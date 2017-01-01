Поздравления от диггеров

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:50

PirsЭйден Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:50 by

3 июля, Москва. Четверо друзей собрались вместе на дне рождения одного из них - Артёма, которому исполнилось двадцать лет.Подходя ближе к концу торжества, самый старший из них, Никита, предлагает друзьям "прогуляться" по заброшенной станции метро "Волоколамская", которая находится между станцией "Пушкинская" и "Щукинская":- Слушайте, ребята, а почему бы нам не исследовать какой-нибудь заброшенный объект?Все удивленно подняли глаза на говорившего. Вика первой высказала возмущение:- Мы ведь так давно этим не занимались, прошло более пяти лет с момента нашей последней вылазки.Маша добавила:- Тем более, что Артема мы ещё не знали, и он никогда там не был.Никита на это ответил:- Да бросьте, это будет наш подарок на день рождения нашему отличному другу. Он это заслужил.Сергей согласился с ним:- Знаете, он прав. Артему точно понравится. Куда отправимся?- Станция метро "Волоколамская"? - предложил Никита.Артему пришлось согласиться, не отказывать же своим друзьям в подарке, который они хотели "подарить" ему.На следующий день все были готовы: все принадлежности, которые были необходимы в вылазке, были собраны. Разумеется, Вика и Маша не забыли взять с собой косметички и различные крема. Еще у каждого из них при себе имелось средство защиты: травмат, пневмат, карманные ножи.Однозначным решением было то, чтобы начинать свое приключение в ночное время, а точнее - в час ночи, когда метро закрывается, чтобы никто не смог им помешать.До места назначения им было недалеко, всего лишь 15 минут на метро. Жили все рядом, в семи минутах ходьбы от станции "Крылатское".Все было рассчитано правильно, прибыли в 0:50, людей практически не было, и им удалось, не привлекая лишнего внимания, пройти в тоннель. Прошло десять минут, можно начинать.В назначенное время все достали фонари и начали движение от "Войковской" прямо по тоннелю. Спустя десять минут ходьбы стал слышен какой-то звук, доносящийся им с того направления, куда они двигались.Артему стало не по себе, и он предложил сбавить шаг. Все так и сделали, но звук не утихал. Подойдя ближе, Никита, самый опытный и бесстрашный, решил сам проверить обстановку, чтобы не подвергнуть своих близких опасности.- Стойте здесь, сказал он, - а я схожу и проверю, что там. Если меня не будет через 10 минут, то возвращайтесь обратно.Сергей предложил Никите пойти с ним, но тот ответил:- Я завёл вас сюда, и я несу за вас ответственность. Так как ты старший из них, то остаёшься за главного. Ты им нужен здесь.Все стояли и смотрели вслед уходящему Никите, мужеству которого позавидовал бы сам царь Леонид.Прошло пять-десять минут, а самый храбрый ещё не вернулся.Буквально через минуту после этого послышался дикий рёв, а затем чавканье, фонарик Никиты потух. Все испуганно переглянулись.- Что нам теперь делать, Серега? - спросила Вика.- Почему ты меня спрашиваешь? Я испуган не меньше вас, - ответил Серёга.- Потому что Никита оставил тебя за главного!- Я знаю, что сделал бы наш друг: он не бросил бы никого из нас на погибель, и мы сделаем то же самое, может, мы ещё сможем ему помочь.Все согласились и достали свои защитные приспособления. Первым пошёл Сергей, следом Вика, потом Маша и последним Артём.Подходя ближе к месту, где они ещё пару минут назад слышали хрумкающий звук, обнаружили Никиту, вернее, то, что осталось от него. Перед ними предстала страшная картина: руки и ноги, отделенные от туловища, были разбросаны, шея перекушена, на теле множество глубоких ран от укусов. Вика и Маша сразу прикрыли рот ладонью и начали плакать. Сергей понял, что это ещё не конец. Он сказал:- Нужно поскорее выбираться отсюда. Мы ничем ему уже не поможем.Все развернулись и прибавили темп, чтобы побыстрее выбраться оттуда. Теперь Сергей оказался замыкающим, а Артём первым.Спустя некоторое время позади группы послышался звук, всё быстрее и быстрее приближавшийся к ним. Сергей приказал перейти на бег, но это не помогало: звук стал исходить ещё более громче и ужасающе. Позади Маши послышался короткий крик, едва уловимый. Группа, состоявшая уже из трёх человек, оглянулась: что-то огромное, сверкнув двумя рядами зубов, пожирало их второго друга. Артём выхватил с рюкзака травмат и спустил всю обойму на эту тварь, а оно только посмотрело на него и начало медленно двигаться на них. То, что они увидели, ужаснуло всех: это что-то стояло на двух лапах, ростом в 3 метра, с огромной зеленой головой, длинным хвостом, очень острыми зубами, красные глаза были нацелены на них. Первая мысль, промелькнувшая в голове: "Бежать, не оглядываясь!". Собственно говоря, так они и поступили.Вот уже неподалёку станция заброшенного метро. Но, что странно, почему-то не слышно никакого звука, преследующего их. Никто и ничто их не преследует.Когда все трое выбрались на поверхность, погрузившись в свои мысли, спокойно шли по улице и смотрели только под ноги.Дойдя до дома Артема, все зашли в одну из комнат, присели, уставились друг на друга. Артём сказал:- Как жаль, что мы не смогли им помочь. И что это вообще за тварь? Почему она не убила нас, ведь могла так легко сделать это?Вика и Маша пожали плечами. Да, действительно, остаётся только гадать.Прошли на кухню, выпили за своих павших друзей и договорились, что про это никто не будет знать. Еще они поклялись, что больше не будут ходить ни в какие заброшенные тоннели и коммуникации.В заключение, хочу сказать: берегите своих друзей, близких. Не давайте им совершать глупые поступки.Пожалуйста, прокомментируйте данную историю. Всем удачи.

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