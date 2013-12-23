Не слушай пение русалки!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:50

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 36 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:50 by

Овечьим стадом облакаПасутся на поляне неба.Под гнетом ветра-пастухаОни бредут к обрыву слепо.И белым пламенем волнаВзрывает воду там, где камни.Над морем будто бы онаВосходит белым великаном.И дальний голос вдалекеЕдва доносится напевом,Слезу роняя по щеке,Лежит на ложе моря дева.И вторит буре в унисонО том, как стала смерть усладой.И навевает вечный сонЕё трагичная рулада.Едва заслышишь, замеревКак будто на краю утёса.А после – рухнешь в морской зевОт чëрных чар сладкоголосой.И пухом будет вся вода,Когда девицу станет жалко.Запомни раз и навсегда:Не слушай пения русалки.

Ключевые слова: Русалка пение море авторский стих

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