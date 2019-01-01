Смерть дедушки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:01

Причина: Изменён раздел.

epocht Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:01 by

Я хорошо запомнил день смерти моего дедушки. Только-только начало светать, а меня разбудил какой-то шум и суета. Мама и папа бегали из комнаты в комнату, потом приехали люди в синей одежде. Они переговаривались о чем-то за дверью с родителями, потом мама с папой вышли вместе с женщиной с красными волосами, а через пару минут я увидел её идущую обратно с черным мешком в руке, как для мусора. Дедушку унесли, потом все шло своим чередом, только мама была очень грустная. Я зашел в комнату, в которой раньше жил дедушка: он спал на сером диване, но последнее время он почти не вставал с него. Было очень непривычно видеть этот диван пустым, в раздумьях я подошел поближе, как вдруг услышал хриплый голос снизу. "Дениска! Эй! Дениска!"Я замотал головой из стороны в сторону, но комната была абсолютно пустой. "Денис! Нагнись! Я здесь!" Я опустился на четвереньки и заглянул под диван. Прямо из темноты на меня смотрел мой дедушка, только лицо у него какое-то белое. Не бледное, а белое, как простыня. Мне казалось удивительным, как он мог там поместиться весь целиком и как ухитрился так спрятаться, что его не увидели ни мама, ни папа, ни люди в синей одежде. "Дениска, - продолжил он, - принеси мне поесть, а то голодно..."Кивнув, я пулей ринулся на кухню. На столе стояла ваза с конфетами, мне разрешали их брать, но я их не особо любил. Сжав в кулачке небольшой кулек, я прибежал обратно. Дедушка никуда не ушел. Я протянул ему кулек с конфетами, но тот, увидев их, наморщил лицо, как будто собирался заплакать. "Не хочу это! Не хочу!" Тогда я побежал обратно на кухню. Интересно, почему так, ведь дедушка любил пить чай с конфетами. На столе больше ничего не было. Тогда я заглянул в мойку и увидел там кусок мяса, который мама положила размораживаться к обеду. Я взял его и прибежал обратно. Я не успел даже протянуть мясо, как дедушка резко вытянул свою длинную белую костлявую руку, выхватил кусок, оцарапав мне кожу, и начал жадно пожирать пищу. Мне показалось это необычным, ведь дедушка часто жаловался на свои зубные протезы, говорил, что ему тяжело есть грубую пищу. "Дедушка! А как же твои протезы?" - осмелился спросить я, но тут услышал, как мама зовет меня, и убежал на кухню.- Денис! Ты не брал мясо? - строго спросила она.Я знал, что врать нехорошо, поэтому ответил, что брал. Мама была удивлена.- И где оно? Зачем тебе мясо?- Его... его съел дедушка, - неуверенно прозвучали мои слова.В этот момент мама впервые в жизни ударила меня. По-настоящему. Было не столько больно, сколько обидно. Обидно за то, что ты сказал правду, а вместо этого получил по щекам.С тех пор мне не хотелось даже подходить к двери комнаты, в которой стоял злосчастный диван. По ночам я слышал странный скрип, доносящийся из дедушкиной комнаты, как будто кто-то ворочался на диване или даже двигал его. Однажды днем, когда папа был на работе, а мама ушла в магазин и оставила меня одного, я игрался в своей комнате с машинками, но любопытство съедало меня изнутри. Было дико интересно, что там, за дверью, которую я обходил стороной последние несколько дней. Я осторожно приблизился, протянул руку и взялся за дверную ручку. Собравшись с силами, толкнул дверь, приблизился к дивану и нагнул голову вниз. На мгновение я задумался: "А что, если мне это все приснилось? Что, если там никого никогда не было?" Но он был там. Белолицый дедушка смотрел на меня и едва заметно улыбался, обнажив острые зубы. "Дениска,- снова позвал он меня, - принеси дедушке поесть". Я не сдвинулся с места.- Ну ты чего? Дедушка есть хочет.- Ты не мой дедушка, - произнес я.В этот момент его лицо резко изменилось, а я тут же почувствовал, как он схватил меня своей рукой с острыми когтями и начал затаскивать под диван. Я закричал. В этот момент произошло еще кое-что странное. Мой кот Тимофей выскочил из-за спины и впился своими зубами в эту белую руку, хватка ослабла, я вырвался и выбежал из комнаты. Вскоре пришла мама, а когда папа вечером вернулся, он обнаружил пропажу кота. Он изумленно ходил по всем комнатам, зазывая Тимофея, но ответа не было. Папа открывал все шкафы, отодвигал все шторы, заглянул под все кровати, и настала очередь дивана. Я напрягся и внимательно наблюдал за ним. Может, тогда он обнаружит что-то, что скрывается под ним. Папа нагнулся и долго-долго всматривался в пыльную темноту, пытаясь разглядеть что-то. "Тимофей!?"- позвал он, а в его голосе послышалась какая-то неуверенность, будто он сам сомневался в своих словах. Вот он отодвинул диван и охнул. Мне не было видно из-за спины, что он там обнаружил, но я ожидал, что там будет существо, похожее не дедушку. Подойдя поближе, я увидел там... груду косточек. Да, да, такая небольшая горка поломанных обглоданных костей.Прошло еще время. Уже должны были быть поминки дедушки, на которые собирались приехать наши родственники. Накануне вечером приехал и дядя Миша из другого города. Мне нравился дядя Миша, потому что он был большой, толстый и всегда носил рубашки с коротким рукавом и веселыми рисунками. Его положили спать прямо на том самом сером диване. Ночью я долго не мог заснуть и слышал, как дядя Миша без конца ворочается за дверью, но в какой-то момент все шумы прекратились. Когда я проснулся, меня сразу поразила мысль: "А что с дядей Мишей? Этот монстр не съел его?" Я вошел на кухню, и все мои страхи рассеялись. Дядя Миша сидел за столом и бодро поедал яичницу с сосисками. Я посмеялся сам над собой:" Ну как можно съесть дядю Мишу? Он же большой!" После завтрака дядя Миша встал и собрался выходить, как вдруг нагнулся ко мне и шепнул на ухо: "Да, Денис... э-э-э.. Спасибо, что покормил меня тогда... И насчет кота, надеюсь, ты не будешь сердиться".

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