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Страшилки

Мистический случай

Стояла приятная летняя погода. Назойливо жужжащая муха, попавшая в липкую ловушку, лениво шевелилась. Будто и не хотела выбираться. В дверь постучали, я посмотрел в глазок. Это была Наташа. Белоснежное короткое платье идеально сидело на ее спортивной загорелой фигуре. Раньше я не видел ее в таких нарядах. Она была бандиткой, носила спортивные штаны и кеды, а тут платье...

- Привет, Костя, чего такой хмурый?
- Ну привет, - осторожно косясь на ее ноги, ответил я. Не ожидал тебя увидеть.
- Решила сделать сюрприз. - Улыбнулась она. -Сегодня замечательная погода, пойдем в парк аттракционов, а?
- В принципе, можно, - задумчиво пробормотал я. - Сейчас только оденусь.

Внутри меня все похолодело, ну зачем я согласился. Что вообще происходит, почему я так спокоен внешне, когда внутренний голос кричит мне: "что ты делаешь, откажись, выгони ее".

Классический фильм про свидание, я выиграл для нее плюшевого медведя в тире, мы гуляли и ели сладкую вату. Она долго уговаривала меня пойти и прокатиться на новом экстремальном аттракционе. Нехотя согласился, долго вопил от страха, побелел, наверное, до цвета молока и дрожал пока не стих вой мотора, приводящего в действие механизмы аттракциона.

- Давай погуляем недолго, а потом ещё раз прокатимся. Мне так понравилось! - с восторгом проговорила она, надув пузырь из жвачки.

Тут уж я запротестовал. Хватит с меня этого экстрима, и так вон ноги подкашиваются. Она долго уговаривала, но я был неумолим. Тем временем на небе сгустились тучи, и подул сильный ветер. От приятного тёплого денька не осталось и следа. Ее улыбка сменилась каменной гримасой, выражающей полное безразличие ко всему. Мы шли по заброшенной части парка к остановке, она почти не разговаривала или отвечала односложно. Вдруг перед нами на дорогу выбежала крупная лохматая собака. Она начала выть и выла прямо на нас. Я глянул на свою спутницу, ее лицо по-прежнему не выражало никаких эмоций. А тем временем из-за деревьев по краям дороги нас окружали другие особи из стаи. Я наклонился чтоб подобрать камень, слышал, что бродячие собаки боятся этого движения. Но никто из собак даже не обратил на это внимание, они медленно окружали. Лихорадочно соображая, что делать, я заслонил собой Наташу и решил всё-таки швырнуть камнем в вожака. Этого не потребовалось. Сзади раздался визг тормозов и гудок автомобиля. Собаки отбежали на безопасное расстояние. Я обернулся, на дороге стоял фургончик черного цвета. Усатый водитель молча кивнул на места рядом с собой. Мы сели, автомобиль тронулся я поблагодарил водителя и добавил:

- Щас бы загрызли нас, чем интересно мы им не понравились?
- Бедненький, боится, что собачки его покусают. - Вдруг ехидно проговорила Наташа и куснула меня за ухо.

Я замолчал, уставившись в окно.

Тем временем водитель уже выехал за пределы парка и приближался к остановке.

- Спасибо вам, - сказала Наташа и, выйдя из машины, наспех запрыгнула в отходящий автобус.

- Не провожай меня! - Крикнула она, и двери закрылись. Водитель молчал.

Уже вечером просматривая новости в интернете, я прочитал, что новый аттракцион, на которым меня так выворачивало, упал, произошла авария, есть двое погибших. Погибших звали Наталья Симонова и Константин Зуев. Вот так вот.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:49
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 21:49 by Чёрт из ЛоговаПросмотров: 45Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Наташа собаки водитель авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:29
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1836|0)
Публикаций: 832
Комментариев: 7 325
Одно лишь слово подходит к этой истории....мрак. imp +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#2 написал: Чёрт из Логова
Вчера, 22:53
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 5
Эта история, была предложена участником паблика в вк, пришлось её тут выложить, чтоб в паблик потом поместить
Зарегистрирован: 16.05.2015
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