Новый Год отменяет чёрт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:04

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 31 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 03:04 by

Новый Год справлял народ,Заливали водку в рот.Ждали все, когда наступитДолгожданный эпизод.Но часы не били – бом.Тишина была кругом.Это что за чертовщина?Что за хаос и дурдом?Вышли с матом на морозУтереть злодею нос.Поглядели на часовнюИ увидели курьёз:Где стояла башня, тамНа часах повис шайтанИ орал нечистый сверху:“Не бывать веселью вам!”Чёрт плевался и вопил:“Время я остановил!”И за башенную стрелкуОн держался что есть сил.Против беса не попрёшь.Разошлись, ядрёна вошьВсе по хатам да избушкам.Спать упали хошь-не-хошь.

Ключевые слова: Чёрт дьявол Новый Год авторский стих

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