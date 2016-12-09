Мрак

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Peccator Просмотров: 42 Комментарии: 1 0 Вчера, 17:58 by

Раздался ночью жуткий крикОткрыта настежь в бездну дверь.Уснули люди и не знают,что к ним идёт голодный зверь.Он долго смотрит вам в окнои свежей крови запах слышит.В его груди не бьётся сердце,зверь больше никогда не дышит.Он ждёт когда погаснет свети содрогнётся спящий мир.Напиться вашей тёплой кровипришёл из бездны злой вампир.

Ключевые слова: Зверь мрак дверь авторский стих

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