Мистический случай

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:49

Причина: Изменён раздел.

Чёрт из Логова Просмотров: 45 Комментарии: 2 0 Вчера, 21:49 by

Стояла приятная летняя погода. Назойливо жужжащая муха, попавшая в липкую ловушку, лениво шевелилась. Будто и не хотела выбираться. В дверь постучали, я посмотрел в глазок. Это была Наташа. Белоснежное короткое платье идеально сидело на ее спортивной загорелой фигуре. Раньше я не видел ее в таких нарядах. Она была бандиткой, носила спортивные штаны и кеды, а тут платье...- Привет, Костя, чего такой хмурый?- Ну привет, - осторожно косясь на ее ноги, ответил я. Не ожидал тебя увидеть.- Решила сделать сюрприз. - Улыбнулась она. -Сегодня замечательная погода, пойдем в парк аттракционов, а?- В принципе, можно, - задумчиво пробормотал я. - Сейчас только оденусь.Внутри меня все похолодело, ну зачем я согласился. Что вообще происходит, почему я так спокоен внешне, когда внутренний голос кричит мне: "что ты делаешь, откажись, выгони ее".Классический фильм про свидание, я выиграл для нее плюшевого медведя в тире, мы гуляли и ели сладкую вату. Она долго уговаривала меня пойти и прокатиться на новом экстремальном аттракционе. Нехотя согласился, долго вопил от страха, побелел, наверное, до цвета молока и дрожал пока не стих вой мотора, приводящего в действие механизмы аттракциона.- Давай погуляем недолго, а потом ещё раз прокатимся. Мне так понравилось! - с восторгом проговорила она, надув пузырь из жвачки.Тут уж я запротестовал. Хватит с меня этого экстрима, и так вон ноги подкашиваются. Она долго уговаривала, но я был неумолим. Тем временем на небе сгустились тучи, и подул сильный ветер. От приятного тёплого денька не осталось и следа. Ее улыбка сменилась каменной гримасой, выражающей полное безразличие ко всему. Мы шли по заброшенной части парка к остановке, она почти не разговаривала или отвечала односложно. Вдруг перед нами на дорогу выбежала крупная лохматая собака. Она начала выть и выла прямо на нас. Я глянул на свою спутницу, ее лицо по-прежнему не выражало никаких эмоций. А тем временем из-за деревьев по краям дороги нас окружали другие особи из стаи. Я наклонился чтоб подобрать камень, слышал, что бродячие собаки боятся этого движения. Но никто из собак даже не обратил на это внимание, они медленно окружали. Лихорадочно соображая, что делать, я заслонил собой Наташу и решил всё-таки швырнуть камнем в вожака. Этого не потребовалось. Сзади раздался визг тормозов и гудок автомобиля. Собаки отбежали на безопасное расстояние. Я обернулся, на дороге стоял фургончик черного цвета. Усатый водитель молча кивнул на места рядом с собой. Мы сели, автомобиль тронулся я поблагодарил водителя и добавил:- Щас бы загрызли нас, чем интересно мы им не понравились?- Бедненький, боится, что собачки его покусают. - Вдруг ехидно проговорила Наташа и куснула меня за ухо.Я замолчал, уставившись в окно.Тем временем водитель уже выехал за пределы парка и приближался к остановке.- Спасибо вам, - сказала Наташа и, выйдя из машины, наспех запрыгнула в отходящий автобус.- Не провожай меня! - Крикнула она, и двери закрылись. Водитель молчал.Уже вечером просматривая новости в интернете, я прочитал, что новый аттракцион, на которым меня так выворачивало, упал, произошла авария, есть двое погибших. Погибших звали Наталья Симонова и Константин Зуев. Вот так вот.

Ключевые слова: Наташа собаки водитель авторская история

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