За мгновеньем

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 14:58

Причина: Стиль автора сохранен.

Шайтан Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:58 by

За мгновеньем*******Грань, задетая, болеет - недоделан Ритуал...Переход не подчинился, кости вылезли из ран.Ветер втянет из Долбора барахло из душ без телИ за дымом пеплом сбросит на костёр, что прогорел...Грани тоже очень больно: вся дрожит, белеет скол...Как же так я?! Всё ведь верно! ...и её сейчас подвёл...Было только очень тихо, даже дым забыл шуршать...Нет, не может быть... С бурханом повстречался что ль опять?Только он так подкрадётся, узнаваем этот мигТишины особой - серой, неизбывный вздох тайги...Неожиданно пришёл он, совершенно я не ждал,Не заметил миг, пропущен, кости обнажив, Удар...Ничего, бурхан, припомню я тебе твою же злость,Истончу в огне и дыме Силы пятнами насквозь!И на этом успокоюсь, бросив вереска в костёр,Мягко дымом Грань укрою: что наделал, то и стёр...Ты живи, твою судьбину обрывать мне не резон,Пятна въелись, мне спокойней, вечность вся твоя - лишь сон...Буду рад её я видеть на иссохнувшем тебе,Мни себе, что ты всесилен, пару лет ещё, эхе?********...был когда-то мне союзник, улыбался, помогал,Не по-твоему и врезал! Надоел мне твой оскал...Возомнил, я понимаю, Крылья, правда ведь, сильны,Но не вечны... Знай, такие в Эла Гурэн сочтены...........Бурхан - сильный дух Верхнего мираДолбор - река ПамятиЭла Гурэн - особое место Нижнего мира.

Ключевые слова: Мистика шаман ветер дым пепел авторский стих

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