Короткие страшные истории

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:29

midnight.mrs Просмотров: 71 Комментарии: 3 +2 Вчера, 17:29 by

1. Я укладываю ребенка спать, а он говорит мне: "Папа, проверь монстров под кроватью". Cмотрю под кровать, чтобы его успокоить, и вижу там своего ребенка, который смотрит на меня с ужасом и дрожащим голосом говорит: "Папа, там кто-то другой в моей кровати".2. Врачи сказали пациенту, что после ампутации возможны фантомные боли. Но никто не предупредил о том, как холодные пальцы ампутированной руки будут чесать другую.3. Не могу двигаться, дышать, говорить и слышать — вокруг темнота все время. Если б я знал, лучше бы попросил кремировать меня.4. Проснулся я из-за того, что услышал стук по стеклу. Сначала я подумал, что кто-то стучит в мое окно, но потом услышал стук еще раз... из зеркала.5. Они отмечали первую удачную криогенную заморозку. Но у пациента не было никакой возможности показать им, что он все еще в сознании.6. Она никак не могла понять, почему она отбрасывает две тени. Ведь в комнате была всего одна лампа.7. Улыбающееся лицo уставилось на меня из темноты за окном моей спальни. Я живу на 14-м этаже.8. С утра я обнаружил на телефоне фотографию спящего себя. Я живу один.9. Я просто увидел, что моё отражение в зеркале мне подмигивает.10. Работаю в ночную смену и вдруг вижу лицо, которое смотрит прямо в камеру наблюдения под потолком.11. Манекенов доставили завернутыми в пузырчатую пленку. Слышу из другой комнаты, как кто-то начал их лопать.12. Ты проснулся. А она - нет.13. Она спросила меня, почему я так тяжело вздохнул. Но я не вздыхал.14. Ты пришел домой после долгого рабочего дня и уже мечтаешь отдохнуть в одиночестве. Ищешь рукой выключатель, но чувствуешь чью-то руку.15. Моя дочь всегда плачет и кричит посреди ночи. Я навестил её могилу и попросил перестать, но это не помогло.16. День 312. Интернет до сих пор не работает.17. Ты уже начал засыпать крепким спокойным сном, как вдруг слышишь: кто-то прошептал твое имя. Ты живешь один.18. Я как обычно поцеловал жену и дочку перед сном. Проснулся я в палате с мягкими стенами, и врачи сказали, что все это мне приснилось.19. Родственники умершего так и не смогли выйти из склепа. Кто-то запер дверь снаружи.20. Жена разбудила меня прошлой ночью, чтобы сказать, что в дом залез грабитель. Но её убили 2 года назад.21. Я видел прекрасный сон, пока не проснулся от звуков, будто кто-то стучит молотком. После я слышал только, как комья земли падают на крышку гроба, заглушая мои крики.22. Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучали.23. После тяжелого рабочего дня я спешил домой, чтобы поскорее увидеть жену и нашего ребенка. Я не знаю, что было страшнее видеть мою жену и ребенка мертвыми или осознавать, что кто-то до сих находится в квартире.24. Мама позвала меня на кухню, но по пути туда я услышал, как мама шепчет из другой комнаты: "Не ходи туда, я тоже это слышала".25. Я никогда не ложусь спать, но каждый раз просыпаюсь.26. Заключение врача: Новорожденный весит 3 600 г, рост 45 см, 32 коренных зуба. Молчит, улыбается.27. Она зашла в детскую, чтобы посмотреть на своего спящего малыша. Окно было открыто, а кровать пуста.28. "Я не могу уснуть", — прошептала она, забравшись ко мне в постель. Я проснулся в холодном поту, хватаясь за платье, в котором ее похоронили.29. Прихожу домой, мама с кухни кричит "Иди ужинать", тут же приходит смс от мамы: "Буду поздно, разогрей себе что-нибудь".30. Я привык думать, что у моей кошки проблемы со зрением: она не может сфокусировать взгляд, когда смотрит на меня. Пока я не понял, что она всегда смотрит на что-то позади меня.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Страх ужас смерть мистика

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