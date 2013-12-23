Не слушай пение русалки!Овечьим стадом облака
Пасутся на поляне неба.
Под гнетом ветра-пастуха
Они бредут к обрыву слепо.
И белым пламенем волна
Взрывает воду там, где камни.
Над морем будто бы она
Восходит белым великаном.
И дальний голос вдалеке
Едва доносится напевом,
Слезу роняя по щеке,
Лежит на ложе моря дева.
И вторит буре в унисон
О том, как стала смерть усладой.
И навевает вечный сон
Её трагичная рулада.
Едва заслышишь, замерев
Как будто на краю утёса.
А после – рухнешь в морской зев
От чëрных чар сладкоголосой.
И пухом будет вся вода,
Когда девицу станет жалко.
Запомни раз и навсегда:
Не слушай пения русалки.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:50 by johnny-max-cageПросмотров: 36Комментарии: 2
Ключевые слова: Русалка пение море авторский стих