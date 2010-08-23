Не такая как все

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 215 Комментарии: 3 +2 Вчера, 22:49 by

Ты сказала, что ты – не такая как всеИ меня соблазнила, загадкой маня.Я крутился, как чёрт на своём колесеВ адских муках души, в двух шагах от огня.Ты меня разнуздала как будто коня,Нашептав о достоинствах тайных своих.Я гадал – это истина или брехня?И от мыслей шальных перехватывал дых.Что сказать, я попался на этот крючок.Покорила меня не такая как все.Я тебя ожидал и достал коньячок,Два сырка, мандарин и стихи на листе.Дверь открылась, и ты, заступив на порог,Маску сбросила тут же с огромных очей.Не такая как все, был бы только – предлог.Ну а дальше – ползущие тени свечей.Под которыми плавно спускался наряд:Два пернатых крыла вместо круглых плечей.Скорпионов хвосты там, где должен быть зад.На груди, как на плахе святых палачей,Топорищем висела твоя голова.Вместо рук – две клешни, вместо ног –Хрен пойми.Затрудняюсь уже подбирать я слова.И читаю молитву губами. Аминь.Ты меня зажевала, как мягкий зефир,А затем душу выпила всю на десерт.В эту ночь для тебя долгожданный был пир.Ты такая моя, не такая как все.

Ключевые слова: Встреча ужас тайна авторский стих

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