Человек в чёрной тыкве

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:39

Причина: Изменён раздел.

Dark_Man Просмотров: 88 Комментарии: 3 +1 Вчера, 15:39 by

Однажды я возвращался с гостей поздно вечером. Было уже за полночь, поэтому на улице было практически безлюдно. Но вдруг, проходя мимо парка, я увидел высокого человека (примерно 2 метра ростом). Он был весь в чёрном, а на голове носил что-то похожее на тыкву. Смотрел он в заднюю сторону. Мне стало не по себе. Неожиданно он повернулся. Я в ужасе побежал к своему дому.Добежав до подъезда, сзади я не увидел никого. Вдруг откуда-то стали доноситься странные звуки. А потом кто-то начал очень громко и отвратительно смеяться. Я осмотрелся, но не увидел никого. Достал ключи и вошёл в подъезд. В этот момент кто-то дотронулся до моей спины. Я обернулся. Передо мной был тот самый человек в чёрной тыкве. Я вызвал лифт. К моему удивлению, он сразу же открылся. Затем он ''затянул'' меня к себе. Я нажал кнопку 12 этажа.Доехав, лифт открылся, но выход загораживала клетка. Тогда мне пришлось поехать на 11 этаж, и дальше добираться по лестнице. Но подле двери моей квартиры опять стоял человек в чёрном. Я побежал вниз в надежде избавиться от этого чудовища, но всё было тщетно. Сколько бы я ни спускался, оно преследовало меня. Лестница сужалась, и чем дальше я спускался, тем темнее становилось в подъезде.А вскоре и вовсе стемнело. У меня начались галлюцинации. В моих глазах поплыли синие и красные круги. Когда я споткнулся и упал, всё это прекратилось. Очнулся я в какой-то неизвестной стране, где всё горело. Небо было красное. Никого там не было. Мне казалось, что я попал в ад. Вдалеке был человек в чёрной тыкве. В руках он держал топор. Я стоял как вкопанный от страха. Этот монстр стал приближаться ко мне. Когда он приблизился, он замахнулся на меня. Я закрыл глаза...Спустя некоторое время я проснулся около своей квартиры. Я стал открывать её и зашёл. Оказалось, что тот человек в чёрной тыкве - всего лишь страшный сон, однако, как я оказался в подъезде - для меня это осталось загадкой. Но когда я посмотрел в зеркало, там был этот монстр.

Ключевые слова: Маньяк тёмная улица подъезд ад авторская история

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