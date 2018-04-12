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Стихи

Опасные гадания

Стоял морозный зимний вечер,
Село, окутав тишиной.
Уснули все, и даже ветер
Улёгся в туче, под луной.

Ничто покой не нарушало
И не тревожило тот сон,
Лишь молча полночь наступала,
Сменяя времени закон.

И вдруг, идиллию нарушив,
Раздался, душу рвущий, вой.
Из-под сугробов снежных кружев,
Явился миру неживой.

То был колдун, давно умерший,
Но духом вызвали его,
Гадая в Святки, и конечно
Впустили в жизнь большое зло.

Подружек двое прошлой ночью,
Решили суженных призвать,
Судьбу и счастье напророчить,
И всяческую благодать.

Но невдомёк девицам было,
Что не игрушки - зеркала.
Дорогу зло себе открыло
Через стальную гладь стекла.

Подруги разочаровались,
Что не увидели судьбу,
Довольно быстро нагадались,
Не ведая, что на беду.

И вот теперь колдун бесплотный,
Вернулся в мир через стекло.
Жестокий дух его голодный
Проснулся, чтобы сеять зло.

Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она.
Во сне кошмарном Смерть настигла
Её в обличье колдуна.

Вторая - та, что с ней гадала,
Пошла с ведёрком за водой,
Но, поскользнулась и упала
Под лёд, стоявший над рекой.

Ещё немало душ невинных
Колдун, бесчинствуя, сгубил.
Смертей накликав беспричинных,
С поддержкою нечистых сил.

Тоска и горе поселились
В сердцах и мыслях, и в домах
Уже совсем не веселились,
Везде был ужас, боль и страх.

Но всё имеет завершенье,
И под церковный перезвон
Пришло Великое Крещенье,
И нечисть сгинула, как сон.

Закончилось её раздолье,
Под землю провалилась вновь,
А вышли снова на приволье
Надежда, Вера и Любовь.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:46
Вчера, 11:46 by Елена ЛисПросмотров: 308Комментарии: 17
+4

Ключевые слова: Гадания зеркало подружки Смерть зло авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Вчера, 12:13
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (117|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 40
Очень хороший стих. Поставила плюс, но... кому-то Автор "не зашел"... Очень жаль.
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Елена Лис
Вчера, 12:51
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: Kiria
Очень хороший стих. Поставила плюс, но... кому-то Автор "не зашел"... Очень жаль.


Ничего страшного, я уже не расстраиваюсь, привыкла ,что моё творчество здесь часто" не заходит". Причем, на любые темы.
Но, ведь есть и такие, кому нравится - поэтому и пишу blush
Как говорится:" на вкус и цвет..."
Спасибо большое за поддержку kissing_heart
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: kusi
Вчера, 13:02
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 299
Двоякое впечатление оставил стих.. Где то тавтология проблёскивает, но вот этот катрен мне очень понравился своей мрачной красотой. Благодаря ему я плюсую стих.
И вдруг, идиллию нарушив,
Раздался, душу рвущий, вой.
Из-под сугробов снежных кружев,
Явился миру неживой.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#4 написал: Елена Лис
Вчера, 13:09
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: kusi
Двоякое впечатление оставил стих.. Где то тавтология проблёскивает, но вот этот катрен мне очень понравился своей мрачной красотой. Благодаря ему я плюсую стих.
И вдруг, идиллию нарушив,
Раздался, душу рвущий, вой.
Из-под сугробов снежных кружев,
Явился миру неживой.


Спасибо за мнение.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#5 написал: Depressivniy_dokumentoved
Вчера, 13:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 15
Хорошее стихотворение!
Зарегистрирован: 6.01.2021
#6 написал: awesome-man
Вчера, 15:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 241
Красивое стихотворение. Особенно сильно начало и конец понравились. Автор, ещё есть?
Зарегистрирован: 18.06.2012
#7 написал: Елена Лис
Вчера, 15:34
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: awesome-man
Красивое стихотворение. Особенно сильно начало и конец понравились. Автор, ещё есть?

Спасибо blush
Стихотворения ещё? Писала на сайте несколько.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#8 написал: Дементор
Вчера, 19:15
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 7
унылый стишог
Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она.
Во сне кошмарном Смерть настигла

погибла, умерла, смерть... аж на три строчки одно и то же писать, ага
А вышли снова на приволье
Надежда, Вера и Любовь.

прям вот три бабы вышли, с большой буквы, с косой и в кокошнике, бггг

минус =
Зарегистрирован: 11.01.2021
#9 написал: SAMIDARA
Вчера, 19:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|-1)
Публикаций: 23
Комментариев: 171
+++
Веселое стихотворение smiling_imp
Еще и написано очень качественно (по меркам сайта).
Зарегистрирован: 1.06.2016
#10 написал: Елена Лис
Вчера, 19:55
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: SAMIDARA
+++
Веселое стихотворение smiling_imp
Еще и написано очень качественно (по меркам сайта).


За "качественно", конечно спасибо blush , но стихотворение не весёлое, от слова совсем:(

Цитата: Дементор
унылый стишог
Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она.
Во сне кошмарном Смерть настигла

погибла, умерла, смерть... аж на три строчки одно и то же писать, ага
А вышли снова на приволье
Надежда, Вера и Любовь.

прям вот три бабы вышли, с большой буквы, с косой и в кокошнике, бггг

минус =


Это немного редактор исправил, поменяв знаки препинания.
Изначально было:
Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она
Во сне кошмарном. Смерть настигла
Её в обличье колдуна.

( Немного тавтология, конечно. Но следующее предложение, как бы поясняет предыдущее).

А насчёт другого замечания. Это не прямо " бабы" вышли:), а такой лексический приём, аллегория, подразумевающая добродетель в эмоциональном плане ( что люди верят,надеятся и любят).
Но, в любом случае, спасибо за мнение.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:14
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 2 591
Комментариев: 13 530
Замечательный стих. Поэтому рисую жирный плюс.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#12 написал: Елена Лис
Сегодня, 10:06
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: Сделано_в_СССР
Замечательный стих. Поэтому рисую жирный плюс.) +++

Спасибо blush
Зарегистрирован: 26.10.2020
#13 написал: Митяй
Сегодня, 10:56
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (58|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 609
Хорошее стихотворение.
Не стоит играть с силами, которых ты не понимаешь и от которых при необходимости не сможешь защититься.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
#14 написал: Елена Лис
Сегодня, 11:00
0
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Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: Митяй
Хорошее стихотворение.
Не стоит играть с силами, которых ты не понимаешь и от которых при необходимости не сможешь защититься.


Это верно. А гадания на зеркалах, вообще, самые опасные.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#15 написал: kusi
Сегодня, 11:49
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Группа: V.I.P.
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Публикаций: 354
Комментариев: 7 299
Замечания Дементор сделал правильные.
Мало того что тавтология, но стоило определиться в приоритетах умерла она или погибла т.к это разные по значению слова.
Погибнуть - Подвергнуться уничтожению, полному разрушению (обычно при катастрофе, бедствии и т. п.).
Умереть - перестать жить, прекратить существование.

Цитата: Елена Лис
Изначально было:
Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#16 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:02
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Комментариев: 2 741
Да, зашёл стих, конец понравился очень, перечитала его еще два раза. Спасибо Автору,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#17 написал: Елена Лис
Сегодня, 12:17
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Цитата: kusi
Замечания Дементор сделал правильные.
Мало того что тавтология, но стоило определиться в приоритетах умерла она или погибла т.к это разные по значению слова.
Погибнуть - Подвергнуться уничтожению, полному разрушению (обычно при катастрофе, бедствии и т. п.).
Умереть - перестать жить, прекратить существование.

Цитата: Елена Лис
Изначально было:
Подруга первая погибла.
Той ночью умерла она

"Умерла "и "погибла"- слова синонимы. "Погибла"- это значит умерла, вследствии какой-то причины, либо с чьей- то помощью. В контексте стихотворения повторяется лишь из-за того, что поясняет, как именно погибла девушка.
Зарегистрирован: 26.10.2020
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