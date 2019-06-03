Титаны

Peccator Просмотров: 83 Комментарии: 1 +1 Вчера, 14:37 by

Холодный чёрный-чёрный лёд,уснуть им долго не даёт.Во мраке звуки Ада слышати только горьким пеплом дышат.Глубокая яма и самое днои света не видят Титаны давно.Здесь вечная ночь, но Титаны не спят,от гнева и злобы сердца их кипят.Над ними надменные Боги сидяти тайну хранят, но безумно боятся.Той жуткой тюрьмы,где Титаны томятся.И время настанет оковы падути снова из бездны Титаны придут.Той злобой, с которой лежали на дне,весь космос утопят в жестокой войне.

Ключевые слова: Титаны боги тюрьма война авторский стих

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