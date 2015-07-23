Охотник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:16

Причина: Изменен раздел. Стилистика автора сохранена

Луквус Просмотров: 21 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:16 by

Было солнечное утро. Я с другом в это время собирались пойти на рыбалку.Нашли довольно неплохое местечко. Хорошая речка, еще и лес там, можем поохотиться. Много чего люди о том месте говорили. Много рыбы есть в той реке, лес тоже хороший, но ты не сможешь выловить рыбу, не сможешь и поохотиться в лесу. Защитник, говорили, природу охраняет. Место лучше заповедника.Вообщем, мы захотели рискнуть. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское или о чем там говорили...Собрали все необходимое для охоты в наш большой рюкзак и в путь. Мы уже подходили к месту. Рядом деревенька была. Ни большая, ни маленькая.- Если что, отдохнем тут, - сказал мне мой друг.Я согласился. Неожиданно для нас мы увидели в дали леса хижину. Старенькая, видно, была. Вообще, мы подумали, что хижина охотничья. Вид у нее такой был, хотя других признаков охотника не было.Мы уже было решили постучать, но дверь открыл старик около 80 лет.- Чего стоите, хлопцы? - спросил он скорее дружелюбно, чем злобно.- Мы это, на охоту собрались, рыбешек ловить, - сказали мы одновременно.Теперь в его взгляде и голосе не было никакого дружелюбия. Было видно, что он говорит с нами с явным отвращением. Не тот ли это защитник природы?- Проходите ко мне в лачугу. Вам подкрепиться-то надо же, - произнес он.Мы зашли к нему. Ничего плохого мы не подозревали. Староват он был уже. Что он может нам сделать?Хижина у него была довольно грязная. На полу валялось много разной разбитой посуды. В его доме была всего лишь одна комната. Рядом с хозяином хижина стояла собачка. Вид у нее был грозный. Старик рылся в ящиках, а затем он достал пакетик, в котором лежало не очень-то и свежее мясо. Он дал его нам и сказал:- Держите. В дороге пригодится.Он выпроводил нас из своего домика.Нам уже полностью расхотелось рыбачить. Мы уже не сомневались, что это тот самый защитник, о котором все трезвонили. Ружье-то у него было. Застрелить он нас может. И с такими мыслями мы шли в сторону дома.По дороге зашли в деревню. Почти каждый смотрел на нас удивленным взглядом. К нам подошла бабушка.- А вы умны, раз сумели избежать смерти. Оттуда уже никто не возвращается, - улыбнулась она.- Почему? Из-за старика? - спросил у нее я.- Да. Из-за старика. Много браконьеров шло туда. Старик не пальцем сделан. Он их застрелил. Каждую неделю слышим стрельбу.- А что это за старик?- Ох, я уж и не помню. Но примерно могу рассказать его историю. Все начинается с собаки, которую он у себя приютил 50 лет тому назад. Браконьеры ее убили. Тогда он пошел выслеживать их. Но, к сожалению, он попал в капкан и погиб от потери крови. Он мстит всем этим им. И браконьерам, и живодерам. Вообще никого туда не пропускает. Многие зовут его Богом природы. И определенно не зря. Некоторых он уговорить пытается бросить это "дело". Призрак его похож на живого человека. И он охраняет этот лес уже около 100 лет. Эта история переходит из уст в уста.После сытного обеда в деревне мы с раздумьями пошли домой. Без улова, без ничего...А мясо, которое нам дал охотник, как мы проверили, было отравлено. Надо бы поосторожнее выбирать места охоты.

Ключевые слова: Охота рыбалка охотник мясо авторская история

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