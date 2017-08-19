Скрюченный человек«Вздох, и лёгкие как ошпарило. Каждый раз повторяется одно и то же, даже боль уже не кажется такой невыносимой, но злость… она растёт с каждой секундой.
Следить за ним: как он ест, спит, работает. Каждое его движение происходит с такой лёгкостью, что я готов выть от зависти, но мне нужно держать себя в руках.
Кто я? Тот, что стоит над вами, пока вы спите и запоминает каждое ваше действие, видит каждый ваш вздох. Я тот, что заставляет вас проснуться в холодном поту и понять, что вы не контролируете своё тело, теперь вам остаётся только ждать. Да, всё проходит через несколько минут, а после и забывается, как страшный сон, когда вы опять проваливаетесь в свои сны, но я буду помнить… Помнить о том, что ваши лёгкие не разрывает от боли при каждом дыхании, вашу грудную клетку ничего не сжимает, кроме тех случаев, когда вами завладел я…
Меня сложно разглядеть, когда вас захватывает паника и истерия. Вы смотрите вперёд или закрываете глаза, тихо шепча все молитвы, пока я лежу под кроватью или стою в стороне, положив одну из рук к вам на грудь. Вам помогают ваши молитвы? А вот и нет… Просто тепло вашего тела обжигает, заставляя оторваться от вас и пойти в самый тёмный уголок вашего дома - залечивать раны.
Как долго это будет проходить? Зависит от моего терпения… Ох, мне нужно набраться сил, ослабляя вас… Высасывать из вас всё хорошее, чтобы ваше сознание висело на краю сна и безумия, когда вам чудится что-то страшное даже в обычном стуле и тени, а темнота таит в себе множество монстров. Это чуть! Ведь там только я…
Вот наступило утро, а я с улыбкой убийцы смотрю за тем, как ты ищешь в интернете способы борьбы с «сонным параличом». В эти моменты я еле сдерживаю смех, прикрывая свою пасть лапами, покрытыми множественными шрамами от ожогов.
Вот и наступила та ночь… Та самая ночь, когда мои силы на пике, а твой разум на грани безумия. Я тихо открываю дверцу шкафа, заставляя её тягуче и громко скрипеть, чтобы твои барабанные перепонки молили о пощаде. Твои глаза устремляются в глубь шкафа и замечают движение. Длинная, обёрнутая в старые, кое-где порванные брюки, нога появляется первой. Она бесшумно касается пола, после этого ты понимаешь, что тихие шорохи в квартире тебе не казались. Из темноты шкафа появляется рука, спрятанная в пиджак, но белая кисть выделяется чуть заметным свечением. Она изуродована: один палец отсутствует, половина когтей сломана или съедена вашим покорным слугой, а сама кожа покрыта нарывами, волдырями и шрамами.
Ты трясёшься от страха, глаза становятся шире, и из их текут слёзы, пока ты издаёшь своим ртом непонятную мешанину из молитв и просьбы о пощаде, но мне это не нужно…
В шкафу загораются два белых огонька, в которых лихорадочно трясутся зрачки, но я вижу тебя чётче, чем когда либо. Вот и вышла на лунный свет моя «морда»: перевёрнутая голова, держащаяся на неестественно длинной шее, рот покрыт большими и ровными клыками, что образуют звериный оскал, нежели улыбку, тонкий с горбом нос, что почти просвечивает из-за отсутствия еды и света, а так же волосы, что имеют цвет луны и свисают почти до пояса…
Вот твой разум полностью и провалился в безумие, после моего маленького «шоу». Ты не веришь своим глазам и твердишь, что это просто сон… Но нет! Сейчас происходит самая настоящая правда из всех. Ты спрашиваешь причины? Почему я здесь? Ох, мой друг… я просто хочу быть тобой, завладеть твоим телом - твоим лёгким и свободным от адских мук телом. Я с удовольствием поменяюсь с тобой телами, чтобы ты понял мои муки, но я не сделаю такую ошибку, как прошлый владелец этого тела, нет… Я знаю твои слабые места. И у меня есть в шкафу то, что даст мне возможность уничтожить тебя, мой друг. Ты готов? Нет? Но я уже приступаю…»
Мужчина смотрит на эту записку и с ехидной улыбкой оборачивается назад, делая сладостный вздох, без боли… Тело монстра бьётся в агонии, ведь нынешней владелец не привык к такой адской боли, что пронзает его с каждым вздохом.
Человек кладёт бумажку и ручку на стол, ведь сейчас нужно сделать то, что не забыл сделать другой… Нужно вывезти этого монстра подальше. Не убить, нет... он уже пробовал покончить с собой, но каждый раз просыпался в этом проклятом шкафу.
Брюнет осматривает содержимое шкафа и достаёт оттуда респиратор и маленький баллон с каким-то газом внутри. Мужчина быстро набрасывает респиратор на себя и откручивает вентиль у баллона, заставляя его содержимое распространиться по всей квартире, пока глаза его были устремлены на монстра, что теперь уже проникал своими когтями в глотку и глаза, желая закончить эти мучения.
- Сделай это! - Человек посмотрел на шкаф и слабо засмеялся, выуживая оттуда какой-то лист и странную фигуру из веток деревьев, что отдалённо напоминала человеческую. - Я приготовил тебе новый домик, Скрюченный человек…
Брюнет посмотрел на лист и тихо покачал головой, прикрепляя его к шкафу. «Такая детская фантазия может остановить это?» - подумал мужчина, смотря на слабо дёргающееся тело. Он прикрепил обе вещи на шкаф и громко выдохнул, осматривая заживающую грудь, куда сам недавно пропихнул свою лапу, чтобы коснуться сердца этого тела.
Человек поднял баллон и поднёс его к уху, но ничего не услышал и поэтому снял респиратор, вдыхая полной грудью с улыбкой на лице. Его серые глаза устремились на лист бумажки и начали читать стихотворение, что уже было выучено наизусть за столько лет пребывания в этом шкафу. Деревянная фигурка задёргалась и поменяла свою форму, что показывало на то, что там теперь другой владелец.
Мужчина лёг на кровать и тихо зазевал с улыбкой на лице. Перед сном он, напевая, произнёс детский стишок, что имеет огромную силу:
«Жил-был человечек кривой на мосту.
Прошел он однажды кривую версту.
И вдруг на пути меж камней мостовой
Нашел потускневший полтинник кривой.
Купил на полтинник кривую он кошку.
A кошка кривую нашла ему мышку,
И так они жили втроем понемножку,
Покуда не рухнул кривой их домишко».
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:33
Сегодня, 06:33 by NightCallПросмотров: 80Комментарии: 6
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