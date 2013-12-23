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Стихи

Ведьма

Шипит огонь, стремятся к небу искры,
В неистовстве безумная толпа,
Луна молчит, застывши в небе чистом,
Повсюду ненависть, упрёки, суета...

Мне больно! Невозможно! Боже! Люди!
Не ведьма я... И не мои грехи
Преподнесли вам на горящем "блюде",
Огонь коснулся тела, мысли далеки...

Последнее, что помню, взгляд свярлящий -
Темней его лишь гибельная ночь,
Взор ледянящий - ведьмы настоящей,
А я лишь человек, её лишь дочь...

Но тьма в душе теперь дороже крови,
И я лечу сквозь муки к небесам,
А мать молчит, лишь схмурив свои брови,
И ждёт, как вздох последний свой отдам...

Не ведьма я... И не мои грехи
Преподнесли вам на горящем "блюде",
Огонь коснулся тела, мысли далеки,
Мне больно! Невозможно! Боже! Люди...

Вчера, 21:07 by QustoПросмотров: 57Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Ведьма огонь мать мысли авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:14
+1
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 481
Вот уж не мамаша, а исчадие ада
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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