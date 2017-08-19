Скрюченный человек

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:33

NightCall Просмотров: 80 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 06:33 by

«Вздох, и лёгкие как ошпарило. Каждый раз повторяется одно и то же, даже боль уже не кажется такой невыносимой, но злость… она растёт с каждой секундой.Следить за ним: как он ест, спит, работает. Каждое его движение происходит с такой лёгкостью, что я готов выть от зависти, но мне нужно держать себя в руках.Кто я? Тот, что стоит над вами, пока вы спите и запоминает каждое ваше действие, видит каждый ваш вздох. Я тот, что заставляет вас проснуться в холодном поту и понять, что вы не контролируете своё тело, теперь вам остаётся только ждать. Да, всё проходит через несколько минут, а после и забывается, как страшный сон, когда вы опять проваливаетесь в свои сны, но я буду помнить… Помнить о том, что ваши лёгкие не разрывает от боли при каждом дыхании, вашу грудную клетку ничего не сжимает, кроме тех случаев, когда вами завладел я…Меня сложно разглядеть, когда вас захватывает паника и истерия. Вы смотрите вперёд или закрываете глаза, тихо шепча все молитвы, пока я лежу под кроватью или стою в стороне, положив одну из рук к вам на грудь. Вам помогают ваши молитвы? А вот и нет… Просто тепло вашего тела обжигает, заставляя оторваться от вас и пойти в самый тёмный уголок вашего дома - залечивать раны.Как долго это будет проходить? Зависит от моего терпения… Ох, мне нужно набраться сил, ослабляя вас… Высасывать из вас всё хорошее, чтобы ваше сознание висело на краю сна и безумия, когда вам чудится что-то страшное даже в обычном стуле и тени, а темнота таит в себе множество монстров. Это чуть! Ведь там только я…Вот наступило утро, а я с улыбкой убийцы смотрю за тем, как ты ищешь в интернете способы борьбы с «сонным параличом». В эти моменты я еле сдерживаю смех, прикрывая свою пасть лапами, покрытыми множественными шрамами от ожогов.Вот и наступила та ночь… Та самая ночь, когда мои силы на пике, а твой разум на грани безумия. Я тихо открываю дверцу шкафа, заставляя её тягуче и громко скрипеть, чтобы твои барабанные перепонки молили о пощаде. Твои глаза устремляются в глубь шкафа и замечают движение. Длинная, обёрнутая в старые, кое-где порванные брюки, нога появляется первой. Она бесшумно касается пола, после этого ты понимаешь, что тихие шорохи в квартире тебе не казались. Из темноты шкафа появляется рука, спрятанная в пиджак, но белая кисть выделяется чуть заметным свечением. Она изуродована: один палец отсутствует, половина когтей сломана или съедена вашим покорным слугой, а сама кожа покрыта нарывами, волдырями и шрамами.Ты трясёшься от страха, глаза становятся шире, и из их текут слёзы, пока ты издаёшь своим ртом непонятную мешанину из молитв и просьбы о пощаде, но мне это не нужно…В шкафу загораются два белых огонька, в которых лихорадочно трясутся зрачки, но я вижу тебя чётче, чем когда либо. Вот и вышла на лунный свет моя «морда»: перевёрнутая голова, держащаяся на неестественно длинной шее, рот покрыт большими и ровными клыками, что образуют звериный оскал, нежели улыбку, тонкий с горбом нос, что почти просвечивает из-за отсутствия еды и света, а так же волосы, что имеют цвет луны и свисают почти до пояса…Вот твой разум полностью и провалился в безумие, после моего маленького «шоу». Ты не веришь своим глазам и твердишь, что это просто сон… Но нет! Сейчас происходит самая настоящая правда из всех. Ты спрашиваешь причины? Почему я здесь? Ох, мой друг… я просто хочу быть тобой, завладеть твоим телом - твоим лёгким и свободным от адских мук телом. Я с удовольствием поменяюсь с тобой телами, чтобы ты понял мои муки, но я не сделаю такую ошибку, как прошлый владелец этого тела, нет… Я знаю твои слабые места. И у меня есть в шкафу то, что даст мне возможность уничтожить тебя, мой друг. Ты готов? Нет? Но я уже приступаю…»Мужчина смотрит на эту записку и с ехидной улыбкой оборачивается назад, делая сладостный вздох, без боли… Тело монстра бьётся в агонии, ведь нынешней владелец не привык к такой адской боли, что пронзает его с каждым вздохом.Человек кладёт бумажку и ручку на стол, ведь сейчас нужно сделать то, что не забыл сделать другой… Нужно вывезти этого монстра подальше. Не убить, нет... он уже пробовал покончить с собой, но каждый раз просыпался в этом проклятом шкафу.Брюнет осматривает содержимое шкафа и достаёт оттуда респиратор и маленький баллон с каким-то газом внутри. Мужчина быстро набрасывает респиратор на себя и откручивает вентиль у баллона, заставляя его содержимое распространиться по всей квартире, пока глаза его были устремлены на монстра, что теперь уже проникал своими когтями в глотку и глаза, желая закончить эти мучения.- Сделай это! - Человек посмотрел на шкаф и слабо засмеялся, выуживая оттуда какой-то лист и странную фигуру из веток деревьев, что отдалённо напоминала человеческую. - Я приготовил тебе новый домик, Скрюченный человек…Брюнет посмотрел на лист и тихо покачал головой, прикрепляя его к шкафу. «Такая детская фантазия может остановить это?» - подумал мужчина, смотря на слабо дёргающееся тело. Он прикрепил обе вещи на шкаф и громко выдохнул, осматривая заживающую грудь, куда сам недавно пропихнул свою лапу, чтобы коснуться сердца этого тела.Человек поднял баллон и поднёс его к уху, но ничего не услышал и поэтому снял респиратор, вдыхая полной грудью с улыбкой на лице. Его серые глаза устремились на лист бумажки и начали читать стихотворение, что уже было выучено наизусть за столько лет пребывания в этом шкафу. Деревянная фигурка задёргалась и поменяла свою форму, что показывало на то, что там теперь другой владелец.Мужчина лёг на кровать и тихо зазевал с улыбкой на лице. Перед сном он, напевая, произнёс детский стишок, что имеет огромную силу:«Жил-был человечек кривой на мосту.Прошел он однажды кривую версту.И вдруг на пути меж камней мостовойНашел потускневший полтинник кривой.Купил на полтинник кривую он кошку.A кошка кривую нашла ему мышку,И так они жили втроем понемножку,Покуда не рухнул кривой их домишко».

Ключевые слова: Монстр шкаф дом авторская история

Другие, подобные истории: