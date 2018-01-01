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Страшилки

Не разговаривай по телефону за рулём

Ты работаешь юристом в фирме, которая занимается производственными травмами, непредумышленными убийствами, дорожно-транспортными происшествиями, тому подобным. Несмотря на включённые фары, видимость постепенно ухудшается, так как туман становится всё более густым. Ты уже подумал о том, чтобы снизить скорость, как вдруг раздаётся телефонный звонок, прервав твои мысли.

Человек на другом конце провода что-то невнятно объясняет тебе, что попал в автомобильную аварию. Ты постоянно получаешь подобные звонки. Мужчина в панике, как и все твои клиенты, и ты ждёшь, когда он наговорится, чтобы спросить его, кто он.

Голос вдруг останавливается, но ты чувствуешь, что что-то не так, и поэтому ничего не говоришь. Через несколько секунд он шепчет, очевидно, испуганным голосом: “Кто это?”

Ты собираешься ответить, как вдруг из тумана появляется тело, приближается и ударяется об твой автомобиль. Ты жмёшь на тормоза, но тело отлетает от автомобиля и исчезает в тумане. Ты только что сбил кого-то.

Это очень плохо. Ты гнал через туман с плохой видимостью и разговаривал по телефону. Твоя фирма как раз занимается подобными происшествиями. Ты начинаешь ломать голову, думая о том, какие оправдания можно предъявить суду, как вдруг тебе в голову неожиданно приходит мысль: ты только что, возможно, убил кого-то!

Ты выскакиваешь из машины и сбрасываешь того, с кем говорил, кто бы это ни был, отчаянно пытаясь набрать номер старшего юриста вашей фирмы. Ты в панике и просто бежишь вперёд, чтобы увидеть тело, которое сбил, может, человек ещё жив. На другом конце провода поднимают трубку, и ты кричишь: “Боже мой, я только что сбил кого-то! Я, должно быть, убил его! Стоит туман и темно, я просто не увидел его. Что мне делать? Я не могу найти тело в тумане! Что мне делать?” - бормочешь ты несколько секунд, продолжая искать тело.

Вдруг ты останавливаешься, потому что пронизывает чувство дежавю. Слова, которые ты говоришь, паника, отчаяние – всё это ты слышал перед тем, как сбить человека. Этот тот самый звонок, который ты получил, когда ехал по дороге в тумане.

Ты шепчешь в телефон: “Кто это?”

На другом конце провода ты слышишь резкий возглас и звук визжащих шин. Несколько секунд тихо. Потом открывается дверь автомобиля и телефон умирает.

Где же тело? Ты должен найти его сейчас же. Ты оборачиваешься и смотришь, как далеко отошёл от машины. Ты видишь горящие фары примерно в метрах пятидесяти.

И они приближаются.

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:28 by vityammyПросмотров: 46Комментарии: 0
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Ключевые слова: Автомобиль телефон неосторожность

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