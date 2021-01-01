За мгновеньем

За мгновеньемЗа мгновеньем
*******
Грань, задетая, болеет - недоделан Ритуал...
Переход не подчинился, кости вылезли из ран.
Ветер втянет из Долбора барахло из душ без тел
И за дымом пеплом сбросит на костёр, что прогорел...
Грани тоже очень больно: вся дрожит, белеет скол...
Как же так я?! Всё ведь верно! ...и её сейчас подвёл...
Было только очень тихо, даже дым забыл шуршать...
Нет, не может быть... С бурханом повстречался что ль опять?
Только он так подкрадётся, узнаваем этот миг
Тишины особой - серой, неизбывный вздох тайги...
Неожиданно пришёл он, совершенно я не ждал,
Не заметил миг, пропущен, кости обнажив, Удар...
Ничего, бурхан, припомню я тебе твою же злость,
Истончу в огне и дыме Силы пятнами насквозь!
И на этом успокоюсь, бросив вереска в костёр,
Мягко дымом Грань укрою: что наделал, то и стёр...
Ты живи, твою судьбину обрывать мне не резон,
Пятна въелись, мне спокойней, вечность вся твоя - лишь сон...
Буду рад её я видеть на иссохнувшем тебе,
Мни себе, что ты всесилен, пару лет ещё, эхе?
********
...был когда-то мне союзник, улыбался, помогал,
Не по-твоему и врезал! Надоел мне твой оскал...
Возомнил, я понимаю, Крылья, правда ведь, сильны,
Но не вечны... Знай, такие в Эла Гурэн сочтены...
........
Бурхан - сильный дух Верхнего мира
Долбор - река Памяти
Эла Гурэн - особое место Нижнего мира.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 14:58
Причина: Стиль автора сохранен.
Сегодня, 14:58 by ШайтанПросмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Мистика шаман ветер дым пепел авторский стих