ТитаныХолодный чёрный-чёрный лёд,
уснуть им долго не даёт.
Во мраке звуки Ада слышат
и только горьким пеплом дышат.
Глубокая яма и самое дно
и света не видят Титаны давно.
Здесь вечная ночь, но Титаны не спят,
от гнева и злобы сердца их кипят.
Над ними надменные Боги сидят
и тайну хранят, но безумно боятся.
Той жуткой тюрьмы,
где Титаны томятся.
И время настанет оковы падут
и снова из бездны Титаны придут.
Той злобой, с которой лежали на дне,
весь космос утопят в жестокой войне.
Вчера, 14:37 by PeccatorПросмотров: 83Комментарии: 1
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