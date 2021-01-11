Комгал и Сигомал

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:38

Spirit Forester Просмотров: 148 Комментарии: 6 +5 Вчера, 16:38 by

Явился однажды Комгалу в ночном сновиденьеМогучий и грозный, украшенный мудростью Бог.«Иди, – он сказал, – и убей Сигомала в сраженье.Давно ожидает его мой небесный чертог!»Свела их назавтра друг с другом судьба боевая,И видит Комгал, что достойней соперника нет;Людей, Сигомалу подобных, немного бывает:В одном поколенье второй не родится на свет.Рубились герои… Комгал, поскользнувшись, на землюКоленом припал… Вот сейчас голова полетит!Сказал Сигомал: «Я победы такой не приемлю!»И подал ему, наклонившись, оброненный щит.И надо б разить, исполняя небесную волю!..Но в самый решительный миг задрожала рука:Комгал поклонился герою средь бранного поляИ прочь отступил, покорен благородством врага.Бог Воинов грозный явился ничтожному ДогуИ тоже убить Сигомала ему повелел:«Хоть раз прояви, малодушный, мужскую отвагу!Давно ожидает его мой надзвездный предел!»Не смея ослушаться, Дог устремился в дорогуИ выследил воина – тот был с любимой вдвоем.И пал Сигомал на ступени родного порога,Рукою трусливой сражен, вероломным копьем.Что ж дальше? А вот что. В небесном чертоге пируютКомгал с Сигомалом, и пенистый мед не горчит.А трус и предатель – досталась награда холую! -Скорбит за оградой, в сырой и холодной ночи…Автор - Мария Семёнова

Ключевые слова: Сон Бог судьба соперник щит

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