МракРаздался ночью жуткий крик
Открыта настежь в бездну дверь.
Уснули люди и не знают,
что к ним идёт голодный зверь.
Он долго смотрит вам в окно
и свежей крови запах слышит.
В его груди не бьётся сердце,
зверь больше никогда не дышит.
Он ждёт когда погаснет свет
и содрогнётся спящий мир.
Напиться вашей тёплой крови
пришёл из бездны злой вампир.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:58 by PeccatorПросмотров: 42Комментарии: 1
Ключевые слова: Зверь мрак дверь авторский стих