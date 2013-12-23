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Стихи

Не слушай пение русалки!

Овечьим стадом облака
Пасутся на поляне неба.
Под гнетом ветра-пастуха
Они бредут к обрыву слепо.
И белым пламенем волна
Взрывает воду там, где камни.
Над морем будто бы она
Восходит белым великаном.
И дальний голос вдалеке
Едва доносится напевом,
Слезу роняя по щеке,
Лежит на ложе моря дева.
И вторит буре в унисон
О том, как стала смерть усладой.
И навевает вечный сон
Её трагичная рулада.
Едва заслышишь, замерев
Как будто на краю утёса.
А после – рухнешь в морской зев
От чëрных чар сладкоголосой.
И пухом будет вся вода,
Когда девицу станет жалко.
Запомни раз и навсегда:
Не слушай пения русалки.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:50 by johnny-max-cageПросмотров: 36Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Русалка пение море авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:08
+1
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Как красиво
И всё же в русалках есть что то от сирен
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 10:45
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Комментариев: 3 164
Цитата: зелёное яблочко
Как красиво
И всё же в русалках есть что то от сирен

Спасибо большое!
Да, есть что-то такое...
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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