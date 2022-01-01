Кошки

КОШКИ





Груды каменьев и блоков разбитых -

Вот вавилонской гордыни итог;

И ядовитая плесень на плитах

Тлеет смертельным огнём вдоль дорог.



Грязные русла мосты перекрыли,

Нить паутины связала химер;

Бурный поток разложившейся гнили

Льётся из хаоса липких пещер.



Блеск и упадок, страданья и крики,

Ширясь, безумие чертит круги,

Толпы молящихся странны и дики,

Мерзостный запах туманит мозги.



Тощие кошки сбиваются в орды

В тёмных аллеях при свете луны;

Адской гримасой кривятся их морды

И завывания всюду слышны.



Улицы в зарослях дикой крапивы,

Мыши летучие носятся в них;

Как отступающий враг молчаливы

Ржавые цепи мостов разводных.



Башни согнулись от лунного света,

Ямы залиты болотной водой;

Ветер завоет, и вместо ответа -

Дьявольских кошек пронзительный вой.

Гальдр Просмотров: 102 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:36 by

Ключевые слова: Кошки стихи Лавкрафт

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