Кому не спится по ночам...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:45 by

- Мам, ну можно я сегодня буду с тобой спать? Пожалуйста, ну ма-а-ам!- Не выдумывай! Самому не стыдно? Такой большой парень - шесть лет уже, осенью в школу пойдешь. И до сих пор с мамой спать просишься...Тимур жалобно засопел, но мама только подоткнула одеяло и, наклонившись, поцеловала сына в лоб.- Закрывай глазки, Тима! Чем быстрее заснешь, тем быстрее наступит утро!Она вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Сразу стало очень темно и тихо.Тимур, весь дрожа, замер под одеялом. Сейчас мама уйдет к себе в комнату и ляжет в постель. А потом начнется... ОНА всегда знала, когда мама ложилась спать. ОНА выжидала - стоило маме уснуть, и приходило ее время. Время, когда бесполезно прятаться под одеялом. Время, когда горло сжимала беспощадная рука, не давая кричать от страха и звать на помощь. Время полной беспомощности и бесконечного, слепого ужаса.Время Тьмы.Ева с наслаждением опустила голову на подушку. Завтра нужно встать пораньше - отвести сына в поликлинику на прививку. Потом зайти к маме, отнести ей продукты и лекарства... Дел полно, когда найти на все время? Еще и Тимка в последнее время совсем раскапризничался - ни в какую не желает спать один! Может, стресс из-за переезда на новую квартиру? Если ночные страхи так и не пройдут, надо будет показать его детскому психологу. Но это все как-нибудь потом...Ева, измученная прошедшим днем, постепенно засыпала.Тимур беспомощно поскуливал под одеялом, вглядываясь в темноту. Ладони вспотели от страха, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Но ничего не происходило. Пока.Зыбкий серый ком отделился от дальнего угла комнаты и медленно поплыл к кровати. Его очертания менялись - вот показалась уродливая голова с большим носом, потом большой паук с крыльями летучей мыши. Затем комок вспучился и стал напоминать шмат безобразного серого теста. Из середины теста на Тимура смотрел неподвижный стеклянный глаз. Прошлым летом мама водила Тимура в музей, где было множество чучел животных. Чучела смотрели на Тимура мертвыми стеклянными глазами.- Мы тебя видим, - словно говорили они. - Пусть мы и мертвые, но однажды мы обязательно придем за тобой, когда мама выключит в комнате свет!Сейчас, из серого сгустка, на Тимура смотрел мертвый олень с большими рогами. Пустые глаза, неподвижные уши. Он разглядывал мальчика и беззвучно ухмылялся.- Да, я давно умер, - говорил олень. - Но и ты тоже скоро умрешь, потому что мама выключила свет, а ты не спал. Дети, которые не спят, всегда умирают!Тимур хотел закричать, но горло сдавило. Темнота не любила криков.- Ты мертвый, тебя нет, - прошептал он мерзкому оленю. - Убирайся! Пошел вон из моей комнаты!Продолжая ухмыляться, олень исчез. Тимур перевел дух и понял, что одеяло куда-то исчезло. Он испуганно пошарил рукой вокруг себя. Что-то теплое и липкое коснулось пальцев. Возле кровати на коленях стоял Федот Андреевич - вечно пьяный дворник с первого этажа. Год назад он попал под грузовик. Тощее тело буквально намоталось на колесо, так рассказывал Димка из соседнего подъезда.Сейчас Федот Андреевич склонился над кроватью Тимура и лизал ему пальцы липким желтым языком. От дворника противно пахло. Тимур хотел отдернуть руку.- Куда ты? Такой сла-а-адкий… - прошептал Федот Андреевич, поднимая голову. В глазницах копошились белые личинки. Из открытого рта дворника текла черная вонючая струйка. Капли падали на простыню, оставляя темные пятна. Тимка изо всех сил лягнул мертвеца ногой.Дворника не было, как и темных пятен на белой простыне. Но запах остался - приторный, сладковатый душок витал в воздухе. Одеяло бесформенной кучей лежало на полу. Тимур потянулся поднять его и застыл. Под одеялом что-то было? Или кто-то? На секунду Тимур отчетливо увидел контуры большого лица, проступающие под складками ткани.- Тебя нет, - он старался говорить уверенно, но голос дрожал. - Это мне только кажется!Лицо под одеялом вздрогнуло. Казалось, оно с трудом сдерживает смех.Тимур задержал дыхание и рывком дернул одеяло на себя. Под ним ничего не было - никакого безобразного белого лица. Мальчик закутался в одеяло, стараясь натянуть его повыше. Поскорее бы наступило утро! Сейчас он согласен был даже на завтрашнюю прививку - даже на две, лишь бы эта страшная ночь закончилась!Кровать сильно тряхнуло. Тимур сжался в комок, зажмурив глаза.- Этого ничего нет, ничего, это мне просто снится. - Бормотал он, точно заклинание. - Это мне просто кажется, этого нет!Сильный удар скинул его с кровати на пол. Тимур вскрикнул, больно ударившись локтем. Над ним склонился очень толстый голый человек. Огромное бледное тело колыхалось от жира. Красные губы влажно блестели, тусклые глазки с равнодушным любопытством разглядывали мальчика.- Я тебя-а-а, съем. - Неожиданно писклявым голосом сообщил урод. - Твои киф-ф-фки, мях-кх-хкие киф-фки...Он словно напевал, жутко коверкая слова. Толстая рука с неестественно короткими пальцами-обрубышами потянулась к мальчику. Схватив Тимура за волосы, урод потянул его голову к лицу. Рот с мокрыми красными губами широко открылся, и Тимур отчетливо увидел толстый шевелящийся язык. Тошнотворно пахнуло кислятиной."Мама," - успел подумать Тимур, падая в темноту. Ушибленный локоть нестерпимо ныл. Мальчик приподнялся на кровати. Ему все приснилось? Но рука до сих пор болит, значит, он все-таки падал на пол!Очень хотелось пить. Тимур осторожно спустил ноги с кровати, ожидая, что она вот-вот снова затрясется. Кровать не двигалась. И ничего не шевелилось вокруг - все было на своих местах. Может, на сегодня кошмар закончился?Тимур подошел к двери и взялся за ручку. И тут же отдернул. Ручка оказалась очень горячей, на ладони быстро вспухал саднящий волдырь.- Мама! - Не обращая внимания на боль в руке, Тимур попытался открыть дверь, но та не поддавалась. Что-то шевельнулось за спиной. Тимур повернул голову. Мертвая женщина в синем платье стояла возле него, нелепо запрокинув назад голову. Тело женщины конвульсивно дергалось и сотрясалось, пепельно-серое лицо искажала гримаса безумного веселья. Веревка на шее тряслась в такт ее движениям.- Умри скорее, раз-два-три, скорей умри, - нараспев протянула удавленница, раскачиваясь из стороны в сторону. Веревка на ее шее удлинялась, опускаясь кольцами на пол. Потом она медленно поползла к Тимуру, напоминая безголовую разлохмаченную змею.- Умри, умри, и два, и три, - продолжала монотонно выводить женщина. Веревка начала обвиваться вокруг ног Тимура. Мальчик попытался отскочить, но ноги свело судорогой. Он упал на пол, смотря, как мертвая женщина в синем платье подходит к нему совсем близко.- Раз-два-три, Тимур, умри...- Иди в задницу! - Тимур вспомнил услышанное в садике ругательство, за которое однажды получил от мамы по губам. - Отвали от меня, дура! Уйди!Трясущийся силуэт женщины поблек и растворился во мраке. Тимур понял, что может шевелить ногами, и он сразу же вскочил. Что-то попало под ступню. Веревка лежала на ковре, точно издыхающая змея, и слабо шевелилась. Тимур пнул ее изо всех сил, и веревка исчезла.Мальчик еще долго стоял на месте, тяжело дыша и напряженно вглядываясь в теплый полумрак комнаты. Но ничего не происходило, чудовища ушли обратно, туда, откуда появлялись каждую ночь. И в воздухе больше не пахло гнилью и кислятиной - только клубничным печеньем и свежим ночным ветром, врывающимся через приоткрытое окно.Он победил? Он победил!Чтобы удостовериться, Тимур осторожно коснулся ручки двери. Розовое пятно ожога на ладони бледнело буквально на глазах. К утру от него и следа не останется, как и от страшных чудовищ. Ручка не обжигала больше - дверь послушно открылась. Минуту мальчик вглядывался в полутемный коридор, потом закрыл дверь и побрел к кровати. Теперь все будет хорошо - чудовища никогда не приходили больше одного раза за ночь. Значит можно спокойно лечь и спать...Зевая, Тимур натянул повыше одеяло. Уже сквозь сон он почувствовал, как на лоб легла прохладная рука. Он приоткрыл глаза.- Мам, ты чего? Я спать хочу!- Спи, милый, спи! - Мама коснулась его щеки холодными губами. - Я так сильно тебя люблю... Так сильно...Тимур уже спал и не видел, как стоящая над ним женщина бессмысленно улыбается. Потом ее голова затряслась, глаза закатились, обнажив белки. Нижняя челюсть отвисала, рот открывался все шире, напоминая гротексную пасть какого-то мультяшного уродца. То, что недавно было человеком, упало на колени возле кровати и, давясь мутной розоватой пеной, потянулось к спящему мальчику.Тимур так и не узнал, что иногда они приходили дважды...Ева нахмурилась, внимательно разглядывая свое отражение. Снова эти мешки под глазами! Неудивительно - сегодня ночью ей отвратительно спалось. Еще и снилась всякая муть. Надо пить меньше жидкости, обязательно сделать перед сном огуречную маску!Судя по тому, что Тимка до сих пор не проснулся, ему тоже спалось плохо. А может быть, просто боится предстоящего похода к врачу? Знает ведь, что предстоят ненавистные уколы!- Сынок, вставай! Времени уже много, а нам с тобой еще в очереди стоять! А потом к бабушке ехать... Тимошка?Ева откинула одеяло и застыла. Секунду она молча смотрела на искаженное предсмертной судорогой лицо сына и нелепо перекрученное тело в цветастой пижамке с Икс-менами. Она купила ее сама, на прошлой неделе. Не понимая, что делает, Ева опустилась на колени и погладила Тимку по холодной щеке. Потом взяла его синюю и закоченевшую руку. Только теперь Ева поняла, что все кости в ней переломаны. Точно кто-то взял крошечную ручонку ее сына и сдавил изо всех сил. Но ведь это должно было быть очень больно! Тимка не умеет терпеть боль! Не умел...Шок постепенно проходил, сменяясь подступающей истерикой. Ева схватила себя за щеки, глубоко вонзая ногти в кожу и не чувствуя боли. Кричала она долго, срывая голосовые связки, и продолжала кричать, пока вызванная соседями полиция не взломала дверь. Бьющейся в истерике женщине ввели сильное успокоительное и на носилках отнесли в машину "скорой". Но Ева этого так и не поняла - ее сознание навсегда поглотила тьма.***- Мам, можно я сегодня буду спать с вами? Ну мамочка!- Алена, ты уже большая у меня! И папа будет ругаться... Лучше обними покрепче Мишутку - вместе вам будет не так страшно!Мама укрыла Аленку одеялом, потом наклонилась и поцеловала ее в лоб:- Засыпай скорее, доченька! А завтра мы с тобой пойдем в парк, покатаемся на карусели, договорились?- Хорошо... - пробормотала Аленка, послушно закрывая глаза. Мама улыбнулась и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.Темнота в комнате сгущалась. Она смотрела на девочку множеством мутных слепых глаз и ждала. Наступало ЕЕ время...Автор - Эфа.

Ключевые слова: Мама слепой ужас мёртвые кошмар чудовища

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