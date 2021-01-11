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Стихи

Комгал и Сигомал

Явился однажды Комгалу в ночном сновиденье
Могучий и грозный, украшенный мудростью Бог.
«Иди, – он сказал, – и убей Сигомала в сраженье.
Давно ожидает его мой небесный чертог!»

Свела их назавтра друг с другом судьба боевая,
И видит Комгал, что достойней соперника нет;
Людей, Сигомалу подобных, немного бывает:
В одном поколенье второй не родится на свет.

Рубились герои… Комгал, поскользнувшись, на землю
Коленом припал… Вот сейчас голова полетит!
Сказал Сигомал: «Я победы такой не приемлю!»
И подал ему, наклонившись, оброненный щит.

И надо б разить, исполняя небесную волю!..
Но в самый решительный миг задрожала рука:
Комгал поклонился герою средь бранного поля
И прочь отступил, покорен благородством врага.

Бог Воинов грозный явился ничтожному Догу
И тоже убить Сигомала ему повелел:
«Хоть раз прояви, малодушный, мужскую отвагу!
Давно ожидает его мой надзвездный предел!»

Не смея ослушаться, Дог устремился в дорогу
И выследил воина – тот был с любимой вдвоем.
И пал Сигомал на ступени родного порога,
Рукою трусливой сражен, вероломным копьем.

Что ж дальше? А вот что. В небесном чертоге пируют
Комгал с Сигомалом, и пенистый мед не горчит.
А трус и предатель – досталась награда холую! -
Скорбит за оградой, в сырой и холодной ночи…

Автор - Мария Семёнова
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:38
Вчера, 16:38 by Spirit ForesterПросмотров: 148Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Сон Бог судьба соперник щит

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Комментарии

#1 написал: Lisya
Вчера, 17:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Сильно, плюс. А как мне мои стихи? Пишу: как лиса. Идёт лиса, бредёт лиса, что гонит, вроде небеса... Ей очень хочется погрызть пурпурную рябины кисть... Но запретили НЕБЕСА. Поскольку ты теперь ЛИСА, ты ж страшный очень очень зверь, ты только мясо ешь теперь!!! Она к ручью, попить, там ёж, конечно, просто не возмешь...Извини е как то так...
Зарегистрирован: 11.01.2021
#2 написал: Spirit Forester
Вчера, 20:07
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (238|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 725
Lisya,
Спасибо за отзыв, мне тоже Ваш стих показался интересным)
Решил немного дополнить:

Идёт лиса, бредет лиса,
Над головой застыли небеса.
Ей очень хочется погрызть
Пурпурную рябины кисть.

Но запретили небеса,
Поскольку ты теперь лиса.
Ты очень хитрый, дикий зверь,
Отныне мясо ешь теперь.

Она к ручью попить, там ёж,
Его ты лапой не возьмешь.
Его спина остра, страшна,
И колется внутри его душа...
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
#3 написал: Lisya
Вчера, 20:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Да, это точно дополнено. А наверное мы на одной волне? Я рада!
Зарегистрирован: 11.01.2021
#4 написал: kusi
Вчера, 20:40
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 301
Lisya, Spirit Forester, вам пора уже совместку писать) Здорово у вас получается) Подумаете на этот предмет.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#5 написал: awesome-man
Вчера, 22:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 260
Интересное стихотворение
Зарегистрирован: 18.06.2012
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3552|-1)
Публикаций: 2 599
Комментариев: 13 544
Не понял, а когда успели Комгала убить!? ) И Бог и Перун ополчились на бедного воина Сигомала, за что!?
Считаю, тема не раскрыта.)

Цитата: Spirit Forester
Lisya,
Спасибо за отзыв, мне тоже Ваш стих показался интересным)
Решил немного дополнить:

Идёт лиса, бредет лиса,
Над головой застыли небеса.
Ей очень хочется погрызть
Пурпурную рябины кисть.

Но запретили небеса,
Поскольку ты теперь лиса.
Ты очень хитрый, дикий зверь,
Отныне мясо ешь теперь.

Она к ручью попить, там ёж,
Его ты лапой не возьмешь.
Его спина остра, страшна,
И колется внутри его душа...

Вот это стихотворение мне больше понравилось.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
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