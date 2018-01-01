Денежный обряд

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:16

Причина: Изменён раздел.

Пропащий Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:16 by

Это произошло буквально... Месяц назад! Мой любимый брат Гриша. Я всегда удивлялся, как ребёнок может быть проказником и одновременно быть отличником в школе. Так было и с моим братом. Потом, когда мой брат вырос, я уже не мог удивляться, ведь он стал как и обычный подросток: гулял он обычно с 3 часов дня до 6 часов вечера.Но однажды приходит он ко мне и говорит:- Слушай, я тут в интернете почитал, что можно через магический обряд привлечь деньги в дом.И тут меня понесло:- Ты что, совсем? Вон мать лежит в больнице, отец пьяница! Ты своим обрядом всё семейство загубишь!И брат мой задумался, думал-думал и ушёл.Потом просыпаюсь я в 3:34 и думаю: "Что с будильником, как он зазвонил в 3 часа ночи?" Взял я свой телефон и, где написано, что звонит будильник, снизу выведено: "Он меня об этом попросил..." Я от страха достал нож из-под подушки кресла и включил свет... там стоял мой брат с моим кухонным ножом.Он подходил ко мне и приговаривал:- Он меня об этом попросил...В этот же момент он замахнулся на меня ножом и побежал на меня. Как-то я успел увернуться, смотрю на него и вижу: он смеётся всё громче и громче, а мне всё страшнее и страшнее... Вдруг я почувствовал сильную боль в голове и вырубился.Очнулся я в заброшенной больнице, я был привязан к операционному столу. Рядом было ещё несколько человек, тоже привязанных к столу, только у них на лице были маски, а у меня - нет. Приходят люди, хотя их людьми не назовёшь, - маньяки, среди них мой брат, но я понимал, что это не мой брат. В голове я вспомнил про обряд, который хотел провести мой брат. Наверное, он его провёл. Они достали: кто скальпель, кто пилу. и это отрубание конечностей... Но я лишь орал:- АААААААА ПРОШУ! МНЕ ЖЕ БОЛЬНО! ААА!И когда моя душа покинула тело, я уже не чувствовал боль, и мне не хотелось дышать.

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