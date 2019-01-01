ЗомбиВ голове туман, дико хочется спать. На работу еле добрался, жрать не хочется, день тянулся, как жвачка, еле пережил.
Плохо соображаю, по-прежнему охота спать, хотя ночью, вроде, дрых. Жрать опять не хочется. Заболел или что? Фиг знает. На работе тупил, по десять раз переспрашивал, получил люлей от начальника отдела. С работы пошел пешком, домой добрался к ночи.
Вроде спал!
Почти ничего не соображаю. Народ в маршрутке косился не по-доброму; осознал, что еду с открытым ртом. Закрыл. На работе что-то делал, что именно - не помню. Туман в голове стал еще плотнее, путаю имена сотрудников. Ехал обратно, проехал лишний квартал. Хочется что-то сожрать, но что? Пока пытался думать, наступило утро.
На работе перешептываются, посоветовали взять отпуск за свой счет или выйти на больничный. Попробовал объяснить, что вроде не болен, среди фразы почему-то вырвалось утробное урчание. После этого пришел начальник отдела, посмотрел на меня и отпустил домой. Пошел пешком. Народ шарахался. Свернул во дворы, напугал компанию гопников. Я так плохо выгляжу? Дома первым делом посмотрел в зеркало. Бледноват немного, а так ничего.
Хочется чего-нибудь калорийного.
Беляш не пошел. Пельмени тоже. Странно, раньше я их любил.
Поймал себя на задумчивом поедании куска сырого мяса.
Вкусно.
Под утро окончательно перестал соображать. Долго тупо смотрел в зеркало, остатками сознания удивился зеленому оттенку. К обеду дошло, что это цвет моего лица. Глаза побелели. Сходить к врачу?
Пытался позвонить на работу, сказать, что все-таки заболел. Вместо слов смог произнести в телефон только урчание. Надо. Пойти. К врачу.
Вышел из дома. Люди пялятся как-то совсем странно. Понял, что иду в трусах и футболке, на улице -23. Не холодно совершенно.
Температура у меня, что ли? Потрогал лоб. Холодный.
С трудом развернулся, поднялся в квартиру. Оделся.
Жрать хочется невыносимо. Пошел в магазин.
Забыл надеть ботинки. Плевать.
В магазине люди. Принюхался. Пахнет от них вкусно.
Очень вкусно.
Даже слюна закапала.
Хочу жрааааааать... Уррррррррррр... Мясоооо... Мозгиииииии...
Автор: Вэдер Ольга.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:19
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Сегодня, 06:18 by snowboaПросмотров: 6Комментарии: 0
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