его мертвецы мучили. И толпу ему показали специально, чтобы его напугать. Но в своей смерти он сам виноват, потому что вовремя не понял опасности.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дедушка поезд толпа мертвецы бессоница

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