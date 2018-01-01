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Страшилки

Денежный обряд

Это произошло буквально... Месяц назад! Мой любимый брат Гриша. Я всегда удивлялся, как ребёнок может быть проказником и одновременно быть отличником в школе. Так было и с моим братом. Потом, когда мой брат вырос, я уже не мог удивляться, ведь он стал как и обычный подросток: гулял он обычно с 3 часов дня до 6 часов вечера.

Но однажды приходит он ко мне и говорит:
- Слушай, я тут в интернете почитал, что можно через магический обряд привлечь деньги в дом.

И тут меня понесло:
- Ты что, совсем? Вон мать лежит в больнице, отец пьяница! Ты своим обрядом всё семейство загубишь!

И брат мой задумался, думал-думал и ушёл.

Потом просыпаюсь я в 3:34 и думаю: "Что с будильником, как он зазвонил в 3 часа ночи?" Взял я свой телефон и, где написано, что звонит будильник, снизу выведено: "Он меня об этом попросил..." Я от страха достал нож из-под подушки кресла и включил свет... там стоял мой брат с моим кухонным ножом.

Он подходил ко мне и приговаривал:
- Он меня об этом попросил...

В этот же момент он замахнулся на меня ножом и побежал на меня. Как-то я успел увернуться, смотрю на него и вижу: он смеётся всё громче и громче, а мне всё страшнее и страшнее... Вдруг я почувствовал сильную боль в голове и вырубился.

Очнулся я в заброшенной больнице, я был привязан к операционному столу. Рядом было ещё несколько человек, тоже привязанных к столу, только у них на лице были маски, а у меня - нет. Приходят люди, хотя их людьми не назовёшь, - маньяки, среди них мой брат, но я понимал, что это не мой брат. В голове я вспомнил про обряд, который хотел провести мой брат. Наверное, он его провёл. Они достали: кто скальпель, кто пилу. и это отрубание конечностей... Но я лишь орал:
- АААААААА ПРОШУ! МНЕ ЖЕ БОЛЬНО! ААА!

И когда моя душа покинула тело, я уже не чувствовал боль, и мне не хотелось дышать.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:16
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:16 by ПропащийПросмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: Обряд потеря брат страх ужас будильник маньяки авторская история

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