Шифиос*****
Всегда людей к себе манила
Долина высоко в горах,
Суровый край и гор теснина
Сокрыты тайной в облаках…
Молва людская сберегала
Тропинки горной тайный ход -
Там жизнь всегда ключом играла:
Народ сменялся на народ.
Ведь от морозов, льда и снега
Долину эту стерегла
Огромной гладью в бликах неба
Всегда горячая вода…
Но стыла толща в мрачной тайне
Непознаваемых глубин
Тяжёлых вод, всегда в тумане
И им, как саваном храним….
А ветер, что не мог заставить
Хотя бы вздрогнуть гладь воды,
Сбивал порой тумана стаи!
И становились всем видны -
Три камня постамент венчали
В средине острова всего.
И мощь их Сил обозначая,
Не нёс тот остров ничего!
Ни птиц, ни трав, каменьев мелких -
Вкруг чаши в человечий рост..
Прижавшись Время ветром в стенки
Шептало странно - шшшифффииооссссс…
Нездешней, мягкой красотою
Шептало время красной тьмы,
Пытаясь вспомнить, как мечтою
Всё воздвигалось здесь людьми…
Такими древними, что трудно
Представить рост их и слова!
А впрочем… всё уже не нужно:
Их Души скрылись навсегда.
Оставив лишь как в Тайну двери -
Источник скрытого тепла,
Да знак служенья Древней Вере
В камнях алтарных Вечность сна…
****
Племён безвестных поколенья
Текли песком под взором вод
И ветра яростные рвенья
Сложил в название народ.
Три камня, взрезанные в чашу,
Орнаментом дающей звук,
Всё люди называли чаще
Как шифиОс - алтарный круг!
На остров смельчаки, бывало,
Переплывали иногда,
Но Магия, вздохнув устало,
Гнала оттуда их всегда.
Холодный пот и ужас липкий
Совсем людей лишали сил..
И накрывал туман всех зыбкий,
Кто скрыться прочь не поспешил…
.....
Немало минуло столетий..
И кубок каменный стоял
На островке, в туман одетый,
В Долине, скрытой среди скал.
Высокогорный плен Долины
Хранил неведомый алтарь,
Покуда сон, как Вечность - мирный,
Совет Старейшин не прервал.
Велел багровые он камни
На берег для людей свезти,
Чтобы могли все горожане
Увидеть, как они древни…
Ничто не выдало волненья,
Когда их стали забирать,
Не изменилось вод теченье,
Лишь, правда, стало холодать…
Но может, это показалось:
Едва заметен переход,
А чудо между тем свершалось -
И был доволен весь народ.
Довольны древним раритетом,
Он не внушал опаску здесь!
Любили вечером эстеты,
Глазея, мыслить: «Что он есть?»
А в скором времени замечен
Толпой зевак был странный факт,
Что шифиос, касаясь свечи,
Тепло и свет даёт во мрак!
Совет смекнул в составе полном
И вред, и пользу от него!
Алтарь забором был окован -
Внутрь не пускали никого…
Теперь, чуть только холодало
В Долине этой среди гор,
Входил к святыне жрец с кресалом,
Чтоб растопить большой костёр.
И Шифиос - уж не от ветра -
Шипел и корчился в огне!
Кто мог - все чувствовали это -
Он БОЛЬЮ исходил в костре!!!
А озеро, услышав чувства
Камней, что дикой болью жгли,
Вздохнуло не_на_вистью густо
И кровью воды зацвели…
Туман иссяк над гладью красной,
И все увидели вдали,
Как с язвой – без камней - ужасной
Уходит остров вглубь воды,
Вскипела после погруженья
Дотоль спокойная вода!!
И, испуская жажду мщенья,
Пошла Волной на берега…
Из сердца самого Долины,
Кипя, мешаясь, пузырясь,
Шла Кровь Воды от злобы синей!
Вбирая издевательств грязь..
Немалая была Долина -
Но озеру не надо всей!
И, сокращая путь недлинный,
Ревело скоростью своей!!!
.. А вот и площадь.. злость какая -
Прожжён.. в ограде.. Шифиоссс…
Родные волны, боль снимая,
В бок ткнулись, как щенячий нос…
И тёплым, нежным, вкусно-влажным..
Слизнула языком Волна
Того, с кем родилась однажды..
……………
Лишилась вся страна Тепла…
****
Никто уж не селился больше
В долине выше облаков:
Багровый след накрыла толща
Укрытых снегом вечных льдов…
……
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:36 by ШайтанПросмотров: 51Комментарии: 1
Ключевые слова: Мистика легенда алтарь авторский стих