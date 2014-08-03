СтарикСветилась фарами дорога,
Мотор так яростно рычал.
А месяц скромный недотрога
Машину словно догонял.
Мелькали темные деревья,
Их тень сливалась с чернотой.
А мы, развеяв все сомненья,
С супругой ехали домой.
Вдруг застучало под капотом,
Машина встала, и пешком
Мы вдоль дороги хоть кого-то
Найти пытались с ветерком.
Никак никто не попадался,
Вдали заметили мы свет.
Дом это старый оказался
С мостком, свисающим в кювет.
Нас ветхий домик приманил,
По хлипкой двери постучали.
Старик лохматый отворил,
Мы все ему и рассказали.
Впустил к себе и угостил,
Такой он был великодушный.
А после спать нас уложил,
И мы заснули благодушно.
В ночи проснулся от кошмара,
Я не застал жены с собой.
Вскочив от этого удара,
На ощупь стал искать рукой,
И не было нисколько света.
Мой зов гасился пустотой,
Какой-то смех мне без ответа
Звучал коварной немотой.
Все обошел в избе по кругу,
Но никого не смог найти,
Свою любимую супругу
Никак не мог я обрести,
Да и старик лохматый этот
Пропал в той дряхлой тишине,
И лишь к утру я вышел где-то
С самим собой наедине,
В округе все пересмотрел я:
В кустах пред домом и в лесу,
Но тихий шёпот наваждения,
Как горькой правдой по лицу,
Вступив на длинную дорогу,
Я посмотрел по сторонам,
Внимая сильную тревогу.
Лишь ветерок по волосам...
Тьма уходила постепенно,
И тяжек стал мне солнца луч.
И меня медленно, смиренно
Все в дом тянуло отдохнуть.
Тут разразился стон мотора,
Он молчаливый лес пронзил.
И издали крутого склона
Под громким эхом завопил.
Я обомлел от удивления,
Машина ведь неслась моя.
Жена с улыбкой умиления,
Промчав, взглянула на меня.
А за рулем старик лохматый
Уже имел солидный вид.
А я, косматый и горбатый,
От солнца в этом доме сник.
Вдруг освещается дорога,
Вот, наконец, мотор рычит.
Ведь я во тьме все жду кого-то,
Того, кто с неудачи навестит…
2016г.
Автор - Пинчук Пётр.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34 by pinpetroПросмотров: 116Комментарии: 1
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