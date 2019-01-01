Утренняя сигарета

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:40

Причина: Изменен раздел.

TateLangdon Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:40 by

Сегодня Катя так и не ложилась спать, всю ночь она писали шпаргалки к экзамену на маленьких клочках бумаги, мелким, но разборчивым почерком. Обнаружив, что за окном уже светло, а на часах 4:55, Кате вдруг сильно приспичило покурить. Отец был в командировке, а мама крепко спала в соседней комнате. Родители Кати давно догадывались, что их дочь начала курить, но скандалов и разбирательств не устраивали. Ведь с поличным Катя не была поймана.Она могла бы покурить по дороге на экзамен, но до выхода было слишком много времени. А утренняя сигарета, после которой можно выпить крепкого кофе так и манила. На цыпочках пробравшись через коридор, Катя аккуратно вышла из квартиры, медленно и бесшумно закрыв за собой дверь. Препятствия на этом не заканчивались, ведь все четыре квартиры на одном этаже отделяла большая железная дверь, которую бесшумно открыть было невозможно. К счастью девушки, она была закрыта не на щеколду. Выбравшись на лестничную площадку, Катя не рискнула закрывать за собой дверь.Спустившись на один пролет ниже и остановившись между этажами, где стоял огромный старый папоротник, Катя достала слегка помятую сигарету из кармана штанов и закурила. Внизу кто-то хлопнул дверью. Послышался гул и скрип тросов поднимающих кабину лифта. Катя слышала, как лифт медленно проезжает мимо ее этажа и останавливается этажом выше. «Наверное, дядя Коля», – подумала девушка, сделав очередной затяг. Дядя Коля - их сосед – старый дедушка, дружелюбный и вежливый, в прошлом машинист поезда.Катя не слышала, как в кабину кто-то вошел, двери лифта начали закрываться, но вскоре снова открылись, будто кто-то подставил ногу между дверьми, или что-то другое помешало им закрыться. Несколько секунд тишины, двери снова начали закрываться и на это раз удачно. Лифт с гулом тронулся вниз. Однако остановился уже скоро – на этаже Кати. Девушка замерла.Она максимально быстро выбросила сигарету в банку из-под оливок, стоявшую на подоконнике. Кто мог приехал в пять утра на ее этаж? «Может папа?», – промелькнуло в голове Кати, но это не могло быть правдой, ведь только вчера он отправился в другой город. Да и к тому же он бы предупредил о своем незапланированном возвращении.Замерев на месте, Катя прислушивалась, но в подъезде стояла тишина. Девушка аккуратно стала подниматься, выглядывая из-за перил в сторону своей квартиры. Сердце ее на мгновение будто перестало биться, когда она увидела, что дверь в ее квартиру открыта нараспашку, а у порога стоит странное существо на четырех лапах.Катя не сразу поняла что это, ведь для собаки оно было довольно крупное и приземистое, с длинным хвостом, как у ящерицы. Существо вытянуло свою длинную шею, заглядывая внутрь квартиры и что-то разнюхивая там. Оно было настолько массивным, хоть и не высоким, что определенно могло бы сбить с ног человека.Катя зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть, но в последний момент короткий возглас все же вырвался из нее. Существо мгновенно втянуло свою шею, словно гармошка, и повернулось в сторону Кати. У него была огромная пасть из которой торчали два нижних клыка, маленькие и узкие глаза, едва различимые, скорее похожие на пуговички, и большие овальные ноздри, которые заметно раздувались.Словно испугавшись, неведомое существо рвануло в сторону Кати, но в последний момент устремилось вверх по лестнице, в несколько ловких прыжков оказавшись на этаж выше. Это произошло настолько быстро, что Катя отпрянула назад, когда существо уже было наверху. Девушка едва ли устояла на ногах.Дверь наверху открылась и, прежде чем рвануть в квартиру, Катя услышала знакомый голос своего соседа.- Как ты прорвался мимо меня, гадина?! – скрипучим голосом негодовал дядя Коля.Послышалась какая-то возня, и дверь захлопнулась. В подъезде вновь воцарилась тишина. Позабыв об осторожности, Катя залетела в квартиру словно ужаленная, громко захлопнув за собой дверь и закрыв на несколько замков.Почти сразу же в коридор вышла сонная и испуганная мама Кати.- Что случилось? Ты куда-то ходила?Катя, ничего не ответив, на несгибающихся ногах удалилась в комнату. Наверное, бледное лицо Кати поразило ее мать больше, чем запах табака от волос и одежды дочери.

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