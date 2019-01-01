Только не смотри

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

epocht Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:05 by

Была у меня тетка, звали её Валентина. Тетя Валя родилась и выросла в деревне, взрослую жизнь повела в городе. Уже в, скажем, предпенсионном возрасте, приспичило ей снова пожить за городом. Тетя Валя купила дом в деревне и решила туда перебраться. Детей у неё не было, а у нас с ней были ну очень хорошие отношения, поэтому она попросила меня помочь ей с переездом.Дом оказался неплохим. По сути одноэтажный, зато кирпичный. Внутри тоже неплохо: обои местами ободранные, но кухня приличная. Людей в деревне практически не оказалось, тетя Валя объяснила, что, мол, сейчас дачный сезон, все уже разъехались. Приехали мы, распаковались, поели, и уже вроде как ночь наступила. Тетя Валя сразу ушла в свою комнату, а я немного поковырялась в телефоне и тоже отправилась спать.Уже задремав, я услышала стук. Мне дико хотелось спать, и было даже как-то наплевать спросонья, но стук повторился. Потом еще, и еще, причем вполне отчетливо. Я поняла уже, что мне это не снится, и насторожилась, потому что возле окон деревьев не было. Потом я услышала, как тетя Валя прошаркала ко мне в комнату.-Ты слышала, стучится кто-то? - спросила она.Я молча кивнула. Надо сказать, что звук доносился именно из комнаты тети Вали, окна которой выходили на задний двор. В этот момент стало жутковато. Представьте себе: безлюдная деревня, и кто-то стучится в окна посреди ночи. Тетя Валя медленно подошла к окну и заглянула за штору. Раздался крик, и она упала на пол. В этот момент мороз прошел по коже. Я никогда в жизни не испытывала ужаса сравнимого с тем, который я испытывала в ту ночь. Я боялась даже пошевелиться, боялась добежать до кухни, где лежал мой телефон, и просто сидела на полу возле кровати. Какое-то время все было тихо, труп тети Вали лежит возле окна, и вот я слышу шаги. Шаги где-то за спиной. Кто-то приближался ко мне такой, знаете, тяжелой поступью, как будто специально топал по полу изо всей силы. Сердце бешено колотилось, я прижала колени к груди, зажмурила глаза и еще закрывала их руками. Я ничего не видела, но другие мои чувства обострились, я слышала эти шаги, чувствовала вибрацию пола. Чем ближе оно приближалось, тем сильнее я зажималась, а что-то внутри меня говорило: "Только не смотри, только не смотри, только не смотри!" Я уже чувствовала его взгляд на спине, чувствовала, как оно повисло надо мной. Не знаю, сколько я так просидела, мне казалось, что целую вечность, но ощущение страха начало отступать. Постепенно я начала расслабляться и решилась окончательно убрать руки только тогда, когда солнечный свет пробивался сквозь пальцы. Убрав руки от лица, я медленно повернула голову и осмотрелась. Все спокойно: солнце светит, птички поют, и только труп тети Вали напоминал о произошедшем.

Ключевые слова: Ночь стук звук шумы авторская история

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