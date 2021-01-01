Угадайте смертельные файлы по стихотворению

Угадайте смертельные файлы по стихотворениюУжас этот я готов больше не видеть,
Вырвать готов глаза
Тот сумасшедший, что был мне другом,
Без ног остался теперь навсегда.
Но тот подлец знает цену себе
И уверенно пустится в пляс,
Чтобы утром в местной газете
Новость вызвала шок и экстаз.
Я готов убежать далеко и надолго,
Минуя крики и шум,
Закрывая глаза, вижу числа и лица,
Продолжая бежать наобум.
Я схожу с ума от безумных улыбок
И теперь, понимая, что это конец,
Я готов утопиться в большом океане,
Коль для жизни своей я уже не жилец.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:38
Сегодня, 06:38 by Димитрий ДвенадцатыйПросмотров: 22Комментарии: 0
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