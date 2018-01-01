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Страшилки

Тот, кто знает твоё имя

Девушка, что сидела передо мной, поежилась. Ей было неуютно, не по себе, ей было страшно. Она была в ужасе. И её настроение словно бы передавалось мне. Какая-то гнусная тревога, от которой сосет под ложечкой.
— Как твои дела? — негромко спросила я, ободряюще улыбнувшись.

Как я и думала, она молчала, продолжая затравленно смотреть на меня из-под темных бровей. Её можно было принять за обычную душевнобольную, проведшую в стенах известного серого здания с решетками на окнах не один месяц. Темные, глубоко засевшие круги под глазами, потрескавшиеся от постоянных покусываний губы, сбитые костяшки пальцев и расцарапанные руки. Те волосы, что она не выдрала, были не расчесаны и торчали черной копной в разные стороны. Эта женщина безумна. Но я её знала. Еще неделю назад мы вместе пили кофе, и она жаловалась мне на то, что её преследует навязчивая мысль.
— Какая же? — спросила я, не переставая рассматривать её маникюр. Oна eго меняла едва ли не каждую неделю.
— Что за мной кто-то охотится.
— Поклонник?
— Если бы, — она горько усмехнулась. — Бывает у тебя такое, что кажется, что тебя кто-то зовет, когда ты в душе или в наушниках?
Я невольно засмеялась.
— Конечно же, бывает.

Она была недовольна моей реакцией и раздраженно отвернулась.
— Прости, если хочешь, чтобы я выслушала тебя как психолог, а не подружка, так надо было и сказать, — я попыталась вернуть её расположение. — Такое, и правда, бывает. Я даже глаза по очереди мою, чтобы одним всегда следить.
— Так вот, сначала так всё и было — мерещится и ладно, — доверительно продолжила она. — А потом… я его увидела.

Я внутренне напряглась. Было что-то зловещее в том, как она эта говорила. Профессионал в своем деле, я привыкла слушать подобного рода бред, но не от людей, которых знаю достаточно хорошо.
— Его?
— Не знаю, просто тень, — её взгляд остановился в одной точке, она словно пыталась разглядеть в своих воспоминаниях то, о чем говорила. — Я стала просыпаться посреди ночи от того, что оно произносит моё имя. Потом оно стало проявлять себя физически — толкать, ронять предметы. А однажды, я клянусь, оно заорало моё имя во всю глотку. Вот прям посреди ночи. Я в ту же ночь уехала к родителям.
— А сейчас? — тихо поинтересовалась я.
— Пока живу у родителей. Я им ничего не стала рассказывать. Сказала, что ремонт делаю. Но вчера папа попросил, чтобы я выглянула в окно, так как кто-то настойчиво зовет меня уже пару минут, — она отхлебнула кофе и замолчала.
— Ты выглянула? — не выдержала я воцарившегося молчания.
— Нет, что ты, — она покачала головой. — Я вышла в гостиную, где было его слышно, и я узнала голос.
— Какой у него голос?
Она задумалась, но вдруг переменилась в лице:
— Не знаю. Не разберешь по нему, мужчина это или женщина. Или ребенок. Знаешь, такой задиристый, насмешливый… Жуткий. До костей пробирает.
На какое-то время повисла тишина. Я пыталась уложить в голове услышанное и найти возможное объяснение.
— Ты ничего до этого не делала? — видя её непонимающий взгляд, я пояснила: — Может, Уиджи брала или книгу какую нехорошую читала.
— Нет, что ты, я в мистическую ерунду не верю, — она снисходительно улыбнулась, продолжая пить кофе, как ни в чем не бывало, а я недоумевающе смотрела на девушку, которая ещё минуту назад утверждала, что столкнулась с чем-то потусторонним.
— А в то, что с тобой происходит, веришь?
— Конечно, — она решительно кивнула, убирая длинные ухоженные волосы за спину.

Я больше не стала спрашивать её о преследователе. Мне было почти очевидно, что его не существует, а моя знакомая, возможно, нуждается в квалифицированной помощи. Пережить, по её заверениям, сверхъестественный опыт и остаться категорическим скептиком — это из разряда шизофрении. Я всё же посоветовала ей попить какое-нибудь успокоительное, пояснив, что это хотя бы поможет унять нервы.

С той встречи прошла неделя, в течение которой она связывалась со мной раз, чтобы рассказать, что кто-то названивал в домофон и спрашивал её. Трубку тогда взяла её мать и, без задней мысли, открыла дверь. Естественно, никто не пришел.
Потом я увидела её уже в психлечебнице. Я лишь психолог, я не её лечащий врач и не могла бы им стать. Моя компетенция – семейные драмы, депрессии и навязчивые состояния. Я даже не самый близкий друг. Но она попросила меня приехать. Приехать, чтобы сказать, что оно постоянно просит позвать меня. Она прошептала мне это на ухо, крепко сжимая мою руку. А когда я почти ушла, она окликнула меня по имени. И улыбнулась такой гадкой и надменной улыбкой, какая бывает только у безумцев.

Я вернулась домой, сокрушенная увиденным. Мне было жаль её, и я не переставала думать, как можно ей помочь. Почти весь оставшийся вечер я провела за поиском информации о подобных клинических проявлениях, даже лежа в кровати продолжая прочитывать форумы. Так я и уснула, чтобы проснуться в три ночи от того, что кто-то явно позвал меня по имени. Громко, почти нагло. Не то мужчина, не то женщина, не то ребенок.

Автор - LanaClaire.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:14
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:14 by КосмонастьПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Голоса потустороннее навязчивые состояния сверхспособности

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