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Страшилки

Ужасные каникулы в лесу

Здравствуйте, дорогие читатели. Я хочу поведать вам одну историю, которая произошла со мной 5 лет назад.

Тогда мне было пятнадцать лет и меня отвезли к бабушке и дедушке в деревню. Там я познакомилась с Пашей и Настей, так же приехавшими на каникулы к своим родственникам.

Мы любили ходить в лес. Он был совсем недалеко от деревни, и поэтому ходили туда довольно часто. С каждым днём мы заходили в него всё глубже и глубже. И, в один прекрасный день, мы там заблудились.

Это был солнечный, жаркий день, таким он и должен быть летом. Паша, Настя и я отправились в наш любимый лес. Мы решили исследовать новую "территорию" леса и пошли по тропинке, по которой ни разу ещё не ходили. Пройдя минут двадцать, мы решили остановиться и передохнуть, но как только мы присели, то услышали звук шагов. У нас пробежала мысль, что это зверь или человек, собирающий грибы. Шаги становились всё громче и ближе к нам, но ни зверя, ни человека мы не видели. "Значит, ветер!" Но, и не он тоже. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Тогда Паша спросил:

- Кто здесь?

Мы услышали ответ:

- Это мы...

Этот голос я запомню навсегда. Холодный, хриплый, он звучал буквально везде. Мы не понимали, откуда он идет.

- К-кто, это мы?

- Мы...

В этот момент стало резко холодно, по телу пробежали мурашки, и мы побежали. Не знали куда, но мы бежали, бежали и бежали...

Когда мы отбежали на приличное расстояние от того места, мы остановились и осмотрелись. Место было нам не знакомо. Всё выглядело одинаково: деревья, листья, ветки, бревна - это всё, что мы видели вокруг себя, и не удивительно, что и не удивительно - всё таки лес. Не понимая, что нам делать, и чувствуя большую усталость, мы сели на землю и решили немного передохнуть. Мы не стали звать на помощь, так как боялись, что тот голос найдет нас, и решили позвонить бабушке, но связи ни у кого не было.

Спустя некоторое время, мы увидели мужчину и побежали к нему, крича:

- Помогите нам, пожалуйста!

- Что случилось?

Его голос был каким-то странным, неестественным, но тогда мы не обратили на это внимания и очень зря...

- Мы заблудились!

- Как странно... я тоже заблудился и не могу найти выход отсюда.

- Тогда давайте искать выход вместе?!

- Отсюда нет выхода. Я здесь умер и вы умрёте! Вы умрёте, умрёте, умрёте!

Его глаза начали вытекать из глазниц, кожа слезала с его тела, он протянул окровавленно-костлявые руки, на них уже не было кожи, он попытался схватить одного из нас, но мы оказались быстрее и убежали от него.

Уже стемнело, мы боялись остановиться, но и сил бежать уже не было. Мы решили идти пешком, чтобы голос и мужчина нас не догнали, мы знали, что бабушка и дедушка нас ищут, но пока их не было. Когда силы нас окончательно покинули, мы опять сели на землю и начали отдыхать. Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Я закричала. Все вскочили и собрались опять бежать из последних сил, но тут над нами донёсся тихий, спокойный женский голос.

- Успокойтесь, я вас не трону.

- И я тоже, - позади нас стоял молодой парень.

- Вы люди? Вы нам поможете? Или что? - кричала Настя. У неё началась настоящая паника. Девушка к ней подошла, взяла за руку и произнесла:

- Нет, мы не люди. И неважно кто мы. Главное, что мы хотим помочь и поможем.

- Вы нам покажете выход из леса?

- Почти. Вы уснёте, а мы вас будем охранять от нашего отца.

- От вашего отца?

- Неважно, спи.

В этот момент я почувствовала сильную слабость, и мне хотелось спать. Я проснулась у себя дома.

- О, ты проснулась! - с радостью в голосе сказала бабушка.

- Что со мной было?

- Вы так нас все напугали. Вас не могли найти неделю!

- Как неделю? Нас не было от силы день.

- Бедняжка, ты устала, и голодная, и из-за этого ты, видимо, ничего не помнишь. Сейчас я тебе дам покушать!

Через несколько дней мы с ребятами снова увиделись. Им тоже сказали, что их не было неделю.

Мы рассказали нашим родителям, что с нами случилось в лесу, но нам никто не поверил. Всё списали на то, что мы перепугалась, и нам это привиделось. И только одна бабушка нам поверила и рассказала, что это было.

Оказывается, при царе Николае II в этой деревне жила крестьянская семья. Отец, дочь и сын. Мать давно померла от чумы, отец от горя помутился рассудком. Он забросил домашнее хозяйство и стал тиранить и бить своих детей. И когда он над ними издевался, всё время говорил: "Это из-за вас умерла мама. Вы умрёте, умрёте!", - он не хотел их убивать. Но однажды отец настолько разозлился на сына и дочь, что одного задушил, а когда дочь хотела убежать и рассказать об этом полиции, он и её задушил. Трупы закопал в этом самом лесу, но не смог смириться, что убил своих детей, и понимал, что его за убийство отправят на каторгу, повесился рядом с "могилами" детей.

Теперь его дух бродит по этому лесу и убивает детей, которые в нем заблудились.

Именно его мы видели, и именно его дочь и сын нас спасли...

Я долго не решалась опубликовать свою историю, но прочитав много историй похожие на мою, то я поняла, что я не одна... со мной есть люди, которые меня поймут и поверят мне!

Теперь вы знаете мою историю. Верить или не верить, решать только вам. Но знайте, всё это было на самом деле. Будьте осторожны, гуляя в лесу. Не повторяйте моих ошибок. Мне повезло, и я выбралась. Живой и невредимой, но вам может не повезти... вы можете не вернуться к своим родным и близким.
Цените всё, что у вас есть и, если вы не знаете тропинку в лесу, не идите по ней...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:36
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 19:36 by Роза ВатсонПросмотров: 22Комментарии: 1
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Ключевые слова: Лес друзья заблудились авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:27
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Бабушка эта откуда знает?
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