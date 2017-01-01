Девочка без лица

Девочка без лицаУ одной девочки по имени Инна были странные манеры. То она выглядит как обычная десятилетняя девочка, а то вдруг с её лицом начинало твориться что-то невероятное: оно быстро дёргалось, за секунду у девочки несколько раз менялось выражение лица. Будто она кривляется, только очень-очень быстро.
Все этому очень сильно удивлялись. Некоторые дети пытались подражать, но у них не получалось так быстро менять выражение лица. Учительница сначала ругала девочку, но потом как-то пришла врач и сказала, что просто у девочки такая нервная болезнь. Ничего страшного в этой болезни нет.
Как-то раз с этой девочкой произошёл несчастный случай. Она подошла к пешеходному переходу и стала ждать зелёный свет. Инна повернула голову налево и смотрит. И тут у неё как раз случился этот приступ. Лицо стало дёргаться, а один мотоциклист издали это заметил, его это очень сильно испугало. Он прибавил газу и врезался в машину перед собой. Мотоциклист перелетел через машину и своей головой в синем шлеме врезался прямо в Инну.
От удара в грудь у неё остановилось сердце. Она упала на асфальт лицом вверх, умирает. Но её лицо при этом постоянно дёргалось. Люди собрались вокруг, удивляются.
– Девочка, а что у тебя с лицом?
– Девочка, ты зачем нам рожицы корчишь?
– Девочка, ты слышишь нас?
– Девочка, с тобой всё в порядке?
Наконец один дедушка догадался пульс проверить. А его не было. Вызвали скорую. Приехали врачи. Тоже пощупали пульс. Посмотрели в зрачки. «Умерла», - говорят. Только вот с лицом что-то не то.
Женщина-врач не выдержала этого страшного зрелища. Протянула руки к лицу девочки, схватила за щёки и... оторвала лицо. А под ним было другое лицо, чёрное какое-то и страшное. Не девочка, не мальчик, а как чёрт какой-то. Этот чёрт открыл глаза и сказал: «Спасибо, что меня освободили. Теперь надо спасти других». Встал и убежал во двор. Никто не понял, что же это значит – спасти других.
Но потом этот чёрт стал нападать на девочек и мальчиков. Он пробовал с них лица срывать. За месяц одиннадцать детей пропало (они тоже оказались чертями), всем им было по десять лет. А у двухсот были лица расцарапаны. Одну девочку он так изуродовал при этом, что родители потом квартиру продали, чтобы сделать девочке пластическую операцию.
Родители пропавших детей признались, что дети не их родные. Десять лет назад к ним подходил на улице какой-то мужчина огромного роста и с чёрными глазами. Голос у него был очень громкий и злодейский. Наверное, это был сам дьявол. Он давал будущим родителям ребёнка и ещё миллион рублей. Говорил, что они должны десять лет растить этих детей, потом он их заберёт.
На самом деле это были, конечно, не дети, а маленькие черти. Просто у дьявола осталось мало приспешников, и он решил себе ещё вырастить. Дьявол срезал со своей руки тринадцать бородавок, сотворил заклинание, получились у него черти-малютки из бородавок. Дьявол прилепил им человеческие лица и раздал по семьям.
Но одного чёрта он так и не нашёл. Его «родители» забыли про уговор с дьяволом, что нельзя уезжать из города и крестить ребёнка. Они покрестили в церкви, а потом переехали. Поэтому дьявол и не смог его сам найти.
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Взял отсюда.
Сегодня, 09:47 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 52Комментарии: 0
Ключевые слова: Черти дьявол дети лица