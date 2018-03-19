Где-то по тропинке

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:12

Причина: Изменен раздел.

avemegra Просмотров: 729 Комментарии: 10 -8 Вчера, 15:54 by

Рассказ ведётся от лица мужчины.Дело было 2 года назад... Я ехал в деревню, чтобы навестить свою мать. Время 11 часов, дороги туманные, машин очень мало, езжу на трассе. Решил я, значит, остановиться возле какого-нибудь кафе, чтобы чуточку перекусить. По дороге я увидел такое кафе, где можно перекусить и чайку попить, но не в этом суть... Остановился я возле парковки, но сначала я решил остановиться покурить. После, я захожу в само помещение, но вижу, что здесь никого нет (хотя свет тут горел, и дверь открыта). Задумался я, почему здесь никого нет (думал, вдруг сами работники заняты)? Простоял я здесь 7 минут, звал даже кого-то, но никто не отозвался. Ну и решил, в общем, я поехать дальше...Сажусь в машину, включаю радио и спокойно еду... Но вдруг я замечаю, что кроме меня на трассе вообще никого, а туман пропал. До деревни осталось ехать ещё 100 км, но я вспомнил про одну дорогу, проезжая по которой, можно немного приехать быстрее. Заворачиваю я на эту дорогу, кругом тишина, темнота. Еду я так минут 10 по дороге, как вижу белый фургон прямо передо мной, я резко остановился... Думаю выйти и посмотреть кто там сидит, но из фургона уже выходят какие то люди с голым торсом, в рваных джинсах, в кепках. Подходят они, значит, ко мне и говорят: "Мужик, давай-ка выходи из машины, тут дело есть одно"... На что я отвечаю: "Какое ещё дело? Вы мне проезд-то освободите, олухи...". И тут в ответ я слышу: "Ты чё, глухой? Выходи из машины!" Вот здесь мне немного стало не по себе...Я надавил на газ и быстро объехал этот фургон, обернулся, а там нечто в фургоне: мёртвое, кровавое тело женщины на сиденье, а водитель целился в меня из пистолета. Здесь я в панике разогнался до скорости 150 км/час, но, смотря назад я замечаю, что за мной едет этот фургон. Решил я завернуть по другой тропинке, бросил машину и сел за дерево... Тут я слышу, что они остановились и ищут меня. В руке у меня был травмат, который я беру с собой всегда в дорогу. Вот вы не поверите, что было дальше...Пока они меня искали, какой-то двухметровый человек нападает на них с топором и отрубает головы... Я был в шоке и просидел под деревом ещё 15 минут, дожидаясь, чтобы он ушёл. Из тех людей в фургоне никого в живых не осталось, все порубленные... Я мигом помчался в машину и поехал дальше как можно быстрее к деревне. Оглядываясь назад, я вижу, что за мной бежит тот самый двухметровый незнакомец с топором, но в растерянности я потерял сознание...Утром, придя в себя, я очнулся в таком довольно старом доме в лесу. Ко мне подходит двухметровый незнакомец и говорит:- Куда ты так спешишь по такой опасной дороге в позднее время?Я удивлённо ответил:- А-а? Я-я... В деревню ехал. А вы кто такой?Незнакомец мне ответил:- Я охотник. Уже не раз здесь видал нечто, я уже привык.Вот здесь я задался вопросом и сказал незнакомцу:- Кто были эти люди и почему они за мной гнались?Отвечает мне незнакомец:- Парень, эта дорога очень опасная, здесь погибает каждый, кто проезжает. Я не знаю, как тебе повезло. Эти люди вовсе не люди, а злые духи. Эти парни погибли ещё 7 лет назад, когда они изнасиловали 17-летнюю девушку и убили, но по непонятным причинам их нашли всех пристреленных, а фургон был утоплен в реке. Год ещё ничего не происходило, но потом, когда водители проезжали здесь, то их убивали именно эти души умерших на этом же фургоне, но они приобрели себе какие то образы. Сам я, когда бродил, очень часто их топором убивал, ведь они очень слабые против этого, другого оружия против них нет...После истории незнакомца я выпил немного воды, поел (еду мне дал незнакомец) и двинулся в путь. Незнакомцу, кстати, было 62 года, и он является охотником. Попрощались мы с ним, и я двинул дальше в деревню, где рассказал историю своей матери. Однозначно, по такой дороге я больше не ездил. Никогда не верил в такие вещи, но после этого случая... Даже вспоминать не хочу.На этом рассказ мужчины заканчивается!

Ключевые слова: Дорога машина деревня мертвецы авторская история

Другие, подобные истории: