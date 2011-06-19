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Стихи

Новый Год отменяет чёрт

Новый Год справлял народ,
Заливали водку в рот.
Ждали все, когда наступит
Долгожданный эпизод.
Но часы не били – бом.
Тишина была кругом.
Это что за чертовщина?
Что за хаос и дурдом?
Вышли с матом на мороз
Утереть злодею нос.
Поглядели на часовню
И увидели курьёз:
Где стояла башня, там
На часах повис шайтан
И орал нечистый сверху:
“Не бывать веселью вам!”
Чёрт плевался и вопил:
“Время я остановил!”
И за башенную стрелку
Он держался что есть сил.
Против беса не попрёшь.
Разошлись, ядрёна вошь
Все по хатам да избушкам.
Спать упали хошь-не-хошь.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 03:04 by johnny-max-cageПросмотров: 31Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Чёрт дьявол Новый Год авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Митяй
Сегодня, 04:12
0
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Хехе, повеселило, мне понравилось +
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 05:35
0
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Крутой стих, весёлый, читается легко
+++
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