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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:55

NightCall Просмотров: 75 Комментарии: 6 +4 Вчера, 17:55 by

Парень смотрел в лесную чащу и громко выдохнул, направляя свет фонарика на верхушки деревьев, что образовали стену, что ставила чёткую границу между лесом и маленькой полянкой, где и остановилась их компания. Он оглянулся с улыбкой на лице, замечая, что его компания уже тихо болтала между собой и уплетала приготовленный им суп, который уже охлаждался в котелке, ведь его сняли с костра.- Эй, Тёма, ты долго стоять будешь? - послышался бас и громкий смех, что принадлежал его начальнику, что был не типичным «говнюком», а обычным мужиком, даже «душой компании». - Я вас сюда не только лесом любоваться позвал, но скрепить нашу компанию!- Конечно, уже иду, - мысли парня были забиты сейчас совсем другим, но это сейчас не имело значения, нужно просто отдохнуть.- Оставили мне супчика?Парень уселся в кружок вокруг костра и с довольной миной начал уплетать ужин, пусть и довольно поздний. Начальник, как обычно, травил страшные истории и периодически поправлял очки для «эффекта», как объяснял этот жест он сам. Сегодняшняя история заметно отличалась от всех остальных, даже улыбки на лице начальника не было видно, а его глаза устремились в пустоту.«Совсем давно тут была деревушка… Маленькие домики, бани, сараи и дровники. Люди тут были, мягко говоря, странные. Всё время крестились перед походом в лес, а после пулей оттуда вылетали, будто гонится за ними кто-то или что-то. Это сейчас не важно».Босс осмотрел своих подчинённых и через силу улыбнулся каждому, стараясь показаться дружелюбным, но получилось не очень.«В СССР прибыла сюда группа туристов, что проводила в этих лесах уже не первое лето и зиму, но, прибыв сюда, обомлела. Деревушка будто заросла и покрыта корнями деревьев. Даже редкие столбы и провода - всё было покрыто листвой и корнями.Они прорубили одну дверь и открыли один из домиков, оттуда повеяло мертвечиной, да ещё с такой сильной, что несколько дам сразу вывернуло наизнанку, заставляя опустошить желудок от недавнего завтрака. Мужики же, набросив платки на лица, вошли внутрь и ужаснулись… Целая семья была запутана и раздавлена в корнях деревьев, что сжимали с адской силой. Это можно было понять по свисшим внутренностям, выходившим из каждой свободной щели между корнями, а также ртами людей.Они быстро засняли это и выбежали из домика и, бросив самые тяжёлые сумки, побежали из поляны в лес, замечая, как почва и торчавшие из неё корни движутся в направлении группы. Мужики схватились за туристические топорики и метнули в землю…»Начальник поставил тарелку с супом на землю и закурил, осматривая со слабой улыбкой каждого из нас, а остановился на парне, быстро подмигивая. Босс является для всех отцом - это точно, особенно для него. Ведь он сам нашёл парня в тот момент, когда он хотел прыгнуть с крыши, сейчас это уже начало забываться, но парень всё равно будет благодарен ему всю оставшуюся жизнь.«… Они все клялись, что слышали громкие писки и стоны от каждого вогнанного в землю топора! Спустя несколько минут они уже были в лесу и следили, как вся деревушка под давлением корней проваливалась по землю с громким треском и стоном».- А что случилось с туристами? - послышался голос нашей секретарши, что была самая суеверная среди нас всех.- Ну, я внук одного из этих туристов, - босс засмеялся и достал из внутреннего кармана походной куртки фотографию, пожелтевшую и помявшуюся со временем. - Вот это единственное фото с того дня.Каждый из нашей компании подержал это фото в руках, не забыв ужаснуться и прокомментировать увиденное, вот очередь и дошла до парня. Он взял фото с трясущимися руками и резко отвернулся, протягивая её следующему, но было поздно - оно отпечаталось в мозгу.Женщина и мужчина, зажатые корнями… Они держали друг друга за руки и смотрели в потолок, пока из-за рта мужчины виднелся кишечник, а грудная клетка девушки была пробита большим корнем, что сложился в спираль внутри её.Босс бросил бычок в костёр и приподнялся, осматриваясь вокруг, убеждая себя в том, что все топорики были воткнуты в землю вокруг лагеря…

Ключевые слова: Лес смерть странность деревня лагерь байки у костра авторская история

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