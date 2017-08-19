Волчья семейка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:14

Причина: Изменен раздел

NeStRashno Просмотров: 32 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:14 by

Песня группы Asia буквально пробудила весь дом, но так как все, кроме самого Лони, уже не спали, звонок его брата Скота разбудил сознание лишь самого Лони.Он потянулся рукой к телефону и сбросил вызов, после уперся лицом в подушку и попытался снова уснуть. Но тут вновь заиграла песня и в этот раз пришлось ответить.- Слушай, я из-за тебя скоро начну ненавидеть свою любимую песню, дай ты поспать!- И тебе доброе утро, - с усмешкой сказал Скот. - Помнишь, сегодня мы хотели съездить в лес на природу? Там, где наш старый охотничий домик? Может, даже и с ночевкой, у тебя же завтра еще выходной?- Извини... я забыл... Вчера я поздно вернулся и хотел бы сегодня выспаться, может, давай на следующих? Или когда у меня отпуск будет?- Отпуск? Ты же недавно был? Укатил со своей семьей в Калифорнию, а мне об этом сказал только тогда, когда вы уже там были!- Ну, да... Некрасиво получилось... А ты знаешь, какая сегодня погода будет? Вдруг метелица?- В окно посмотри...Лони поднял голову и отодвинул штору, в глаза ему засветил яркий солнечный свет, и он отвернулся, задвинув штору.- Ну все, теперь точно не откажусь, давай я за тобойчасиков в...- Через час буду ждать...Скот бросил трубку и убежал собирать все необходимое для ночевки.Лони встал с кровати и закрыл ладонями лицо, так он зашел в ванную и быстро принял душ. На кухне его уже ждала жена с приготовленным завтраком- Доброе утро. Скот тебя по-прежнему достает?- Да, сегодня думаю съездить с ним в этот лес, скорее всего, с ночевкой, пусть он наконец отстанет, а мне больше не придется сваливать от него в Калифорнию.Холли тихо засмеялась, продолжая наблюдать за тем, как еда исчезает из тарелки ее мужа. И, кажется, нужно было приготовить еще.- Не хочешь взять Тима с собой? Думаю, он будет не против, он же никогда не ездил с тобой в лес отдыхать, да и...- И он будет против, и я буду против, там будет холодно. Лично ему там делать будет нечего. Другое дело, если мы всей семьей как-нибудь соберемся и поедем. Кстати, где Тими?- Он еще в девять ушел, взял скейт и ушел. Вернется через несколько часов с новыми синяками и царапинами, как обычно. Лучше бы велик ему купили...Позавтракав, Лони собрал все необходимые ему вещи, попрощался с Холли и укатил на своем черном пикапе к дому Скота.Всю дорогу он думал о своем сыне, точнее, о том, где сейчас находится Тими. Скорее всего, пропадает где-нибудь со своими друзьями, чем ему еще заниматься? В его одиннадцатилетнем возрасте.Его брат уже стоял возле дороги с огромной сумкой и махал Лони рукой.Пикап остановился прямо возле него, и Скот, забросив сумку назад, уселся на переднее сиденье.Лони вдавил на газ, и они наконец-то отправились на этот долгожданный отдых на природе, которого один из них так долго ждал.- Что с твоей сумкой, Скот? Ты что, весь свой бар туда засунул?- Ну а чем мы согреваться будем? Сегодня ночью до минус двадцати будет, по телеку сказали, и...- И что? Только не говори, что снегопад какой-нибудь, у меня же не вездеход, или ты взял с собой что-нибудь для того, чтобы расчистить снег?- Нет... И да... будет сильный снегопад...- Ну вот! Все отлично! Теперь так точно! У нас нет ничего, чтобы в случае, если нас завалит снегом, выбраться из него, но у нас есть все, чтобы замерзнуть в пьяном угаре! А знаешь, что я сейчас сделаю? Я поверну обратно...- Нет! Не надо! Или ты боишься?- Единственное, чего я боюсь, так это того, что Холли придется растить Тими одной, из-за того, что ее муж был болванам. Мы почти в пятидесяти милях от города, и никакой телефон, кроме спутникового, там не берет.- Нет, я о том, что ты боишься дроволома, о котором отец тебе в детстве рассказывал, - Скот нагнулся к Лони и начал шептать ему на ухо: - Дроволом к тебе придет... дом по бревном разберет!- Ой, да иди ты!Лони оттолкнул его и чуть не пропустил нужный поворот.- Мне уже за тридцать, тебе скоро двадцать пять, а ты до сих пор не забыл про этот бред? - Лони улыбнулся и помотал головой. - Дроволом... Как такое вообще в голову может прийти? Мы, кстати, уже почти приехали.В конце еще пока незаметенной снегом дороги, которая вела почти в самую глушь леса, виднелся охотничий домик.- Отсюда пойдем пешком, дальше не пройдем. Если всю ночь будет идти снег, мы по пояс в снегу будем, а здесь и так уже почти по колено.- Нам главное - до тачки завтра добраться и все, всего-то метров пятьсот идти, может, и меньше.- Ну смотри, Скот, я тебя завтра на плечах не понесу, потому что, судя по твоим запасам в сумке, ты завтра вообще встать не сможешь.- Так я же не один буду, или ты...- Я же за рулем, если что. Или ты об этом не думал?- Точно... Ладно, в случае чего, что-нибудь придумаем.В скором времени они уже были в доме, внутри ничего не поменялось. Был старый камин, облезлый диван и кресло, еще был стол и несколько стульев.- И как мы будем здесь спать? Если тут только один диван? Я в кресле корчиться не буду.- Я буду, тем более оно раскладывается, правда, места на нем мало, но мне все равно.Вот уже несколько часов они сидели на диване и болтали, смотря на горящий камин. Скот пил свое любимое пиво и уговорил Лони выпить одну бутылочку. Потом пришло время ужинать, и они начали доставать еду из своих сумок.У Скота были бутерброды, которые он наделал за полчаса, а Лони достал все, что взял из холодильника. Одному из них пришло в голову развести костер, пока не началась метель, и что-нибудь пожарить.Скот видел, что его брат начинает немного замерзать, предложил выпить ему что-нибудь крепче пива, тот согласился, ибо ему очень понравились такие посиделки.На следующий день Лони проснулся на диване, не помня, как он сюда вообще попал. Он помнил лишь то, как они сидели у костра и как содержимого рюкзака Скота становилось все меньше и меньше. Как вчера все закончилось - он не помнил, но то, что ему еще нужно за руль, волновало его больше всего.Лони, держась за голову рукой и пока ничего не видя вокруг себя, вышел на улицу и тут же оказался по колено в снегу. Потом набрал его в руки, чтобы взбодриться и протереть лицо, но только потом заметил, что руки у него красные и снег под ним - тоже. Он в панике начал вытирать лицо и быстро забежал в дом, чтобы успокоиться и хоть что-нибудь понять.- Это кровь? Может, это вино? Хотя Скот же не пьет... Скот?!Лони снова выбежал из дома и осмотрелся.Перед входом была еще свежая кровь и следы рук и ног, которые вели куда-то за дом. За домом следы крови и рук оборвались, дальше были только следы ног, которые вели глубоко в лес.Лони посмотрел на дорогу, которая вела к машине, а затем на следы в глубине леса. Он никак не мог понять, что здесь случилось и стоит ли идти туда одному. Или же все-таки позвать на помощь? Но раз есть кровь, значит Скот может быть ранен, но кто его ранил? Они ведь были одни в этом лесу.Лони все-таки решил сходить до машины и позвонить домой, предупредить о том, что он задержится, о том, что, возможно, случилось. И еще взять оружие, которое было у него под задним сиденьем.С трудом добравшись до машины, он прижался к ней, чтобы отдышаться. Все-таки снега вдали от дома было все больше и больше.Дверь в машине была открыта, все вещи, которые были в ней, пропали, в том числе и спрятанное оружие. Следов возле машины не было, вероятно, что все украли еще вчера, а ночью снег замел все следы.Пока Лони, сидя в машине, думал, что делать, в боковом зеркале он увидел, как что-то серое пробежало сзади машины. Быстро проверив, хорошо ли заперты двери в машине, он начал вертеть головой, чтобы увидеть кого нибудь или что-нибудь.На капот резко запрыгнул серый зверь, и Лони дернулся от неожиданности, он в первые в жизни испугался волка, хотя раньше на охоте ему пришлось убить волка с одним лишь ножом в руке. Но в этой ситуации он был беззащитен, но когда волк поднял голову вверх и завыл, Лони понял, что здесь застрял.Когда через некоторое время к машине пришли еще пять волков, это значило, что его они просто так не отпустят, а будут ждать, пока он выйдет сам...

Ключевые слова: Волк кровь следы оборотни авторская история

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