Домик в деревне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:58

NightCall Просмотров: 54 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:58 by

Как хорошо проводить дни в деревушке, особенно летние или осенние деньки. Когда погода радует теплом или красотой зелёно-красного или оранжево-жёлтого леса. Особенно, если твой домик находится чуть поодаль от деревни и чуть ближе к лесу. Там и живу я, молодой человек, недавно прошедший развод и теперь находя утешение в книге, которую я начал сочинять ещё в школьные годы.В этот раз проблемы начались уже с того момента, как только съехал с асфальта на «гравийку». Видимо, кто-то сильно пьяный выбросил бутылку на дорогу, а она разбилась… В общем, пришлось использовать запаску, которая уже не год лежала у меня в багажнике под всеми вещами, что решил взять с собой. На полчаса пришлось задержаться на этом проклятом месте, но всё же быстро нагнал этот получас в дороге, поехав быстрее, чем все прошлые разы.Вот и солнце касалось верхушек леса, собираясь спрятаться в нём. Ветер слабо пробирался через деревья и взъерошил чёрные волосы на голове мужчины. Он уже нёс последнюю коробку в дом и с улыбкой на лице слушал шелест листвы, что приятно ласкал слух и успокаивал после такой поездки. Домик выглядел вполне уютно и красиво, у него была не слишком яркая раскраска, которая помогала слиться с полутёмной листвой деревьев. В окнах уже горел свет, а из трубы валил дым (один звонок соседу и обещание бутылки водки - и можно ожидать того, что дом будет чуть ли не вылизан).Через несколько минут мужчина сидел на кресле и смотрел в окно, периодически поднося стакан с алкоголем ко рту. Теперь улыбка на лице не казалась вымученной, а правдивой, улыбкой успокоения и свободы. Руки перебирают листы черновика, выделяют или зачёркивают фрагменты из текста. Мужчина поднялся и, собрав все листы в стопку, вышел из кухни и вошёл в комнату, направляясь к печатной машинке. Она досталась от отца, который был знаменитым писателем детских сказок в своём районе, и, видимо, его талант передался мужчине и теперь на него возлагают большие надежды не только родные, но и друзья отца.Темноволосый мужчина посмотрел на часы и поднял одну бровь, замечая, что стрелки показывали на два часа ночи, а секундная стрелка остановилась на цифре двенадцать. Он поднялся со стула и прошёл к кровати, поднимая с тумбочки телефон и включая его. Тихая ругань послышалась от темноволосого, и он рухнул на кровать, закрывая глаза рукой, на лице была видна слабая улыбка.«Я просидел до шести утра за одной главой?» - тихий мужской голос послышался в тёмной комнате, и брюнет поднялся и посмотрел в окно, замечая, как вдали появляется красное зарево рассвета. Мужчина вышел из комнаты, а после и из дома, надевая на ноги берцы, что покорно ждали приезда своего хозяина.Шелест листвы и травы радовал уши и приятно радовал глаз, когда он замечал их танец с ветром. Он весело подхватывал их и уносил прочь куда-то вдаль, заставляя кружиться в воздухе и пропадать из поля зрения. Мужчина ушёл в лес и пропал там до самого вечера. С наступлением сумерек он появился у той тропинки, что у выхода из леса. Глаза устремились в землю, а ноги едва передвигались, запинаясь за корни и пиная старый ковёр из листвы и хвои.Когда брюнет оказался дома, то почуял что-то не то… Могильный холод пронизал мужчину насквозь и заставил зубы стучать друг о друга. Руки прижались к телу, а глаза остановились на дровах, что были им принесены вчера, но по виду так не скажешь… Они были все трухлявыми, и от них веяло влагой и сырой землёй, даже виднелись обычные червяки, что должны были находиться в земле.Мужчина выбросил этот мусор на улицу и затопил печь новой порцией дров, что были намного свежее предыдущих. Тепло распространилось по помещению и начало согревать замёрзшее тело мужчины, что успел выпить стакан с алкоголем.Брюнет, что успел плотно поужинать, пошёл в комнату и остолбенел. На потолке и стенах были видны чёрные пятна, некоторые из них были похожи на человеческие следы. Но самое главное - это черновик… Он был на стенах, полу и потолке, испачкан в этой чёрной грязи, и лишь периодически попадались чистые листы.Брюнет уселся рядом с кроватью и прижался к стене спиной, глаза залили слёзы, ведь труд его жизни был полностью уничтожен, но вдруг в голову пришла одна мысль, что всё напечатанное на листах было напечатано и на ноутбуке (как раз на такой случай).Мужчина поднялся и хотел было выйти из комнаты, как заметил, что в окне на его уставилась пара глаз. Лица не было видно, пусть свет и должен был падать на него, но казалось, что оно прячется в тени. Брюнет двинулся поодаль от окна, не отрывая взгляда от фигуры, что, не отрываясь, смотрела на его и даже не двигалась. Тут мужчина запнулся и полетел на кровать, совсем теряя окно из виду, но после падения на мягкую постель тот сразу поднял голову, всматриваясь в уже пустое окно.Пропало… Исчезло или поменяло своё местонахождение. Сейчас понять было невозможно, и вряд ли мужчина хотел это понять. Он лишь вышел из комнаты и тут почувствовал ледяное касание на шее, как будто что-то начало его душить. Так и было, ведь ноги оторвались от пола, а руки вертелись в воздухе, стараясь зацепиться за того, кто держит его за шею, но была лишь пустота.Хруст… и тело упало на пол, а голова была неестественно повёрнута в сторону, пока из-за рта слабой струйкой выходила кровь.Дверь печки слабо, со скрипом открылась, и оттуда выпал маленький уголёк, который быстро прожёг дерево и оставил танцующий огонёк на своём месте, который быстро разрастался…Через полчаса вся деревня стояла у дома и смотрела, как догорает упавшая крыша здания. Все были удивлены, что даже не заметили и не слышали пожара до этого момента. Маленькие дети смотрели не на пожар, а на две тёмные фигуры, что находились за пожаром и чуть в стороне, ближе к лесу. Они слабо двигали руками в жестах прощания и тихо направились к лесу, пропав во мраке.- Зря он купил этот проклятый дом, - сказала одна местная жительница, чей дом был ближе всех к этому.- Ну, он не знал, что тут висельник жил…

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