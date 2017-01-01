Подарок на день рождения

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

AsyaQZ Просмотров: 145 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:06 by

До дня рождения Вики оставалась одна неделя, ей исполняется ровно 7 лет. Она с нетерпением ждала этого дня, ведь ей очень хотелось узнать, что же подарят ей родители на этот раз. Для дня рождения все было готово. И платье, и торт, и кексы, и приглашения для друзей.Вот уже осталось три дня до ее дня рождения. Стемнело, и она легла спать, чтобы поскорее наступил следующий день.Во сне она устроила чаепитие для своих кукол, но одной куклы почему-то не было. Вика очень расстроилась, ведь это была ее любимая кукла. Она уже хотела начинать чаепитие для своих кукол, как вдруг услышала:- Здравствуй, Вика! Я знаю где она! Пошли со мной!- А кто ты?- Не важно, идем!К ней подбежала кукла, взяла ее за руку, и они пошли.Шли они долго. Наконец, они пришли к какому-то люку.- Помоги мне его отк - р -р...Внезапно кукла замолчала. Взяв ее, Вика поняла, что она работает на батарейках. Ведь там был отсек для них.Вика побежала с куклой домой, за новыми батарейками. Дома никого не было, но Вика даже не придала этому значения и пошла искать батарейки для куклы.Когда Вика вставила батарейки, кукла заговорила.- Привет! Давай игр...Кукла вновь замолкла, и Вика подумала, что эти батарейки не работают. Как вдруг кукла сказала:- А где люк? Ты же хочешь найти пропавшую куклу?- Да, хочу, но батарейки разрядились, и я их заменила.- Идем.Они дошли до люка вновь.- Его нужно открыть!Вика его открыла.- Прыгай!- Нет! Я боюсь высоты!Кукла столкнула Вику.Темно... Ничего не видно...- Викуся, вставай, моя родная! Осталось 2 дня! Иди умываться, а потом есть. Завтрак уже готов!- Хорошо, подожди минутку.Мама ушла на кухню.Вика открыла ящик, в котором должны быть батарейки, но их не было.- Как так?! Это же мне приснилось!!- Вика, с кем ты разговариваешь?! Иди умываться!- Угу...Этот день пролетел быстро. Вот Вика опять ложится спать пораньше, чтобы поскорее наступил следующий день.- Кап-кап. Кап-кап-кап. Я долго тебя ждала...- Где я?- Кап-кап. Капает водичка. Пошли со мной.- Нет! Отстань!- Ты не хочешь найти пропавшую куклу?- А! Это ты!- Пошли.Вика подошла к кукле. Ее черные волосы промокли, а зеленые глаза выглядели будто стекло. Вика сразу подумала: "А как она еще работает? Она бы давно сломалась от воды!"Она посмотрела на то место, где должен быть отсек, но его не было.Кукла схватила Вику за руку, и они пошли.- Ай! Мне больно!- Ладно, иди сама.Спустя несколько минут они увидели лестницу.- Забирайся.- Что? По этой грязной... Жуткой... Противной... Лестнице?- Лезь уже!!Она вылезла. А за ней и кукла. Они вышли в лесу, возле маленького домика.Вика сразу встала в проходе.- Я туда не пойду!! Он страшный и жуткий!Кукла толкнула Вику, дверь открылась, и Вика проехала по деревянному полу, разорвав свою майку и разодрав кожу на спине.Темно... Опять мамин голос:- Вика! Вставай, остался один день! Завтра твой день рождения! Иди умываться.- Угу.Спина сильно болела.Наступил вечер. Вика вновь легла спать пораньше, ведь завтра ее день рождения.- Вставай и пошли!!- Где я? Кто ты!?- Я тебя так долго ждала, а ты даже не помнишь, кто я... Грубо.- Я никуда не пойду! Отстань!Вика встала и схватила куклу.- Что ты делаешь? Отпусти!Вика вытащила одну батарейку.- Отпусти немедленно!Вика вытащила вторую батарейку.- Ты еще поплатишься за э-т...Темнота...Вика проснулась в своей комнате. Всё вокруг было украшено. На стуле висело платье.Спустя два часа пришли ее друзья с подарками.Открыв подарки друзей, съев кекс и кусочек торта, настала пора открывать подарок родителей.Зеленая большая коробка, фиолетовый пышный бант.Все как Вика любит!Вот Вика и открыла подарок.Оттуда она достала куклу. С длинными черными волосами. И будто стеклянными зелеными глазами.- Привет! Давай играть!

Ключевые слова: Кукла ужас люк страх праздник подарок авторская история

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