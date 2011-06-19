Новый Год отменяет чёрт

Новый Год отменяет чёртНовый Год справлял народ,
Заливали водку в рот.
Ждали все, когда наступит
Долгожданный эпизод.
Но часы не били – бом.
Тишина была кругом.
Это что за чертовщина?
Что за хаос и дурдом?
Вышли с матом на мороз
Утереть злодею нос.
Поглядели на часовню
И увидели курьёз:
Где стояла башня, там
На часах повис шайтан
И орал нечистый сверху:
“Не бывать веселью вам!”
Чёрт плевался и вопил:
“Время я остановил!”
И за башенную стрелку
Он держался что есть сил.
Против беса не попрёшь.
Разошлись, ядрёна вошь
Все по хатам да избушкам.
Спать упали хошь-не-хошь.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 03:04 by johnny-max-cageПросмотров: 31Комментарии: 2
Ключевые слова: Чёрт дьявол Новый Год авторский стих