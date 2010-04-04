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Стихи

Пустота

Подобна зловещему подземелью
Там нет жизни дыханья
Только лишь от тоски завыванья
Во тьме безотрадной нету места веселью...

Там время растянулось на века
И всемогущий Хронос над ним не властен
В пучине пустоты ты словно в пасти!
Терзаем, мучим, и доля так горька...

И в этой бездне отчаянье возрастает
Даже лучик света, проникающий порой
Он в миг исчезнет слившись с тьмой
Малейший блик надежды сразу же растает!

И растворившись в омуте зеркал
Ты станешь океаном боли
Среди теней, лишенных воли
Во тьме узрев злобный их оскал!

Здесь все вопросы без ответов
И крик агонии не услышан
Всех тех кто умер и не дышит
К стене прикованы цепями их скелеты!

Там только страшные картины
В контрасте с тишиной звенящей!
Долины ужасов манящей!
Она - юдоль безмолвной мертвечины!

Поможет только капля яда...
Лишь в ней блаженно избавленье
От невыносимого томленья
В забвенье кроется услада!


Новость отредактировал Estellan - 30-07-2025, 03:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
30-07-2025, 03:21 by CreepyAlexanderПросмотров: 222Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Омут океан боль авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Дарси
30 июля 2025 18:05
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Группа: Посетители
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Комментариев: 46
Суть ясна, но слог не ахти.
Зарегистрирован: 4.04.2010
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