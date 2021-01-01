Угадайте смертельные файлы по стихотворению

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:38

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:38 by

Ужас этот я готов больше не видеть,Вырвать готов глазаТот сумасшедший, что был мне другом,Без ног остался теперь навсегда.Но тот подлец знает цену себеИ уверенно пустится в пляс,Чтобы утром в местной газетеНовость вызвала шок и экстаз.Я готов убежать далеко и надолго,Минуя крики и шум,Закрывая глаза, вижу числа и лица,Продолжая бежать наобум.Я схожу с ума от безумных улыбокИ теперь, понимая, что это конец,Я готов утопиться в большом океане,Коль для жизни своей я уже не жилец.

Ключевые слова: Смертельные файлы стих-загадка ужас сумасшедший шок

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