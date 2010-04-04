ПустотаПодобна зловещему подземелью
Там нет жизни дыханья
Только лишь от тоски завыванья
Во тьме безотрадной нету места веселью...
Там время растянулось на века
И всемогущий Хронос над ним не властен
В пучине пустоты ты словно в пасти!
Терзаем, мучим, и доля так горька...
И в этой бездне отчаянье возрастает
Даже лучик света, проникающий порой
Он в миг исчезнет слившись с тьмой
Малейший блик надежды сразу же растает!
И растворившись в омуте зеркал
Ты станешь океаном боли
Среди теней, лишенных воли
Во тьме узрев злобный их оскал!
Здесь все вопросы без ответов
И крик агонии не услышан
Всех тех кто умер и не дышит
К стене прикованы цепями их скелеты!
Там только страшные картины
В контрасте с тишиной звенящей!
Долины ужасов манящей!
Она - юдоль безмолвной мертвечины!
Поможет только капля яда...
Лишь в ней блаженно избавленье
От невыносимого томленья
В забвенье кроется услада!
Новость отредактировал Estellan - 30-07-2025, 03:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
30-07-2025, 03:21 by CreepyAlexanderПросмотров: 222Комментарии: 1
Ключевые слова: Омут океан боль авторский стих