Ведьма

Qusto Просмотров: 57 Комментарии: 1 +4 Вчера, 21:07 by

Шипит огонь, стремятся к небу искры,В неистовстве безумная толпа,Луна молчит, застывши в небе чистом,Повсюду ненависть, упрёки, суета...Мне больно! Невозможно! Боже! Люди!Не ведьма я... И не мои грехиПреподнесли вам на горящем "блюде",Огонь коснулся тела, мысли далеки...Последнее, что помню, взгляд свярлящий -Темней его лишь гибельная ночь,Взор ледянящий - ведьмы настоящей,А я лишь человек, её лишь дочь...Но тьма в душе теперь дороже крови,И я лечу сквозь муки к небесам,А мать молчит, лишь схмурив свои брови,И ждёт, как вздох последний свой отдам...Не ведьма я... И не мои грехиПреподнесли вам на горящем "блюде",Огонь коснулся тела, мысли далеки,Мне больно! Невозможно! Боже! Люди...

Ключевые слова: Ведьма огонь мать мысли авторский стих

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