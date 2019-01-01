Призрак утопленницы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:05

Причина: Изменен раздел.

Nik_dk Просмотров: 22 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 02:05 by

Обычно на лето мы с моим другом Егором уезжали к бабушке на дачу. Она всегда очень радовалась этому событию, готовила всякие вкусности, но самым нашим любимым развлечением были её рассказы. Бабушка очень любила рассказывать нам о жизни деревни в старое время, не редко в её рассказах она упоминала страшные легенды, которые нам с Егором всегда казались смешными, мол, старики напридумывали себе всяких страстей, чтобы детвора в лес по ночам не ходила. Так нам казалось, пока мы через много лет, когда бабушки не стало, приехали в деревню и не заблудились в лесу ночью.Это был 1989 год 21 июля, ничто не предвещало страшного испуга, в результате которого мы чуть не погибли. На дворе стоял тёплый летний денёк, и мы с Егором собрались в этот раз остаться на даче на три дня. В первый день мы решили пойти, пособирать грибы, на второй сходить порыбачить на речку «Шуйку», туда мы часто ходили в детстве, все искали бабушкину Маньку, хоть и считали её рассказ о ней не более чем старческим предрассудком, интересно было, да и ещё пугали друг друга, вылезая из берёз. А на третий день хотели, пообедав, уехать.В первый день мы, как и планировали, пошли в лес. Грибов с ягодами к своему удивлению не нашли, ну и решили, что без добычи домой не вернёмся. Решили к вечеру на ту самую «Шуйку» сходить порыбачить. Пришли мы туда уже к пяти часам вечера, солнце садилось, но Егор настоял, чтобы мы остались порыбачить, ещё раззадоривал меня, мол, что Маньку боишься? И кричал: «Манька, Манька, выйди, напугай Саньку!». Он так кричал через каждые десять минут. Мне стало не по себе, когда стал дуть холодный ветер и колыхаться деревья. Я стал уговаривать Егора уйти из лесу, может бабка права была, и есть этот проклятый призрак, но он только трусом обзывался.Тучи начали сгущаться, ветер дул сильнее. Тут из воды стал выплывать фантом девушки в белом саване. Фантом плыл прямо к нам, мы сидели и не могли шевельнуться и поверить своим глазам, неужели Манька? Она подплывала все ближе, хотела утащить своего обидчика в воду, но у неё это не вышло. Из последних сил воли, которые остались не отнятые страхом, я вскочил, дернул за рукав Егора, выдернув его из цепких рук утопленницы, и мы рванули в сторону леса. На следующий день нас в деревне уже не было, испугались не на шутку. Ведь, может, Манька придёт мстить? Кто этих покойниц разберёт.Автор: Андрей Куропаткин.

Ключевые слова: Деревня лето река утопленница

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