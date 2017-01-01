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Страшилки

Подарок на день рождения

До дня рождения Вики оставалась одна неделя, ей исполняется ровно 7 лет. Она с нетерпением ждала этого дня, ведь ей очень хотелось узнать, что же подарят ей родители на этот раз. Для дня рождения все было готово. И платье, и торт, и кексы, и приглашения для друзей.
Вот уже осталось три дня до ее дня рождения. Стемнело, и она легла спать, чтобы поскорее наступил следующий день.
Во сне она устроила чаепитие для своих кукол, но одной куклы почему-то не было. Вика очень расстроилась, ведь это была ее любимая кукла. Она уже хотела начинать чаепитие для своих кукол, как вдруг услышала:
- Здравствуй, Вика! Я знаю где она! Пошли со мной!
- А кто ты?
- Не важно, идем!
К ней подбежала кукла, взяла ее за руку, и они пошли.
Шли они долго. Наконец, они пришли к какому-то люку.
- Помоги мне его отк - р -р...
Внезапно кукла замолчала. Взяв ее, Вика поняла, что она работает на батарейках. Ведь там был отсек для них.
Вика побежала с куклой домой, за новыми батарейками. Дома никого не было, но Вика даже не придала этому значения и пошла искать батарейки для куклы.
Когда Вика вставила батарейки, кукла заговорила.
- Привет! Давай игр...
Кукла вновь замолкла, и Вика подумала, что эти батарейки не работают. Как вдруг кукла сказала:
- А где люк? Ты же хочешь найти пропавшую куклу?
- Да, хочу, но батарейки разрядились, и я их заменила.
- Идем.
Они дошли до люка вновь.
- Его нужно открыть!
Вика его открыла.
- Прыгай!
- Нет! Я боюсь высоты!
Кукла столкнула Вику.
Темно... Ничего не видно...
- Викуся, вставай, моя родная! Осталось 2 дня! Иди умываться, а потом есть. Завтрак уже готов!
- Хорошо, подожди минутку.
Мама ушла на кухню.
Вика открыла ящик, в котором должны быть батарейки, но их не было.
- Как так?! Это же мне приснилось!!
- Вика, с кем ты разговариваешь?! Иди умываться!
- Угу...
Этот день пролетел быстро. Вот Вика опять ложится спать пораньше, чтобы поскорее наступил следующий день.
- Кап-кап. Кап-кап-кап. Я долго тебя ждала...
- Где я?
- Кап-кап. Капает водичка. Пошли со мной.
- Нет! Отстань!
- Ты не хочешь найти пропавшую куклу?
- А! Это ты!
- Пошли.
Вика подошла к кукле. Ее черные волосы промокли, а зеленые глаза выглядели будто стекло. Вика сразу подумала: "А как она еще работает? Она бы давно сломалась от воды!"
Она посмотрела на то место, где должен быть отсек, но его не было.
Кукла схватила Вику за руку, и они пошли.
- Ай! Мне больно!
- Ладно, иди сама.
Спустя несколько минут они увидели лестницу.
- Забирайся.
- Что? По этой грязной... Жуткой... Противной... Лестнице?
- Лезь уже!!
Она вылезла. А за ней и кукла. Они вышли в лесу, возле маленького домика.
Вика сразу встала в проходе.
- Я туда не пойду!! Он страшный и жуткий!
Кукла толкнула Вику, дверь открылась, и Вика проехала по деревянному полу, разорвав свою майку и разодрав кожу на спине.
Темно... Опять мамин голос:
- Вика! Вставай, остался один день! Завтра твой день рождения! Иди умываться.
- Угу.
Спина сильно болела.
Наступил вечер. Вика вновь легла спать пораньше, ведь завтра ее день рождения.
- Вставай и пошли!!
- Где я? Кто ты!?
- Я тебя так долго ждала, а ты даже не помнишь, кто я... Грубо.
- Я никуда не пойду! Отстань!
Вика встала и схватила куклу.
- Что ты делаешь? Отпусти!
Вика вытащила одну батарейку.
- Отпусти немедленно!
Вика вытащила вторую батарейку.
- Ты еще поплатишься за э-т...
Темнота...
Вика проснулась в своей комнате. Всё вокруг было украшено. На стуле висело платье.
Спустя два часа пришли ее друзья с подарками.
Открыв подарки друзей, съев кекс и кусочек торта, настала пора открывать подарок родителей.
Зеленая большая коробка, фиолетовый пышный бант.
Все как Вика любит!
Вот Вика и открыла подарок.
Оттуда она достала куклу. С длинными черными волосами. И будто стеклянными зелеными глазами.
- Привет! Давай играть!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:06 by AsyaQZПросмотров: 145Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кукла ужас люк страх праздник подарок авторская история

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