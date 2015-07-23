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Страшилки

Леший спас

Леший спас


Как-то раз одна семья собралась на природу. У них был загородный домик рядом с лесом.

И вот уже вся семья в сборе: мама, папа, дядя и девочка Оля. Папа и дядя хорошо знали здешние леса, поэтому Оля и мама полностью им доверяли походы в лес.

Во время очередного похода Оля заметила красивого зайца. Отбившись от своей семьи, девочка последовала за зверушкой. Так она и потерялась. Оля звала и плакала, но никто не откликался. Выйдя на полянку, Оля села посреди неё и заплакала громче обычного. Вдруг кусты зашевелились. Оля посмотрела на источник шума. В кустах кто-то копошился. Из листвы вышел старичок небольшого роста, в потрёпанной одежде. Густая борода доходила до груди, а кудри почти закрывали лицо.

— Чего плачешь, внучка? Потерялась? — спросил старик своим хриплым голосом.

Оля кивнула и вновь громко зарыдала.

— Не плачь, внучка, — старик осторожно взял за руку девочку — Я выведу.

Девочка доверялась незнакомцу. Так они шли минут 20. Вскоре показался дом, где остановилась семья Оли. Оля радостно запищала, отпустила руку и побежала в сторону дома, но тут же остановилась и обернулась, чтобы поблагодарить старичка, а того и след простыл. Будто его и не было. Оля осмотрелась. Пожав плечами, девочка вернулась в дом. Там её встретили взволнованные домочадцы.

Оля рассказала, что её спас какой-то дедушка.

— Может, лесник, — предположила мама.

Но папа и дядя округлили глаза.

— Знаешь, — начал папа — Мы с Михой знаем эти места достаточно хорошо. И можем с уверенностью сказать, что никакого лесника тут и помине не было.

— Леший спас, — добавил дядя.

На следующий день семья начала собираться. Перед уходом, на одном из пней, стоявшем рядом с домом, они оставили пару пряников и небольшую баночку мёда. Эту историю Оля и её семья никогда не забудут.

Автор - Viktor Sakurai.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:04
Сегодня, 01:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 1
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Ключевые слова: Природа лес заяц старичок спасение

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 01:05
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Мне напомнило краткий пересказ истории Яблочка.
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