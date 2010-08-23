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Стихи

Не такая как все

Ты сказала, что ты – не такая как все
И меня соблазнила, загадкой маня.
Я крутился, как чёрт на своём колесе
В адских муках души, в двух шагах от огня.
Ты меня разнуздала как будто коня,
Нашептав о достоинствах тайных своих.
Я гадал – это истина или брехня?
И от мыслей шальных перехватывал дых.
Что сказать, я попался на этот крючок.
Покорила меня не такая как все.
Я тебя ожидал и достал коньячок,
Два сырка, мандарин и стихи на листе.
Дверь открылась, и ты, заступив на порог,
Маску сбросила тут же с огромных очей.
Не такая как все, был бы только – предлог.
Ну а дальше – ползущие тени свечей.
Под которыми плавно спускался наряд:
Два пернатых крыла вместо круглых плечей.
Скорпионов хвосты там, где должен быть зад.
На груди, как на плахе святых палачей,
Топорищем висела твоя голова.
Вместо рук – две клешни, вместо ног –
Хрен пойми.
Затрудняюсь уже подбирать я слова.
И читаю молитву губами. Аминь.
Ты меня зажевала, как мягкий зефир,
А затем душу выпила всю на десерт.
В эту ночь для тебя долгожданный был пир.
Ты такая моя, не такая как все.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:49 by johnny-max-cageПросмотров: 215Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Встреча ужас тайна авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 00:52
+1
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Комментариев: 2 138
Типичная семейная идиллия. ) Прям мимимиметр сломался. )

И от мыслей шальных перехватывал дых.

Вот это только странно звучит. Да, иронично звучит - но всё равно странно.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 01:02
0
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Репутация: (233|0)
Публикаций: 362
Комментариев: 3 176
Цитата: serg-kil-inc
Типичная семейная идиллия. ) Прям мимимиметр сломался. )

И от мыслей шальных перехватывал дых.

Вот это только странно звучит. Да, иронично звучит - но всё равно странно.


Сергей, спасибо большое!

Возможно, это из-за слова "перехватывать", поскольку гласная "ы" обычно упускается при быстром произношении в этом слове, что создает иллюзию сбоя. Если только имеется в виду странность звучания по ритму, а не по смыслу.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:25
+1
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Комментариев: 6 936
Портрет бы этой красотки для более ясности smirk
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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