Мистические истории - батюшка

ScaryBy Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:38 by

В 90-х годах, когда мне было 15 лет, жили мы семьей (мать, отец и я) в деревне под названием Кремянка. Деревня была совсем не маленькая по местным меркам, больше 200 домов, в районе самая большая. Там была своя школа, детский сад, два магазина, клуб и прочие "дары цивилизации". Была у нас и своя церковь, большая, с высокой колокольней.Вокруг нее, среди местных, много слухов ходило. Но разом их всех затмевала история про бывшего батюшку, который на тот момент жил на окраине деревни. Рассказывали, что года 3 назад, был случай, похожий на одержимость. Местная жительница Виктория Мамаева, мать двух девочек 6 и 10 лет, работала на местной ферме дояркой. Однажды ушла в лес и видимо куда-то забрела, а вернулась оттуда через сутки. По местной легенде, в какой-то части того леса, очень давно ведьма жила, а теперь люди там пропадают, сколько там их ищут, а найти не могут, а тех, кого находят, совсем другими возвращались. Неизвестно, что там произошло с Мамаевой, но по возвращению, без особых на то причин, старшую дочь она утопила, а младшую во сне задушила. Никто об этом на тот момент даже не подозревал. Следующие дни на работе она не появлялась, из дому не выходила, всех со двора выгоняла и даже говорить толком ни с кем не хотела. Люди стали гадать что с ней не так, да и дочерей нигде не видно. Тогда и батюшка решил вмешаться. Был он очень правильным, никогда мимо чужой беды не проходил. Когда в дом к ней зашел, так будто сквозь землю провалился. Вышел спустя немалое время, весь бледный, будто бы его кто-то подменил, а женщину эту мертвой в доме нашли. Естественно было расследование, много шума подняли. Но вину батюшки доказать не смогли, никаких следов насильственной смерти не было. С тех пор и изменился он до неузнаваемости, нелюдимый стал, ни с кем толком не разговаривал и внешне не похож сам на себя. Долго в церкви он не пробыл, ушел оттуда или другие причины были, про это не говорили. Слухи с тех самых пор и начали ходить, что он одержимый, не смог дух злой изгнать, за что своей душой и поплатился. Я в это никогда не верил, думал, что быть такого не может, сказочным это мне казалось. Но в тот лес редко местные заходят, и только по крайней необходимости.Сидели мы как-то вечером с друзьями: я и два моих хороших друга, Рома и Паша. Вспоминали все наши местные страшилки и, немного выпив, начали спорить, хватит ли нам смелости в этот лес сходить. Собравшись мужеством, все же решили поискать злосчастный маршрут. Было еще светло, поэтому страха мы не испытывали. Прошлялись по лесу от силы час, стало попросту скучно, и, разочарованные, мы ввернулись по домам. Ничего странного там не нашли, а я умудрился потерять свой крестик. Было очень обидно из-за этого, но возвращаться на поиски я не рискнул. Ночью у меня был кошмар, к слову не у одного меня, Рома тоже пожаловался, ну это мы списали на совпадение, из-за бурного воображения.Буквально через 2 дня у меня на утро пропадает собака по кличке Белка. Цепь, на которой она сидела, была порвана, а под забором у ворот вырыт подкоп. Это было очень странно, от нее никто такого ожидать не мог. Белка было очень старой собакой, днями предпочитала лежать на боку, изредка меняя положение, а иногда даже на незнакомцев, которые во двор заходили, внимание не обращала. В семье по этому поводу никто особо не расстроился. Отец говорил: "если не вернется, значит пришло ее время". Хотя я знал, что такое обычно к котам относиться. Мне было очень интересно, что же могло это ленивое животное заставить сбежать. Юношеское любопытство взяло верх, а я взялся за свое расследование. Хотел подключить друзей, но они меня не поддержали, думали, что бесполезно и бессмысленно искать сбежавшею собаку. Да и по их лицам было видно, что не все в порядке сейчас. Это меня ничуть не остановило, и я принялся за поиски. Пытался найти следы, спрашивал у людей, но результата это не давало. Уже стал отчаиваться и отправился домой, но по пути встретил незнакомца. Он представился работником фермы… Странно, раньше я его никогда не видел. Сказал, что слышал о том, что я ищу свою собаку. Поэтому, увидев меняЮ решил рассказать, что видел ее рано утром, бежавшую в сторону леса. В тот момент я почему-то не сообразил спросить у него, откуда он знает, как выглядит Белка. Поблагодарив его, я смекнул, что успею смотаться в лес и вернуться до того, как стемнеет.Решившись на такой смелый для меня поход, сразу решил не медлить, поэтому шел достаточно быстро, а местами бежал. На протяжении всего пути меня не покидала мысль о этом человеке и его мотивах. Странным казалось и то, что никто кроме него не видел мою собаку. На момент у меня проскользнула мысль о том, что я единственный, кто видел его. Сложилось впечатление нереальности недавнего разговора, будто бы это был сон, и только сейчас я проснулся. Эта мысль пришла мне так резко, как удар по голове. Все же я старался изменить ход мыслей и не думать о таком. Представлял, как нахожу Белку, и мы вместе, довольные и голодные возвращаемся домой.Погрузившись с головой в размышления я и не заметил, как уже очутился в начале леса. На минуту или две я замер, что-то внутри говорило мне, чтобы я оставил эту затею и возвращался назад. Наверное, это была интуиция, ну или на крайний случай здравый смысл. Глаза не видели опасности, а вот внутри все сжалось и не давало мне сделать и шаг в сторону леса. Глубоко вздохнув, взяв контроль над эмоциями я сделал шаг вперед. Первые метры давались с трудом, но это быстро прошло. Будто бы внутреннее состояние страха сдалось и сказало: теперь пеняй на себя. Попав в лес, мне на секунду показалось что я слышал, как где-то впереди скулила Белка. В этот миг внутренний голос вновь подал сигнал о том, что скорее стоит отсюда уходить. Я же, в очередной раз проигнорировав его, шел вперед, даже прибавив шаг. Чем дальше я углублялся, тем сильнее меня тянуло магнитом в самую глубь леса, как голодную мышь в мышеловку. Спустя какое-то время я четко осознаю: больше нет никакого звука, и только мертвая тишина вокруг. Остановившись, я стал прислушиваться, в надежде сообразить, куда следовать дальше.Взглянул вверх, стало понятно, что скоро будет темно, а место это отнюдь не уютное. Отбросив глупое упорство, я решил скорее возвращаться в деревню, домой. Развернулся идти назад, как сразу где-то издали, прямо позади меня, послышался периодический хруст веток. Можно подумать, что сзади шел человек. Звук становился все громче, а желания встретить кого бы то ни было в лесу у меня точно не возникало. Ускорив шаг, я стал пробираться в обратную сторону, периодически бросая взгляд за спину. Странно, но шаги позади не стихали, а наоборот становились все громче. Самое страшное то, что их скорость оставалась прежней, а я явно шел быстрее, но они меня догоняли. После того, как шаги меня практически настигли, я испугался и вовсе стал бежать. И как только я рванул, за спиной сразу стало тихо. Но это было скорее затишье перед бурей. Тишина длилась не долго. Буквально через секунды эти самые шаги появились сначала с одной стороны, а потом с другой. Я стал понимать, кто-то или что-то пытается заставить меня повернуть назад и загнать снова вглубь. Собрав волю в кулак, быстрыми перебежками, я двигался строго вперед. Дышать стало тяжело, ноги начали подкашиваться. Казалось, вперед дорога была для меня гораздо короче. Неволей подкралась мысль, что все же я заплутал. Глянув вверх, я с горечью осознал, что уже совсем темно. Ноги стали подкашиваться, я случайно зацепился за корень дерева и упал в небольшой овраг.Сил подняться в этот момент у меня не было. Мне хотелось провалиться под землю, лишь бы не находиться здесь и сейчас. Вокруг воцарилась тишина, но бездействовать было нельзя. В очередной раз переборов страх, я медленно и как можно тише поднялся. Бегло бросив взгляд вокруг, почувствовал, тоже непередаваемое ощущение. что и раньше, будто на меня смотрят. Это придало мотивации, и недолго думая, я встал и бросился сломя голову вперед. Немого пробежал, и сквозь деревья моему взору предстали небольшие огоньки. Это был свет око, и одновременно свет моей надежды. Невольно обрадовавшись, я посчитал, что весь ужас позади.Но ближе к выходу из леса увидел четкое очертание человека. Довольно крупного человека, скорее всего мужчины. За спиной он держал большой мешок, а взгляд его был направлен прямо в мою сторону, он видел меня. Резко остановившись, я спрятался за следующим деревом, и попытался разглядеть его. Расстояние было примерно десять метров. Слегка присмотревшись, я испытал сильнейший страх в жизни. Это был он, тот самый батюшка. Никогда бы не ожидал встретить его в этом месте. Мозг не подавал никаких сигналов к действию, а тело вновь сковало оцепенение. Какое-то время я стоял и не двигался, ожидая реакции батюшки, и был готов снова удирать. Но ничего не происходило, а после, неожиданно для меня, он стал двигаться в сторону и словно исчез. Воспользовавшись ситуацией, я выбежал из леса и прямиком отправился в деревню.Вернувшись в деревню, я был немедленно остановлен первый встречным. Им оказался старый друг семьи Василий Васильевич, а по совместительству наш сосед через два дома. Первым делом он молча осмотрел меня и начал спрашивать взбудораженным голосом:- Ты где был? Что случилось? Ты всех на уши поднял, никто тебя найти не мог!? Признавайся где ты был!? – лихорадочно тряся меня за плечи, спрашивал Васильевич.Я же был ошарашен, шок от прошлых событий не прошел, и не ожидая такой бурной реакции на свое небольшое опоздание, не мог ничего ему ответить. Буквально за минуты к нам сбежалась еще пара человек. Меня чуть ли не под руки повели к фонарю и стали осматривать. На руках и ногах были ссадины, но я не чувствовал боли, да и не критичны они оказались. Как из ниоткуда вдруг появились мои родители. Отец, как всегда, не разобравшись влепил мне подзатыльник. Бегло поблагодарив всех, кто стоял рядом, крепко взял меня за руку и повел домой. По дороге задал лишь один вопрос:- Где ты шлялся все это время!? – угрожающе интересовался он.Что-то вразумительное ответить я боялся, особенно отцу, ведь он бы не поверил в мой рассказ. Поэтому сказал, что искал собаку в лесу и заблудился. В ответ он только что-то пробормотал невнятное себе под нос и больше ничего не говорил. Возле дома нас встретила мать. Но, вопреки моим ожиданиям, она просто крепко меня обняла, и мы все вместе зашли в дом.Отец хотел выпороть меня, но при маме этого сделать не смог. Она всегда защищала меня от него и его вспыльчивости. Начал я рассказывать, как все было, но мать перебила меня, не дав пояснить, что произошло. Вопрос, который задала мне она в этот момент, просто загнал меня в ступор:- Сынок, ты где был целые сутки? Расскажи все по порядку!? Мы все очень волновались за тебя! – спросила она, это, а на глазах в этот момент слезы наворачивались.По спине побежали мурашки, не мог ничего ответить, на какое-то время полностью лишился дара речи. Какие сутки?! Ведь меня не было всего несколько часов. Точно знаю, что уходил сегодня вечером. Не мог никак я в лесу провести целые сутки, уверен, что заметил бы это, да и голод дал бы о себе знать. Но сейчас я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Создавалось стойкое ощущение нереальности всего происходящего. Какое-то время я провел, погрузившись в свои мысли, пытаясь понять, как такое могло произойти. Но ход моих мыслей был прерван нескончаемым потоком вопросов матери и параллельно им, вопросами папы. Я продолжил рассказывать все что со мной произошло. По родительским лицам было видно, что отец, человек-скептик, явно не верит ни единому моему слову, но мать напротив, глубоко верующая, скорее всего поверила мне. После разговора, я слегка умылся и меня, как маленького, уложили спать. Правда, уснул я не сразу, но очень крепко.Сон был беспокойный и сопровождался яркими картинками. Одно из него запомнилось мне очень хорошо, это был батюшка, который был скорее злым, чем дружелюбным. Выглядел он ужасно, лицо было бледным, как у покойника. Где бы я ни находился, он всегда наблюдал за мной. Создавалось впечатление, что хочет что-то мне сказать, но не может этого сделать.Проснулся я, когда на улице начинало темнеть. Сразу не понял ничего, но рядом сидела мама, которая обняла меня и сказала, что я спал почти весь день. Позавтракав, или даже правильно сказать поужинав, я пообещал своим что ни в какой лес больше не отправлюсь и вышел из дому. Не сразу, но мне удалось уговорить мать, отпустить меня, чтобы поговорить со своими товарищами. Уж сильно хотелось поделиться с ними произошедшим.По пути прохожие часто одаривали меня вниманием и вопросами. Все они, впрочем, не отличались один от другого оригинальностью, так же, как и мои ответы. Честно говоря, не ожидал, что своим исчезновением наделаю столько шума. Добравшись к дому Ромы, я попытался войти во двор, но было заперто. Странно, но со стороны дома больше не доносился звонкий и прерывистый лай их собаки. Это меня не остановило, и решительно настроившись, я принимал попытки привлечь к себе внимания, стуча в дверь. Спустя пару минут вышла мать Ромы и сказала, что он не выйдет, и вообще, чтобы она меня здесь больше не видела. Для меня услышать такое было крайне обидным, но на мои расспросы о причинах такого решения, она отвечать не стала. Ничего не понимая, я отправился на другой конец деревни, к дому Паши. В надежде от него услышать какие-то разъяснения по поводу происходящего. Встретил я его раньше, но по подозрительному лицу было видно, что не так уж он и рад нашей встрече. Деваться было некуда, поэтому он фальшиво изобразил радостное удивление и вступил со мной в диалог:- Привет! Что с тобой случилось!? Где ты был!? - с наигранным удивлением спросил Павел- Я заблудился в лесу, когда Белку искал, теперь не пойму, что происходит! - нехотя ответил ему я- Слухи разные ходят, ты в ведьмином лесу бродил, все говорят, с тобой лучше не водиться, себе дороже - нехотя признался Паша.Далее наш небольшой разговор продолжился, из него я узнал, что по деревне стали ходить слухи, будто бы я ненормальный после этого леса стал. Суеверные жители села своими слухами делали из меня чуть ли не изгоя. После он дополнил, что после нашего последнего совместного похода в лес в семье у него чертовщина творится. В первую очередь собака с ума сходить начала, а когда отец ее успокоить пытался, она его покусала. Он с горяча ее и убил. Разговор получился не долгий, но информативный.После того, как мы с ним разошлись, у меня осталось больше вопросов, чем ответов. Почему именно наши собаки так странно себя вели? Почему же они так сходили с ума. Вернувшись домой, я долго думал о том, как резко повернулась моя жизнь. В процессе в голову пришла не совсем здравая, но не лишенная смысла мысль. Уговорить отца съездить в соседнюю деревню, к знакомой бабке-знахарке. Я сразу рассказал матери о своей идее, и она меня поддержала. Папа, по просьбе матери и, находящейся в тот момент у нас бабушки, нехотя взялся завести меня в соседнее село на следующий день.Ночью мне снова виделся один и тот же сон, в котором за мной из окна наблюдает тот самый батюшка. Проснулся я рано, в надежде, что сегодня хоть что-то узнаю. Выехали мы около полудня, поэтому ничего беды не предвещало. У отца в то время была "копейка", вполне себе ухоженная. Следил за ней, наверное, больше чем за собой. Но, не доезжая до соседнего села, машина встала. Удивлению отца не было предела, видимо уверенность в машине была подорвана. Покопавшись под капотом, он ничего не смог сделать. Вариантов было не много, и мы пошли пешком, а машину слегка откатили с дороги в сторону. Благо не доехали всего какой-то километр. Всю оставшуюся пешую часть пути мы молчали, но, судя по задумчивому выражению лица батьки, он стал охотней верить во всё, происходящее со мной. Подходя к месту назначения, издали со стороны поля, мы оба услышали звук, чем-то напоминающий собачий лай. На секунду у меня создалось впечатление, что Белка всю дорогу на расстоянии сопровождает нас, будто оберегает. Отец все же не разделял моего мнения.Добравшись до деревни мы увидели, что нас возле своего дома уже ожидала ты самая бабка. Отец не стал заходить в дом, а отправился к старому другу, чтобы тот помог притянуть машину. Я, зайдя в дом, рассказал ей все подробно о том, что произошло со мной в последнее время. Внимательно меня выслушав, она сразу куда-то отошла. Слышно ее было, она с кем-то разговаривала, а вернувшись продолжила бормотать себе под нос. Выглядело это неестественно, и пугающе. В этот момент она была больше похожа на сумасшедшую, чем на целительницу. Завершив свой непонятный ритуал, бабка сказала мне:- Ходили вы там, где не стоит ходить, и привели за собой нечисть домой. Собака твоя вас защитила, вот и погнала нечисть подальше от дома. Они (собаки) не только от живых хату защищают. Ты дурное сделал, что в лес за ней пошел, запутали тебя... забери свой крест у покойника, душат тебя им. нельзя такие вещи отдавать – эти её слова ответили на многие мои вопросыБольше толкового она ничего не сказала. Да и вообще обладала довольно отталкивающей внешностью, оставаться с ней долго было неприятно. Я поблагодарил ее и покинул дом. К этому времени подъехал отец. Выйдя из машины, он рассказал, что завелась она без проблем и он понятия не имеет, в чем была причина поломки. Хотя, сделав ухмылку на лице, добавил:- Разве что дело в тебе.На обратном пути я рассказал все, о чем говорила мне бабка. Сразу мы и не догадывались, о каком покойнике шла речь. В деревне, слава богу, давно никто не умирал. Чуть позже я понял, связав свои сны и то что видел наяву, к кому мне нужно обратиться. Беря в оборот все свои страхи, я все же решился пойти и попробовать поговорить с батюшкой. Другого выбора я на тот момент не видел.Сказав матери что выйду поговорить к Паше, сам отправился к дому батюшки. Понимая, как рискую, я все же подошел к его дому. С виду он был довольно страшный и неприятный. Территория находилась не в лучшем состоянии, все вокруг поросло бурьяном. Можно сказать, что здесь давно не было ухода. Взяв себя в руки, я подхожу ко входной двери... Но я не успел ничего сделать, мне в нос ударил просто ужасающий запах. Рядом находиться было просто невозможно. Не знаю, что вело меня туда, но прикрыв нос рукавом, я все же подошел ближе к дому. Дверь была приоткрыта, но я не стал заходить, а постучал в находящееся рядом окно. Никакой реакции не последовало, а я продолжил стучать по окну. Вдруг, в какой-то момент, где-то в доме послышались шаги, и передо мной не спеша, как от ветра, слегка приоткрылась дверь. Никакого ветра тогда точно не было. Внутрь зайти я испугался, а лишь слегка заглянул. Вонь усилилась во много раз, и находиться там я больше не смог.Отправился домой, с целью рассказать об этом родителям. О последствиях я уже и не думал. Рассказал все дома, меня и мой поход раскритиковали, но отец все же взял своего друга, и они вместе решили съездить и все посмотреть. Вернулись назад они быстро. По лицу отца было видно, что что-то не так. Выпив рюмку водки, он рассказал нам:- Подошли мы к дому, начали звать его, стучать, а в ответ тишина. Вонь такая стояла, что невозможно там было находиться. Мы внутрь зашли, а там в комнате на кресле сидит он! уже недели две как не двигается! Помер давно! вот и причина вони! - суетливо и испуганно рассказывал отец.Они его трогать не стали, а прямиком отправились звать участкового и старосту деревни. В это время пока он нам это рассказывал, к тому месту сбежалось немало народу. Естественно, сразу разговоры и слухи пускать стали, что я как-то причастен к всему этому. Но самое страшное было впереди. Через день к нам пришел староста деревни, был он хорошим другом семьи, и по совместительству моим крестным. Рассказал, что умер батюшка естественной смертью на кресле, и так там и просидел, пока я его не нашел. А когда увезли его в городской морг, в руке у него нашли мой крестик. Как он к нему попал, для нас остается загадкой.После всех этих событий, мне еще какое-то время снились непонятные сны. Но вскоре я, наконец, почувствовал себя хорошо. Стал крепко высыпаться и лучше отдыхать. Следуя совету бабки-знахарки, мы завели новую собаку, которую я тоже очень сильно полюбил. Слухи об произошедшем, конечно, долго не стихали, но через несколько месяцев отцу предложили новое место работы в другом районе, и мы перебрались жить в город. Произошедшее я никогда забыть не смогу.Вспомнил эту историю, так как совсем недавно мой хороший и старый друг детства Паша рассказал, что недавно в том лесу произошла странная история…

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