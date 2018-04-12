Опасные гадания

Опасные гаданияСтоял морозный зимний вечер,
Село, окутав тишиной.
Уснули все, и даже ветер
Улёгся в туче, под луной.
Ничто покой не нарушало
И не тревожило тот сон,
Лишь молча полночь наступала,
Сменяя времени закон.
И вдруг, идиллию нарушив,
Раздался, душу рвущий, вой.
Из-под сугробов снежных кружев,
Явился миру неживой.
То был колдун, давно умерший,
Но духом вызвали его,
Гадая в Святки, и конечно
Впустили в жизнь большое зло.
Подружек двое прошлой ночью,
Решили суженных призвать,
Судьбу и счастье напророчить,
И всяческую благодать.
Но невдомёк девицам было,
Что не игрушки - зеркала.
Дорогу зло себе открыло
Через стальную гладь стекла.
Подруги разочаровались,
Что не увидели судьбу,
Довольно быстро нагадались,
Не ведая, что на беду.
И вот теперь колдун бесплотный,
Вернулся в мир через стекло.
Жестокий дух его голодный
Проснулся, чтобы сеять зло.
Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она.
Во сне кошмарном Смерть настигла
Её в обличье колдуна.
Вторая - та, что с ней гадала,
Пошла с ведёрком за водой,
Но, поскользнулась и упала
Под лёд, стоявший над рекой.
Ещё немало душ невинных
Колдун, бесчинствуя, сгубил.
Смертей накликав беспричинных,
С поддержкою нечистых сил.
Тоска и горе поселились
В сердцах и мыслях, и в домах
Уже совсем не веселились,
Везде был ужас, боль и страх.
Но всё имеет завершенье,
И под церковный перезвон
Пришло Великое Крещенье,
И нечисть сгинула, как сон.
Закончилось её раздолье,
Под землю провалилась вновь,
А вышли снова на приволье
Надежда, Вера и Любовь.
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:46
Вчера, 11:46 by Елена ЛисПросмотров: 308Комментарии: 17
Ключевые слова: Гадания зеркало подружки Смерть зло авторский стих