Бессонница

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:36

NightCall Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:36 by

Бессонница. Абсолютная тишина и мрак полностью поглощают меня, заставляя нервно ворочаться на влажной от пота кровати. Я поднял голову, и прядь светлых волосы упала мне на правый глаз, но я не обратил внимания, лишь повернув взгляд на часы: 02:00. Пол был холодным, и я даже не стал надевать тапочки, ведь было приятно почувствовать что-то прохладное раскалённым от душной летней ночи телом. Шлепки босых ног отдавались слабым эхом в полупустой квартире, куда я заселился только неделю назад, и не успел завезти все свои вещи из старого жилья.На кухне тихо и монотонно жужжал холодильник, куда я и заглянул в первую очередь, выуживая из него ледяной, апельсиновый сок. «Да, не ожидал я того, что бессонница, чтоб её, и тут меня нашла», - прошептал я после пары живительных глотков, что ледяными комками прошлись по моему телу, заставив дёрнуть плечом.Дверь балкона открылась не сразу, пришлось дёрнуть её посильнее, ибо, по словам владельца квартиры, она немного заедала. На что не стоило жаловаться, ибо это единственный минус в огромной и дешёвой квартире. Меня обдуло свежим и прохладным ветром, а мой взгляд сразу устремился вниз на вход в подъезд: тусклый фонарь слабо освещал поломанную зелёную лавку, мусорку и мусор рядом с ней, и… фигуру человека? Тут мой взгляд напрягся, и я уставшими за эти две недели бессонницы глазами начал всматриваться сильнее, дабы разглядеть странного ночного посетителя данного среднестатистического подъезда моего города.Тёмную фигуру нельзя было приписать к странным вещам: обычная лёгкая спортивная куртка то ли синего, то ли чёрного цвета, такие же джинсы и жёлтое, видимо, из-за фонаря, лицо, но именно оно привлекло внимание. Пусть на пятом этаже это разглядеть является проблемной, так ещё и не спящим вторую неделю, но мне казалось, что он смотрит на меня… Можно сказать, прожигает взглядом, что я и почувствовал. Сразу после этого я отошёл от края балкона и посмотрел в глубь комнаты: мрак, и лишь светящийся циферблат на холодильнике.Я вошёл в квартиру и быстрым шагом направился к входной двери, проверить её замки. Что ж, после минуты дёрганья двери вперёд и назад я мог спокойно выдохнуть, убедившись в её запертом состоянии, но тут послышался шум… Такое ощущение, что звонок был на батарейках, а они уже отживают свои последние минуты жизни… Тихий, противный, проникающий прямо тебе в мозг шум. Я выронил сон и упал на образовавшуюся лужу, прикрыв уши руками и бесшумно крича, чувствуя, как этот звук усиливается.Отталкиваясь от пола ногами, я прополз до конца коридора и быстрым рывком оказался у себя в комнате, закрыв за собой дверь. Чувство спокойствия и волна тишины подушкой упали на меня, прибив к полу.«Я так отреагировал на звонок в дверь? Боже… У меня точно поехала крыша, надо бы…», - не успел прошептать я, как звук в коридоре прекратился, и послышались частые и еле различимые удары в дверь. Часы показывали 02:37, и я не знаю, кто в позднее время решил заглянуть ко мне, тем более у всех, кого я знаю, не было никаких проблем, чтобы ночью приходить ко мне. Я поднялся и быстро переоделся, набросив футболку вместо майки, последнюю я оставил в коридоре, рядом с входом в ванную, пока подходил к двери.- Это кто? – спросил я, вслушиваясь в тишину, ибо дверного глазка у меня ещё не было. – Что вам надо?Тишину так никто и не нарушил, после этого я только закатил глаза и повторил свои вопросы, вслед на этим послышался удар в дверь, последний удар в дверь… но не входную. Я побелел и покрылся мурашками, пусть в помещении и была духота, но сейчас тут было холодно, как в морге. Скрип двери балкона свистом нарушил тишину в моей квартире, а следующие шаги в кухне сопровождались шлепками по кафельному полу.Я судорожно дергал глазом и лишь бешено улыбнулся, смотря в зеркало. Понимая, что тут может быть лишь два исхода: либо глюк, либо что-то страшнее… Эта мысль более-менее привела меня в чувства, и я взял стеклянную банку духов, что была довольно крупной и могла спокойно либо сломать челюсть, либо впиться осколками в незваного гостя. Мои ноги сами медленно и бесшумно подбирались ко входу кухни, а руки тряслись, но крепко сжимали духи, ожидая быстро нанести точный удар в морду противнику.Медленно, почти не дыша, я заглянул на кухню и с громко выдохнул: пусто… Дверь на балкон была открыта, и оттуда холодом по ногам распространялся ветерок. Мой мозг сыграл со мной злую шутку из-за двух недель ада, но ему придётся потерпеть, ибо эту ночь я точно не усну…«… а сейчас к плохим новостям: житель нашего города был найден мёртвым в своей квартире, спустя несколько дней после смерти соседи начали жаловаться на запах разложения. На теле парня были найдены следы борьбы, а также множество глубоких царапин от бутылки духов, что он сжимал в своей руке. Как говорится в его мед. карточке, у парня были проблемы с психикой, а именно - частые бессонницы и чувство преследования. Скорее всего, молодой человек совершил суицид в приступе психологического расстройства, но также в квартире были замечены странные следы и открытая дверь балкона, но совпадение это или нет - уже определит следствие.Вот и пришёл конец выпуску новостей, а с вами были…», - телевизор выключился, и рука с пультом опустилась на диван.Мужчина посмотрел на оставшиеся следы от крови и тихо фыркнул, лишь мысленно поругав полицию, и отправился в сторону балкона.«А я всё же молодец, что не закрыл балкон… Вот какая интрига образовалась!» - хриплый смех разорвал ночную тишину в квартире, и мужчина в чёрном скрылся во мраке, двигаясь по кухне в сторону балкона.

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