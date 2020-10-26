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Стихи

Превращение

Пожалуйста, Боже, позволь мне ослепнуть:
Мне так больно видеть, так больно смотреть.
Заставь все цвета и оттенки померкнуть.
Чтоб я не увидел, как будет гореть…

Пожалуйста, Боже, позволь мне оглохнуть:
Все звуки смешались в статический шум.
Они не утихнут, не сгинут, не смолкнут.
Сломает, раздавит меня этот гул…

Пожалуйста, Боже, возьми мои ноздри:
Не нужен мне больше цветов аромат.
Песчаная ярая буря приносит
Лишь копоть и гарь, там, где раньше был сад…

Пожалуйста, Боже, язык этот вырви:
Он чувствует лишь металлический вкус,
Дрянной, тошнотворный, меня скоро вырвет.
Но хлынет на землю из мертвенных уст…

Пожалуйста, Боже, сожги мои нервы,
Чтоб больше не мог этот мир осязать.
Во мне уже нет ни надежды, ни веры,
Что мир этот сможет еще что-то дать…

Пожалуйста, Боже, оставь без эмоций.
Прошу, преврати мою душу в гранит.
Избавь от стенаний порочных и плотских.
Убей, уничтожь, пусть она не болит…

Пожалуйста, Боже, разрушь мое тело
До атомов, кварков. Сотри в порошок.
До этого мира мне больше нет дела,
В котором всевышний, всевидящий Бог…

Без чувств, без эмоций, без тела, без мозга.
Верни меня в темную пропасть, ничто.
Я буду никем и ничем. Я не создан.
И Боже, прошу, пусть забуду я что

… гниющая в собственной крови планета.
… что соткан из боли и злобы людей.
… сожженный дотла не познавшими света.
… лишь ихор и кровь, что клокочут во мне.

… помимо тупой, нескончаемой боли.
… ее осквернили уже навсегда.
… не смог изменить ничего. Да и мог ли?
Молитвы конец. А за ней пустота.

Но стих не окончен со смертью поэта,
Его превращением навеки в ничто.
Ведь жаждавший места без мрака и света
Теперь обречен жить в мгновении до.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:26
Сегодня, 08:26 by МитяйПросмотров: 50Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Бог превращение поэт ничто авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Сегодня, 10:07
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (167|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 173
Понравилось +.
Немного странновато для глаз смотрятся слова "вырви, убей, сожги" рядом с Богом.
Видимо, непривычный контекст просьбы к Богу. Ведь обычно в молитвах просят о хорошем и, наоборот, о здоровье. И, именно ,эта противоположность, возможно и усиливает эффект от стихотворения.
По- моему очень хорошо передано чувство страдания, безысходности, боли и нежелания жить.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#2 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 10:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1299|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 927
А я думаю, Автор, как раз таки, хочет чтобы бог обратил внимание на тленность мира сего. Не смотря на прекрасные проявления нашего мира, мы видим его грязную и темную сторону периодически. Но, разумеется, взывать тут к богу нет смысла, всё в наших, человеческих руках. Какой мир вокруг сотворим - так и жить будем. Плюс Автору за мысли.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Митяй
Сегодня, 12:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 572
Цитата: Елена Лис
По-моему очень хорошо передано чувство страдания, безысходности, боли и нежелания жить.

Спасибо за отзыв!

Цитата: ARTEMIDA
А я думаю, Автор, как раз таки, хочет чтобы бог обратил внимание на тленность мира сего. Не смотря на прекрасные проявления нашего мира, мы видим его грязную и темную сторону периодически. Но, разумеется, взывать тут к богу нет смысла, всё в наших, человеческих руках.

Спасибо за отзыв!
Возможно Автор и пытался что-то сделать и как-то изменить этот мир, но поскольку он всего лишь один маленький и бессильный человек, у него ничего не получилось. И как могло, если даже Бог не смог изменить ничего? Тогда он, не в силах выносить это существование, решил попросить у Бога то, что тот точно мог ему дать - смерть.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
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