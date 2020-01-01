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Стихи

"Амнезия"

Вспомни, вспомни то, что было,
Вспомни тихо обо всем былом,
И тоскливо глядя в зеркало,
Знаешь, что напрасно рвешься напролом.

Память ты не восстановишь,
Печально все осознавать по новой,
Не можешь вспомнить сам себя,
И обдает прохладой гнусная тоска.

Но что же стало той прохладной ночью,
Что произошло с тобой тогда?
Не знаешь, почему рука знобит,
И грустно бьет по сердцу тёмно-алая река.

Пульсируя, она доходит к голове,
И тут ты, вспоминая нехотя,
Ты вспомнил, что услышал скрип дверей,
Но нет, не двери это рая,
Ведь ты убил своих детей.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:22
Причина: Удалена ссылка, рекламирующая канал на YouTube.
Сегодня, 05:22 by Мрачный РоджерПросмотров: 36Комментарии: 0
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Ключевые слова: Воспоминания зеркало печаль тоска убийство авторский стих

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