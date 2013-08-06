"Зима"

Владимир Ложкарев Просмотров: 29 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:47 by

Зима - то время, когда можно заняться разнообразными видами спорта, игр. Всё становится белое. У деревьев снежные шубки, а у зайцев белая шерсть. Ещё есть праздник Новый год, который обожают дети и многие взрослые. Ёлку считают частью этого праздника. Её наряжают разными игрушками, шариками, светящимися огоньками. Но иногда происходят всякие недоразумения, очень редко смерти людей.Девочка лет двенадцати готовилась к новому году. Она относилась к этому празднику нейтрально, но в этом году -положительно. Запах мандаринов, ёлка и многое другое - всё это создаёт атмосферу так называемого новогоднего настроения. У Кати оно появлялось очень постепенно. Конечно, к такому отношению, девочка разбиралась в украшении новогодней красавицы как свинья в апельсинах. Катя взяла коробку с украшениями и принялась наряжать ёлку. Украсив шариками разных цветов и игрушками, девочка нашла одну вещь, которая вряд ли подходила к красавице. Эта вещь была похожа на куклу с иглой. «Может, кукла Вуду!» - подумала Катя. Но всё-таки она её повесила. Полюбовавшись, Катя принялась готовиться ко сну, но перед этим выключила огоньки. Потом она стала смотреть в окно. Родителей не было и не будет сегодня, потому что им надо было отправиться на проверку, в другой город. Посмотрев в окно на белый пейзаж, Катю вскоре покинуло желание любоваться, и она легла спать...Посреди ночи Катя открыла глаза. От боли. Очень болела десница (прим. ред. Десница - правая рука) и голова. Ладно десница - она чуть-чуть болела, а голова так «выла», что даже было больно прикасаться к чему-либо. Катя медленно встала с кровати и сразу же почувствовала цыганский пот (прим. ред. Цыганский пот - озноб). Выйдя из комнаты, девочка уставилась на открытое окно в зале, где ёлка мелькала своими маленькими огоньками.— Стоп, я же выключала огоньки, какого чёрт...— Привет! - перебил низкий голос.— Ты кто? И где ты? - спросила Катя.— Я тут! Иди сюда! - голос доносился из окна.— Я не пойду! Зачем ты включил огоньки? Цыган хренов!— Какая ты грубая! ИДИ СЮДА, СКОТИНА!— Во-первых, я с незнакомцами не общаюсь. Во-вторых, закрой рот, в-третьих, не твоё собачье дело, какой у меня характер. В-четвёртых, ты мне никто, чтобы указывать; я никуда не пойду!— Если ты сейчас, мелкая тварь, не заклеишь рот, с твоей семьёй случится что-то плохое!— Уходи! Давай мне сказки рассказывай, ещё басен не хватало!— Ха-ха! - посмеявшись, голос пропал.Вскоре девочка обнаружила, что в голове клещ, и с горем по полам вытянула его пинцетом. Потом продолжила спать. Интересно, действительно ли незнакомец сделает что-нибудь с семьёй Кати? Ответа никто не знал...На утро родителей не оказалось. Катя стала переживать, так как родители обещали приехать в десять-двенадцать часов. А было уже пятнадцать. «Что, я столько проспала?» - спросила себя Катя.Вдруг... телефон девочки зазвонил. Номер был незнакомый, но девочка, будто ей кто-то управлял, приняла звонок. Ей ответили:— В лес иди, в лес! В начале леса увидишь три ствола берёзы, которые соединены, потом пойдёшь вперёд, а когда увидишь три дуба, посмотри под ними... Увидишь... - звонок пропал.— Что увижу? - спросила Катя. В ответ девочка получила гудки...Было очень холодно, но Катя очень тепло оделась. Выйдя из-за двери, Катя побежала в лес. Найдя три дуба, девочка медленно пошла к ним. И... ЗАМЁРЗШИЕ ТРУПЫ. Родители были во льду. Девочка с криком побежала прочь. А мама держала в руке куклу Вуду.Полиция нашла три трупа: вместе со своими родителями посередине стояла замёрзшая Катя, во рту была кукла Вуду.

Ключевые слова: Катя кукла Вуду Новый год лес зима холод мороз

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