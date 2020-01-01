"Амнезия"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:22

Причина: Удалена ссылка, рекламирующая канал на YouTube.

Мрачный Роджер Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:22 by

Вспомни, вспомни то, что было,Вспомни тихо обо всем былом,И тоскливо глядя в зеркало,Знаешь, что напрасно рвешься напролом.Память ты не восстановишь,Печально все осознавать по новой,Не можешь вспомнить сам себя,И обдает прохладой гнусная тоска.Но что же стало той прохладной ночью,Что произошло с тобой тогда?Не знаешь, почему рука знобит,И грустно бьет по сердцу тёмно-алая река.Пульсируя, она доходит к голове,И тут ты, вспоминая нехотя,Ты вспомнил, что услышал скрип дверей,Но нет, не двери это рая,Ведь ты убил своих детей.

Ключевые слова: Воспоминания зеркало печаль тоска убийство авторский стих

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