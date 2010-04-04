Пустота

Новость отредактировал Estellan - 30-07-2025, 03:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

CreepyAlexander Просмотров: 222 Комментарии: 1 0 30-07-2025, 03:21 by

Подобна зловещему подземельюТам нет жизни дыханьяТолько лишь от тоски завываньяВо тьме безотрадной нету места веселью...Там время растянулось на векаИ всемогущий Хронос над ним не властенВ пучине пустоты ты словно в пасти!Терзаем, мучим, и доля так горька...И в этой бездне отчаянье возрастаетДаже лучик света, проникающий поройОн в миг исчезнет слившись с тьмойМалейший блик надежды сразу же растает!И растворившись в омуте зеркалТы станешь океаном болиСреди теней, лишенных волиВо тьме узрев злобный их оскал!Здесь все вопросы без ответовИ крик агонии не услышанВсех тех кто умер и не дышитК стене прикованы цепями их скелеты!Там только страшные картиныВ контрасте с тишиной звенящей!Долины ужасов манящей!Она - юдоль безмолвной мертвечины!Поможет только капля яда...Лишь в ней блаженно избавленьеОт невыносимого томленьяВ забвенье кроется услада!

Ключевые слова: Омут океан боль авторский стих

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