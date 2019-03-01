Анастасия

Эта история произошла со мной и ещё одним человеком, настоящие имя которого я скрою и назову Андреем.



Произошло это относительно недавно. Я встретилась с Андреем, как мы и договаривались заранее. Это должна была быть небольшая прогулка по питомнику, находящемуся недалеко от города. Рядом располагался автовокзал, с маленьким магазинчиком и пирожковой, но зайти мы решили именно в пирожковую, взять чего-нибудь для мини-пикника после прогулки. У Андрея был с собой плед, на котором мы смогли бы уютно разместиться.



Встреча произошла в 19:05. Я хорошо запомнила это время, когда ставила музыку на паузу.

Перед тем как зайти в пирожковую, мы стояли и болтали некоторое время обо всём, но большую часть разговора занимали объятия и поцелуи.

После покупки съестного, взявшись за руки, я и Андрей отправились в лес по тропинке. Шли мы тихо, без лишних разговоров. Просто шли и наслаждались тишиной, которая иногда прерывалась шумом кустов и деревьев из-за ветра, наслаждались лесным воздухом и просто нахождением рядом друг с другом.



Иногда мимо или неподалёку проходили люди, громко общались, смеялись.

Особенно по-волшебному всё вокруг стало тогда, когда солнце почти ушло, оставив за собой лишь пару оранжевых лучей, а луна - наоборот, стала возвышаться над землёй, приобретая такой же или скорее другой цвет, напоминающей что-то среднее между оранжевым и жёлтым. Теперь лес казался не таким уж и безопасным сказочным местом. Всё вокруг нагнетало, приобретало другие формы, мозг стал дорисовывать свои черты к давно готовым картинам. Вот уже и не слышны голоса других людей, но есть ощущение, будто рядом всё равно кто-то есть. Звуки природы тоже стали другими.



Солнце окончательно зашло за горизонт. Всё тепло, которое за весь день земля успела в себя впитать – давно улетучилось. Изредка поддувал лёгкий прохладный ветерок, от чего по коже пробегали мурашки. Андрей почувствовал, как мои пальцы похолодели, прижал меня к себе и укрыл кофтой, которая была на нём поверх футболки. Я чувствовала запах его одеколона, затем ощутила вкус его губ своими, и это окончательно согрело меня.

Немного прогулявшись, мы выбрали место для пикника. В то время, пока Андрей расстилал плед, мне позвонил брат, узнать, когда я приду домой, чтобы мы с ним вместе проиграли на компьютере в игру, дабы мама не уложила его спать рано. Он всегда просил меня об этом. Потому что всегда мама разрешала посидеть ему подольше, когда я была с ним.



Пока разговаривала, успела потерять то место, где был Андрей. Пришлось вспоминать обратную дорогу, в какое место я заворачивала тут, а за какое дерево я зашла там. Обычно с ориентированием у меня проблем нет. Да и уйти так далеко, за столь короткий промежуток времени, вряд ли бы я смогла. Внутри меня стал зарождаться страх; страх того, что я потерялась или страх того, что в темноте может кто-то обитать?

- Эй!

Я почувствовала, как моего плеча коснулась рука и быстро обернулась. Это был Андрей.

Увидев моё испуганное лицо, он мягко улыбнулся, посмотрел мне в глаза и прошептал:



- Далеко хоть собралась? - вместе с этими словами он взял мою руку и повёл к месту нашего расположения.

Как оказалось, оно было не так уж и далеко. Да и пока я бродила одна, всё казалось вокруг как в тумане.

Наконец, мы присели на плед, достали еду и устроили скромный романтический ужин. Вокруг природа, ночные голоса леса, приятное освещение фонариков телефона среди кромешной темноты. На небе потихоньку загорались звёзды – одна за другой.

Наплыв страсти, мягкие и нежные соприкосновения губ, блуждание рук по телу превратило поглощение пищи в... Что происходило дальше – не совсем та часть, которую полностью стоило бы впихнуть сюда. Скажу только то, что прервали нас хруст травы и треск маленьких веточек неподалёку. Такой звук сравним с тем, будто кто-то не спеша идёт в нашу сторону. Вот тут появилось реальное ощущение, что мы не одни.

- Ты это видела? – удивлённое спросил Андрей, сверля взглядом место, из которого доносился шум.

- Что?

- Там между деревьями тень промелькнула.



Конечно, никакой тени я не видела, потому как смотрела совершенно в другую сторону, прислушиваясь, дабы уловить ещё что-нибудь. Однако кроме как обычных звуков, ничего больше услышать не удалось. Возможно, тот треск веточек можно списать на маленькое пробежавшее мимо животное, а тень - игрой воображения, однако дальнейшие события не спишешь ни на что, даже если очень сильно захочешь.



Вся романтическая атмосфера ушла, сердце стало биться не из-за прикосновений, поцелуев и всего такого прочего, а из-за банального страха. Здешняя атмосфера вновь оказалась недружелюбной, некомфортной.

Собрав всё, что было разложено ранее, мы двинулись в цивилизацию по той дороге, по которой и пришли сюда. И, конечно же, сумели заблудиться. Пришлось идти напрямую, в сторону трассы, которая, по сути, окружала лес с двух сторон. Пройдя минут 20, выйти к трассе так и не получилось, хотя, как бы, давно пора. Вместо этого нам удалось каким-то образом дойти до перекрестка 4 тропинок, посредине которого стояло огромное дерево.

- Блин, тогда, по сути, нам туда, - сказал Андрей показывая пальцем на ту тропинку, которая должна была вывести нас на дорогу, ведущую к автовокзалу.

Я уж быстрым шагом потопала по нужной тропинке, как поняла, что рядом никого нет и, обернувшись, увидела Андрея, стоявшего рядом с деревом.

- Чего встал? Идём.

- Иди сюда, смотри... - подойдя к нему, он показал мне ленточку белого цвета.

- Посвети на неё.



Яркий свет, от включённого фонарика на телефоне, дал увидеть, что найденная ленточка далеко не идеально белого цвета: на ней были пятна крови, грязная, вся в земле и пахла, как прогнивший труп. О да, я знаю, как пахнет прогнивший, потому как обучаюсь на третьем курсе медицинского института. Пара практик в морге, и ты навсегда запомнишь этот ужасный запах

- Фу, гадость.

Андрей кинул ленточку в сторону, затем посмотрел на меня и добавил:

- Ну ничего себе, ты это видела?

- Ага, давай пойдём уже.

- Пошли, а то не хватало ещё, чтобы нас волки поймали, - сказал Андрей, посмотрев на меня и посмеявшись.

Я запрыгнула к нему на спину, и мы потихоньку двинулись вперёд. Пока шли, всё вокруг окутал туман, как и тогда, когда я отходила во время звонка брата.

Звуки стали пропадать, и становилось тихо так, что эту тишину можно было сравнить с тишиной в звукоизолированной комнате. От этого становилось не по себе. В один момент Андрей дернулся так, что свалил меня на пол и прокричал:

- Ты видела? Тень пробежала...

- Чего? - не успела я ничего понять, как сама заметила что-то быстро пробежавшее между деревьями и кустами. Медленно встав и потерев копчик, который теперь ныл из-за боли, я прижалась к Андрею, и в голове тут же всплыла мысль о долгом пути – выйти на дорогу дело быстрое, однако мы до сих пор стояли где-то в глубине леса.



Только я хотела сообщить Андрею о пришедшей в голову мысли, как из-за кустов сзади нас, неподалёку послышался хруст и треск травы, веточек и маленьких кустиков. На фоне полной тишины это было очень громко и отчётливо слышно. Одновременно обернувшись, и вглядевшись, мы увидели что-то, что стояло или пыталось стоять и смотрело прямо на нас. Разглядеть тогда отчётливо фигуру не получилось, но было заметно как оно скрючено, с длинными руками и ногами, пыталось хоть как-то устоять на земле двумя конечностями. Со стороны откуда мы шли - с перекрестка 4 тропинок, раздался человеческий дикий рёв, и по-другому это никак нельзя было назвать. Он был протяжным, в нём слышались нотки боли и отчаяния. Затем всё умолкло, будто этого ничего не было, лишь вороны метнулись ввысь и стали летать вокруг, да громко каркать. Происходящие события настолько погрузили нас с Андреем в полный шок, что мы даже и не заметили, как скрюченная фигура пропала из виду.



Оба стояли как болванчики, дрожали от страха и не знали, что делать. Пока Андрей решил проверить то место, где мы видели тварь, я проверила телефонную связь, которая не ловила, всё было глухо, никому нельзя позвонить или отправить сообщение, к тому же телефон стал быстрее разряжаться.

- Эй, иди сюда... - я медленно подошла на зов Андрея к тому месту, где была тварь. - Смотри, слюни и кровь. Есть и следы, они напоминают человеческие, но что-то мне подсказывает, что это вовсе не так.

Я прислонилась к дереву, провела руками по лицу и засмеялась. То ли от нервов, то ли от данной истории, что происходила сейчас со мной. Что это вообще за бред? Ничего странного? Ну да, конечно, мы вот уже как битый час пытаемся выбраться из леса, нам постоянно что-то мерещится, скрюченная тварь, рёв, отсутствие звуков...

Откуда, а самое главное - что мы такого сделали, что попали в эту ситуацию. Да, я и Андрей безусловно верим во всю этакую паранормальщину, в детстве каждый из нас даже с этим сталкивался, но что бы всё вот так закрутилось - это уже слишком.



- Что делать? – хрипло и еле слышно спросила я Андрея.

- Не поверишь – не знаю. Надо разобраться во всём и выбираться. А как, и что к чему, тоже, честно говоря, не в курсе.

- Давай вспомним с чего всё началось.

Тут же я рассказала Андрею про то, как потерялась, пока он расстилал плед, он же сказал, что когда мы проходили мимо поляны с пнем посередине и цветами, он вдали увидел девушку, на ней была мокрая одежда и растрепанные волосы.

- Давай пойдём на то место, где ты её видел?

- Найти бы дорогу туда, для начала.

Делать было нечего, мы с опаской шли, пытаясь найти нужное место, и нашли его довольно быстро.

- Смотри, кучка, может, есть что?

- То, что не переварил желудок кошечки или собачки?

- Очень смешно, - с этими словами Андрей присел на корточки и стал рыскать в этой кучке. Затем достал что-то оттуда и показал мне.

- Смотри, ты в этом мастер...

Я взглянула на предмет, извлечённый Андреем из земли, и поняла, что в его руках находилась кость, принадлежавшая ребёнку. На ней ещё оставались ошметки мяса, засохшая кровь, потому запах, исходящий от неё, был не из приятных.

- Многого это не дало, пошли к перекрёстку

- В той стороне произошла какая-то дичь, ты предлагаешь сейчас туда пойти, да?

- Её там уже давно нет, идем.

- Ты так уверен?



Ничего не ответив, Андрей задрал нос, сделал серьёзный вид, сжал кулаки, проговорил неразборчиво про себя и метнулся вперёд. Спустя некоторое время, нам удалось без происшествий добраться до перекрестка. Я шла сзади Андрея, потому не имела возможности что-то разглядеть первой. А увидеть это я смогла лишь тогда, когда Андрей попятился назад и сбил меня с ног. Снова ударившись копчиком о землю, перед моим взором предстала повешенная девушка. Её кожа была синеватого оттенка, одежда мокрая, волосы растрепанные. Видимо, это как раз та девушка, которую описывал Андрей.

Медленно, не спеша, опасаясь издать лишний звук, мы подошли к девушке, чтобы получше её разглядеть. Ничего примечательного найти не удалось, кроме татуировки на шее и маленький церковный крестик, который она сжимала в руке. С её рта стекала свежая кровь, в глаза, ноздри и уши лезли черви, трупные насекомые потихоньку пожирали плоть. Лицо пока оставалось не сильно тронутым и можно было разглядеть миловидные черты лица, скорее всего она умерла будучи молодой. Я представила, какая жизнь её ждала впереди, какие моменты ей пришлось бы пережить, как она могла сейчас не висеть тут, а сидеть у окна, смотреть на звёзды, на которые смотрели мы с Андреем. Тут же, разглядывая её, на ещё не выпавших волосах я заметила белую ленточку, которой они были кое-как перевязаны. Видимо, ленточка, которую в самом начале нашёл Андрей – принадлежала этой девушке. Возможно, это место хранит память о девушке в виде этой белой ленты.

Стало грустно, Андрей подошёл сзади, взял меня за плечи и прижал к себе.

- Успокойся, мы обязательно выберемся из этого кошмара.



Треск, хруст... Кто-то приближался к нам, и было слышно, как оно тяжело дышит, сопит, пытается произнести хоть слово, но не может. Мы обернулись и снова увидели его - скрюченное существо неуклюже перебиралось на своих длинных конечностях. В этот раз он полностью попал под свет фонарика из телефона, чудом державшего 3%. Лицо этого существа было деформированным, челюсть отвисала, перевешивала в бок, мутные глаза, как у стариков, приближающихся к смерти. На самой голове торчало три волосинки, вместо носа была одна большая чёрная дыра, обвисшие скулы и впалые щёки. Тело было обычное, человеческое, но выглядел он как анорексичка, кожа обвивала кости, втянутый, как щёки, живот, однако, на удивление, полноватые ноги и руки. Вместо ногтей уже были реальные когти. Существо хотело было наброситься на нас, как Андрей из-за пазухи достал кость, которую он же и раскопал, размахнулся рукой и попал прямо в его голову. Оно завыло, а вместе с этим над лесом снова летали и каркали вороны. Мы бежали в сторону дороги, ведущей к автостанции и, о да, на удивление рассеялся туман, и мы, наконец-таки, оказались там, где давно должны были оказаться.



Окончательно прийти в себя заставил голос пьяного мужика, сидевшего на лавочке под надписью «Автостанция»:

- Эй, ребята, вы чего?

Было тяжело принять снова нормальную действительность. Люди, ждавшие ночного автобуса, молча смотрели на нас, как на поехавших, а возможно, некоторые смогли подумать и о том, что мы какие-то наркоманы.

Два фонаря освещали место, где располагались лавочки, и дорожку к биотуалету. Яркая мерцающая вывеска гласила "Пирожковая у Анны", рядом красовалась табличка "Продуктовый магазин". Мимо проехала машина с громкой музыкой, прошли гуляющие подростки, смеясь, разговаривая, покуривая сигареты и попивая пиво. Чуть дальше на остановке стояла молодая пара, парень, державший девушку за бёдра, и сама девушка, гладившая его рукой по груди.



Ночь, яркие звезды на небе. Всё как обычно, и всё возвращало нас в тот романтический момент.

Отойдя подальше от людей, Андрей вызвал такси, и мы вместе поехали к нему на ночёвку. Оставаться по отдельности после такого не хотелось никому из нас. Время показывало 00:36, а значит, ни о какой маршрутке и речи быть не могло.



Дома сразу же уснули на диване, не раздеваясь.

Каждый день мы с Андреем по крупицам собирали информацию. И вот, что получилось выяснить.

Кость ребёнка была от 6-летней девочки, та девушка, что видел Андрей, была мамой этой девочки. Её звали Анастасия, а дочку - Маша. У Анастасии был муж, от которого она забеременела, только вот мужчина не хотел и не планировал детей, потому решил воспользоваться самым простым способом - бросить Анастасию. В момент беременности ей было 18 лет. Замуж выскочила рано, якобы по большой любви. Муж, кстати, был старше её на лет так 16. А познакомились они тогда, когда Анастасии было 15.

Оставшись, по сути, одна, со старой матерью, инвалидом-отцом, с маленьким семейным бюджетом, ненавистным ребенком, что она вынашивала под своим сердцем, она решила заключить сделку с дьяволом, дабы были деньги и вернулся её любимый.

Дьявол согласился на сделку, но взамен потребовал душу ребёнка, когда тому исполнится 6 лет.



Анастасия, безусловно, согласилась, тем более, что ребёнка ей было вовсе не жалко. Деньги появились сразу, и любимый вернулся, только вот когда пришёл день расплаты, Анастасия не хотела лишаться того, что имела, ведь демон мог попросту отобрать всё, после выплаты долга.

Единственным решением для неё стало убить дочку и спрятать по разным местам её части тела.

Так и сделала, демон потерял след Маши, а за то, что Анастасия так нагло его обманула, отобрал её душу и мучил, а вместе с тем мучил и пока ещё живую Анастасию. Не в силах справиться с той болью, с теми галлюцинациями, которые насылал на нее дьявол через душу, она наложила на себя руки, что было совершенно бессмысленно, ведь душа девушки находилась в руках дьявола, и теперь муки стали гораздо страшнее. Она повесилась в том лесу, на дереве, у перекрёстка 4 тропинок.

Чтобы обрести покой, отпустить душу Анастасии, дьявол должен был найти последнюю кость девочки Маши, как раз ту, что выкопал Андрей. Он кинул последнюю человеческую деталь прямо в лицо тому существу, и всё кончилось. Вот так просто...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:34

Причина: Изменен раздел.

OksiFox Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:34 by

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