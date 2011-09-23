Шифиос

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:36

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Шайтан Просмотров: 51 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:36 by

*****Всегда людей к себе манилаДолина высоко в горах,Суровый край и гор теснинаСокрыты тайной в облаках…Молва людская сберегалаТропинки горной тайный ход -Там жизнь всегда ключом играла:Народ сменялся на народ.Ведь от морозов, льда и снегаДолину эту стереглаОгромной гладью в бликах небаВсегда горячая вода…Но стыла толща в мрачной тайнеНепознаваемых глубинТяжёлых вод, всегда в туманеИ им, как саваном храним….А ветер, что не мог заставитьХотя бы вздрогнуть гладь воды,Сбивал порой тумана стаи!И становились всем видны -Три камня постамент венчалиВ средине острова всего.И мощь их Сил обозначая,Не нёс тот остров ничего!Ни птиц, ни трав, каменьев мелких -Вкруг чаши в человечий рост..Прижавшись Время ветром в стенкиШептало странно - шшшифффииооссссс…Нездешней, мягкой красотоюШептало время красной тьмы,Пытаясь вспомнить, как мечтоюВсё воздвигалось здесь людьми…Такими древними, что трудноПредставить рост их и слова!А впрочем… всё уже не нужно:Их Души скрылись навсегда.Оставив лишь как в Тайну двери -Источник скрытого тепла,Да знак служенья Древней ВереВ камнях алтарных Вечность сна…****Племён безвестных поколеньяТекли песком под взором водИ ветра яростные рвеньяСложил в название народ.Три камня, взрезанные в чашу,Орнаментом дающей звук,Всё люди называли чащеКак шифиОс - алтарный круг!На остров смельчаки, бывало,Переплывали иногда,Но Магия, вздохнув устало,Гнала оттуда их всегда.Холодный пот и ужас липкийСовсем людей лишали сил..И накрывал туман всех зыбкий,Кто скрыться прочь не поспешил….....Немало минуло столетий..И кубок каменный стоялНа островке, в туман одетый,В Долине, скрытой среди скал.Высокогорный плен ДолиныХранил неведомый алтарь,Покуда сон, как Вечность - мирный,Совет Старейшин не прервал.Велел багровые он камниНа берег для людей свезти,Чтобы могли все горожанеУвидеть, как они древни…Ничто не выдало волненья,Когда их стали забирать,Не изменилось вод теченье,Лишь, правда, стало холодать…Но может, это показалось:Едва заметен переход,А чудо между тем свершалось -И был доволен весь народ.Довольны древним раритетом,Он не внушал опаску здесь!Любили вечером эстеты,Глазея, мыслить: «Что он есть?»А в скором времени замеченТолпой зевак был странный факт,Что шифиос, касаясь свечи,Тепло и свет даёт во мрак!Совет смекнул в составе полномИ вред, и пользу от него!Алтарь забором был окован -Внутрь не пускали никого…Теперь, чуть только холодалоВ Долине этой среди гор,Входил к святыне жрец с кресалом,Чтоб растопить большой костёр.И Шифиос - уж не от ветра -Шипел и корчился в огне!Кто мог - все чувствовали это -Он БОЛЬЮ исходил в костре!!!А озеро, услышав чувстваКамней, что дикой болью жгли,Вздохнуло не_на_вистью густоИ кровью воды зацвели…Туман иссяк над гладью красной,И все увидели вдали,Как с язвой – без камней - ужаснойУходит остров вглубь воды,Вскипела после погруженьяДотоль спокойная вода!!И, испуская жажду мщенья,Пошла Волной на берега…Из сердца самого Долины,Кипя, мешаясь, пузырясь,Шла Кровь Воды от злобы синей!Вбирая издевательств грязь..Немалая была Долина -Но озеру не надо всей!И, сокращая путь недлинный,Ревело скоростью своей!!!.. А вот и площадь.. злость какая -Прожжён.. в ограде.. Шифиоссс…Родные волны, боль снимая,В бок ткнулись, как щенячий нос…И тёплым, нежным, вкусно-влажным..Слизнула языком ВолнаТого, с кем родилась однажды..……………Лишилась вся страна Тепла…****Никто уж не селился большеВ долине выше облаков:Багровый след накрыла толщаУкрытых снегом вечных льдов………

Ключевые слова: Мистика легенда алтарь авторский стих

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