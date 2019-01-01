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Страшилки

Существо из зазеркалья

Мой младший сын родился спокойным и очень самостоятельным ребёнком. Никогда не было проблем уложить его спать. Просто укладывала его в кроватку, целовала его и всё. Не помню, сколько ему было месяцев, когда произошла эта история, но он уже смеялся и вовсю гулил. Я начала замечать, что мой малыш как будто играет с кем-то, когда никого из нас нет в комнате. Он тянул ручки к потолку, смеялся и что-то активно лепетал. Я тогда подумала, раз ему так весело, значит, не буду вмешиваться.

В это же время у меня появилось желание заглянуть за раму в глубь зеркала, которое стояло у нас в спальне. Я проходила мимо, ловила себя на этом желании, но как-то не задумывалась, почему оно возникает. Спустя несколько недель сын стал нервный, раздражённый, стал часто плакать, плохо есть и, самое главное, наотрез отказывался оставаться в своей кроватке. Мы терпели это несколько дней, а потом мой муж сказал, что мне как специалисту по странностям пора вмешаться и посмотреть, что происходит.

Я отправила свою семью гулять, сама взяла всё, что нужно, чтобы очистить пространство, и пошла в свою спальню. Зашла и обалдела. На потолке сидело существо ужасного вида и энергетики. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Я никак не могла понять, как же до этого я его не видела и не чувствовала. Я решила для начала его погонять и понаблюдать, что это существо будет делать. Оно побегало по потолку и скользнуло в зеркало.
И тут я, сопоставив ощущения последних недель, всё поняла. Существо приходило из зеркала, ждало внутри, когда мы уйдём, и выходило к сыну. Сначала они ладили, а потом эта тварь чем-то напугала ребёнка, и он начал бояться её появления. А она продолжала его пугать.

Я сразу же закрыла зеркало руноскриптом. Потом мы со старшим сыном позакрывали все зеркала в доме. И наступил долгожданный покой. Наш сыночек спокойно лёг спать в свою кроватку, дождался поцелуя и уснул до утра. Не зря у наших предков было столько поверий по поводу зеркал. Есть одно, что нельзя показывать грудных деток зеркалу. И теперь я точно знаю почему.

Автор - Кауфман Элина.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:31
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 06:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 0
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Ключевые слова: Младший сын смех зеркало потолок существо

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