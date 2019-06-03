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Стихи

Титаны

Холодный чёрный-чёрный лёд,
уснуть им долго не даёт.
Во мраке звуки Ада слышат
и только горьким пеплом дышат.

Глубокая яма и самое дно
и света не видят Титаны давно.
Здесь вечная ночь, но Титаны не спят,
от гнева и злобы сердца их кипят.

Над ними надменные Боги сидят
и тайну хранят, но безумно боятся.
Той жуткой тюрьмы,
где Титаны томятся.

И время настанет оковы падут
и снова из бездны Титаны придут.
Той злобой, с которой лежали на дне,
весь космос утопят в жестокой войне.

Вчера, 14:37 by PeccatorПросмотров: 83Комментарии: 1
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Ключевые слова: Титаны боги тюрьма война авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 20:09
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Откуда, интересно, вы идеи берете?
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Зарегистрирован: 3.06.2019
   
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