Старик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:34

pinpetro Просмотров: 116 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:34 by

Светилась фарами дорога,Мотор так яростно рычал.А месяц скромный недотрогаМашину словно догонял.Мелькали темные деревья,Их тень сливалась с чернотой.А мы, развеяв все сомненья,С супругой ехали домой.Вдруг застучало под капотом,Машина встала, и пешкомМы вдоль дороги хоть кого-тоНайти пытались с ветерком.Никак никто не попадался,Вдали заметили мы свет.Дом это старый оказалсяС мостком, свисающим в кювет.Нас ветхий домик приманил,По хлипкой двери постучали.Старик лохматый отворил,Мы все ему и рассказали.Впустил к себе и угостил,Такой он был великодушный.А после спать нас уложил,И мы заснули благодушно.В ночи проснулся от кошмара,Я не застал жены с собой.Вскочив от этого удара,На ощупь стал искать рукой,И не было нисколько света.Мой зов гасился пустотой,Какой-то смех мне без ответаЗвучал коварной немотой.Все обошел в избе по кругу,Но никого не смог найти,Свою любимую супругуНикак не мог я обрести,Да и старик лохматый этотПропал в той дряхлой тишине,И лишь к утру я вышел где-тоС самим собой наедине,В округе все пересмотрел я:В кустах пред домом и в лесу,Но тихий шёпот наваждения,Как горькой правдой по лицу,Вступив на длинную дорогу,Я посмотрел по сторонам,Внимая сильную тревогу.Лишь ветерок по волосам...Тьма уходила постепенно,И тяжек стал мне солнца луч.И меня медленно, смиренноВсе в дом тянуло отдохнуть.Тут разразился стон мотора,Он молчаливый лес пронзил.И издали крутого склонаПод громким эхом завопил.Я обомлел от удивления,Машина ведь неслась моя.Жена с улыбкой умиления,Промчав, взглянула на меня.А за рулем старик лохматыйУже имел солидный вид.А я, косматый и горбатый,От солнца в этом доме сник.Вдруг освещается дорога,Вот, наконец, мотор рычит.Ведь я во тьме все жду кого-то,Того, кто с неудачи навестит…2016г.Автор - Пинчук Пётр.

Ключевые слова: Ужас страх дом стих

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