Ночь в лесу

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:25

Причина: Изменен раздел

Вариор Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:24 by

Я Алиса. Мне 20 лет. Мой парень на 9 лет старше меня. Зовут его Вова. Познакомились мы с ним чисто случайно. Я сидела в кафе после учебы, и он подошел ко мне. Тогда мне было 17 лет. Родители были против наших встреч, ведь он на столько старше меня. Мы начали встречаться. Все было отлично. И вот, когда мне исполнилось 19 лет, Вова предложил поехать с друзьями на несколько дней в лес. Палатки, костер, романтика.И вот настало 26 августа. Я, Вова, Аня, Рита, Макс и Джон собрали вещи и отправились в путь. Ехали на электричке. Лес был довольно далеко. И вот уже начало смеркаться, а мы только прибыли на место. Разбили лагерь: поставили три палатки, развели костер. Девушки готовили ужин, а парни пошли за дровами. Сидим мы, кушаем и слышим шум. К нам подошел егерь. Странно, что так вечером он бродил по лесу.Он нам сказал:– Вы ночью по лесу не шатайтесь, а утром лучше бегите отсюда, опасно здесь!Подумали, что он был пьян.Легли спать. К нам в палатку среди ночи забралась Аня и начала кричать, что Макса нигде нет. Мы сначала подумали, ну, мало ли, отошел по нужде. Вова вышел из палатки и начал звать Макса. Ответа не было. Пошел к Джону и Рите. Они тоже ничего не знают. В ту ночь Аня спала в палатке со мной и Вовой. Ночь была ужасной.Утром встали, пошли к озеру, которое было недалеко от нашего лагеря. Мы с девочками умылись и пошли к парням. И тут сюрприз! С ними сидит девушка. Мы с девчонками были не довольны появлением этой девицы. Она была красивой и одновременно, какой-то странной. Волосы имели зеленый оттенок, глаза были зелеными, как трава на газоне. Мы начали напоминать парням, что они должны идти искать Макса. Они были как будто околдованы. Ребята пошли, но и незнакомка пошла за ними. Мы были в бешенстве. Как так?!К нам пришел егерь - проверить, как мы. Мы, естественно, ему все рассказали.Он побледнел и начал рассказ:- Парня этого можете не искать. Не вернется он. Когда мне 30 лет было, я, женушка моя и сын приехали в этот лес. Я получил тут роботу егеря. Дали нам домик, и мы начали жить. Все было хорошо, но однажды пропал мой сыночек и женушка. Я пошел их искать. Не нашел, а встретил только девушку молоденькую. Она была странной. Каждый вечер ко мне приходила. Мы беседовали. О семье я забыл вообще. И как-то я подошел к зеркалу и увидел вместо себя старика. В зеркале еще отображалась и девчушка та. Она была ужасной. Я резко обернулся. Она стояла спиной ко мне. Все внутренности ее видно было. Я выбежал из дому и побежал к трассе. На попутной машине доехал до деревни. Там встретил старожила. Он сказал мне, кто она. Она - мавка лесная. Мавкой могла стать невинная девушка, которая заблудилась или была убита в лесу. Она заманивала к себе парней и их молодость себе забирала. Той мавкой была девушка, которая в лесу много лет назад заблудилась. Не одного парня эта тварь погубила. И всех молодых девушек в себе подобных превращала.Не видать мне больше женушки и сыночка моего. Забрала она их. Она в лесу только одна".Он протянул мне березовый гребень, и сказал:- Причеши ее, и она покинет лес. Не вышло у меня этого сделать, поэтому вам гребень отдаю. Дождитесь вечера и причешите ее. Она всегда у озера ходит. А мне, вы не поверите, только 35 лет.Он закончил рассказ и ушел. Мы продумали все до последней мелочи.Настал долгожданный вечер. Мы пошли на озеро. Там была она, Вова и Джон. Я стиснула в руке гребень, а девчонки пошли ее ловить. К нашему удивлению, поймали ее быстро. Но парни начали нас отталкивать. Я быстро провела гребнем по ее волосам. Она начала кричать, а затем смеяться. Она начала хохотать и говорить:– И вы, глупышки, думаете, что это поможет?! Ха-ха. Вас обманули!Но на наших глазах она начала рассыпаться, как песок. Обернулась к нам спиной, там действительно было внутренности видно. Несколько минут, и не осталось от нее и следа. Вова и Джон пришли в сознание. Я подошла к воде умыться. Я вскрикнула. Там был мертвый Макс. Он был… стар…Утром приехала полиция и установили: несчастный случай. Нас отвезли домой. И на этом все кончилось…

Ключевые слова: Ночь поход мавка смерть гребень

Другие, подобные истории: