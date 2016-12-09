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Стихи

Мрак

Раздался ночью жуткий крик
Открыта настежь в бездну дверь.
Уснули люди и не знают,
что к ним идёт голодный зверь.

Он долго смотрит вам в окно
и свежей крови запах слышит.
В его груди не бьётся сердце,
зверь больше никогда не дышит.

Он ждёт когда погаснет свет
и содрогнётся спящий мир.
Напиться вашей тёплой крови
пришёл из бездны злой вампир.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:58 by PeccatorПросмотров: 42Комментарии: 1
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Ключевые слова: Зверь мрак дверь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:09
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2944|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 074
Нормик, но "больше никогда не дышит" оч странно, либо больше не дышит, либо никогда не задышит, времена разные слепили в одно. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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