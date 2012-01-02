Глаза куклы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 1 +3 Вчера, 12:33 by

Кукла глядела куда-то в угол стеклянными глазами, но как только вор прошел мимо нее, она повернула вслед голову…Замки в мощных бронированных дверях, без особого сопротивления, поддались после мастерских манипуляций, и он бесшумно проник внутрь. С первых же мгновений им овладело странное чувство.Он точно видел, что хозяин в странной шляпе с круглыми полями и длинном черном плаще, за которым наблюдал довольно-таки долго, минут двадцать назад укатил на своей иномарке. Но в квартире он все же был не один…Это пугающее чувство стало давить на него сильнее, когда тихой, почти бесшумной, поступью вор направился в сторону спальни. Просторная комната, огромная кровать, тяжелое шелковое покрывало и большая кукла в черном платье, сидевшая на кровати у изголовья, уставившаяся стеклянными глазами куда-то в угол. Он внимательно посмотрел на нее и решил после дела прихватить ее с собой – быть может кукла в черном кружевном платье, с покрытым паутиной трещин, пожелтевшим от времени личиком, имеет антикварную ценность. И эти глаза… Они были как будто влажными, словно слезились, на них явно просматривались мелкие капилляры. Глаза куклы неестественно живо смотрелись на восковом, мертвом лице. На какое-то мгновение к горлу домушника подступил плотный ком, и он ощутил тошнотворный позыв, словно хлебнул какой-то тухлой гадости. Вор с трудом подавил в себе это чувство и прошел мимо. Кукла, глядевшая в угол, медленно повернула вслед голову, и, приоткрыв крошечный ротик, улыбнулась.Домушник, покопавшись в шкафу, обнаружил под грудой вещей три пачки долларовых банкнот и коробку с ювелирными изделиями. В глубине верхней полки он обнаружил блестящую, по виду, золотую вещицу, напоминающую браслет, украшенный непонятными надписями и сверкающими красными камнями. Отличный куш, за такое можно выручить неслабо, лишь бы скупщик не стал юлить и предлагать копейки, как всегда, гаденько улыбаясь, ссылаясь на то, что ценности краденные. И вот этот странный браслет, может быть старинный. Интересно, а эти камушки – настоящие рубины?Что-то едва ощутимо прикоснулось к его плечу. Он похолодел, и к горлу вновь подступил тошнотворный комок. Вор, ощущая, как немеют кисти рук, уронил коробку с ценностями на пол и медленно обернулся.Кукла стояла перед ним, увеличившись до размеров рослого человека. Она смотрела на него живыми, блестевшими от слез глазами, а на мертвенно-желтоватом лице змеилась хищная улыбка. В следующее мгновение существо молча бросилось на вора…Когда хозяин обнаружил входные двери вскрытыми, он прошел в спальню, по пути сбросив с себя черный плащ. В комнате все было так, как и до его отсутствия. Хозяин посмотрел в шкафу – все на местах, и, главное, браслет с заклятьями мертвых, там же, где ему положено быть.Мужчина усмехнулся и вынул пуговицу на нитке, застрявшую в углу рта куклы, сидевшей как прежде – у изголовья кровати, и глядевшей куда-то в угол влажными глазами.Автор - Георгий.

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