Опасные гадания

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:46

Елена Лис Просмотров: 308 Комментарии: 17 +4 Вчера, 11:46 by

Стоял морозный зимний вечер,Село, окутав тишиной.Уснули все, и даже ветерУлёгся в туче, под луной.Ничто покой не нарушалоИ не тревожило тот сон,Лишь молча полночь наступала,Сменяя времени закон.И вдруг, идиллию нарушив,Раздался, душу рвущий, вой.Из-под сугробов снежных кружев,Явился миру неживой.То был колдун, давно умерший,Но духом вызвали его,Гадая в Святки, и конечноВпустили в жизнь большое зло.Подружек двое прошлой ночью,Решили суженных призвать,Судьбу и счастье напророчить,И всяческую благодать.Но невдомёк девицам было,Что не игрушки - зеркала.Дорогу зло себе открылоЧерез стальную гладь стекла.Подруги разочаровались,Что не увидели судьбу,Довольно быстро нагадались,Не ведая, что на беду.И вот теперь колдун бесплотный,Вернулся в мир через стекло.Жестокий дух его голодныйПроснулся, чтобы сеять зло.Подруга первая погибла.Той ночью умерла она.Во сне кошмарном Смерть настиглаЕё в обличье колдуна.Вторая - та, что с ней гадала,Пошла с ведёрком за водой,Но, поскользнулась и упалаПод лёд, стоявший над рекой.Ещё немало душ невинныхКолдун, бесчинствуя, сгубил.Смертей накликав беспричинных,С поддержкою нечистых сил.Тоска и горе поселилисьВ сердцах и мыслях, и в домахУже совсем не веселились,Везде был ужас, боль и страх.Но всё имеет завершенье,И под церковный перезвонПришло Великое Крещенье,И нечисть сгинула, как сон.Закончилось её раздолье,Под землю провалилась вновь,А вышли снова на привольеНадежда, Вера и Любовь.

Ключевые слова: Гадания зеркало подружки Смерть зло авторский стих

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