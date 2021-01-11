Комгал и Сигомал

Комгал и СигомалЯвился однажды Комгалу в ночном сновиденье
Могучий и грозный, украшенный мудростью Бог.
«Иди, – он сказал, – и убей Сигомала в сраженье.
Давно ожидает его мой небесный чертог!»
Свела их назавтра друг с другом судьба боевая,
И видит Комгал, что достойней соперника нет;
Людей, Сигомалу подобных, немного бывает:
В одном поколенье второй не родится на свет.
Рубились герои… Комгал, поскользнувшись, на землю
Коленом припал… Вот сейчас голова полетит!
Сказал Сигомал: «Я победы такой не приемлю!»
И подал ему, наклонившись, оброненный щит.
И надо б разить, исполняя небесную волю!..
Но в самый решительный миг задрожала рука:
Комгал поклонился герою средь бранного поля
И прочь отступил, покорен благородством врага.
Бог Воинов грозный явился ничтожному Догу
И тоже убить Сигомала ему повелел:
«Хоть раз прояви, малодушный, мужскую отвагу!
Давно ожидает его мой надзвездный предел!»
Не смея ослушаться, Дог устремился в дорогу
И выследил воина – тот был с любимой вдвоем.
И пал Сигомал на ступени родного порога,
Рукою трусливой сражен, вероломным копьем.
Что ж дальше? А вот что. В небесном чертоге пируют
Комгал с Сигомалом, и пенистый мед не горчит.
А трус и предатель – досталась награда холую! -
Скорбит за оградой, в сырой и холодной ночи…
Автор - Мария Семёнова
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:38
Вчера, 16:38 by Spirit ForesterПросмотров: 148Комментарии: 6
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