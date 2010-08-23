Не такая как всеТы сказала, что ты – не такая как все
И меня соблазнила, загадкой маня.
Я крутился, как чёрт на своём колесе
В адских муках души, в двух шагах от огня.
Ты меня разнуздала как будто коня,
Нашептав о достоинствах тайных своих.
Я гадал – это истина или брехня?
И от мыслей шальных перехватывал дых.
Что сказать, я попался на этот крючок.
Покорила меня не такая как все.
Я тебя ожидал и достал коньячок,
Два сырка, мандарин и стихи на листе.
Дверь открылась, и ты, заступив на порог,
Маску сбросила тут же с огромных очей.
Не такая как все, был бы только – предлог.
Ну а дальше – ползущие тени свечей.
Под которыми плавно спускался наряд:
Два пернатых крыла вместо круглых плечей.
Скорпионов хвосты там, где должен быть зад.
На груди, как на плахе святых палачей,
Топорищем висела твоя голова.
Вместо рук – две клешни, вместо ног –
Хрен пойми.
Затрудняюсь уже подбирать я слова.
И читаю молитву губами. Аминь.
Ты меня зажевала, как мягкий зефир,
А затем душу выпила всю на десерт.
В эту ночь для тебя долгожданный был пир.
Ты такая моя, не такая как все.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:49 by johnny-max-cageПросмотров: 215Комментарии: 3
Ключевые слова: Встреча ужас тайна авторский стих