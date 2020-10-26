Превращение

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:26

Митяй Просмотров: 50 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:26 by

Пожалуйста, Боже, позволь мне ослепнуть:Мне так больно видеть, так больно смотреть.Заставь все цвета и оттенки померкнуть.Чтоб я не увидел, как будет гореть…Пожалуйста, Боже, позволь мне оглохнуть:Все звуки смешались в статический шум.Они не утихнут, не сгинут, не смолкнут.Сломает, раздавит меня этот гул…Пожалуйста, Боже, возьми мои ноздри:Не нужен мне больше цветов аромат.Песчаная ярая буря приноситЛишь копоть и гарь, там, где раньше был сад…Пожалуйста, Боже, язык этот вырви:Он чувствует лишь металлический вкус,Дрянной, тошнотворный, меня скоро вырвет.Но хлынет на землю из мертвенных уст…Пожалуйста, Боже, сожги мои нервы,Чтоб больше не мог этот мир осязать.Во мне уже нет ни надежды, ни веры,Что мир этот сможет еще что-то дать…Пожалуйста, Боже, оставь без эмоций.Прошу, преврати мою душу в гранит.Избавь от стенаний порочных и плотских.Убей, уничтожь, пусть она не болит…Пожалуйста, Боже, разрушь мое телоДо атомов, кварков. Сотри в порошок.До этого мира мне больше нет дела,В котором всевышний, всевидящий Бог…Без чувств, без эмоций, без тела, без мозга.Верни меня в темную пропасть, ничто.Я буду никем и ничем. Я не создан.И Боже, прошу, пусть забуду я что… гниющая в собственной крови планета.… что соткан из боли и злобы людей.… сожженный дотла не познавшими света.… лишь ихор и кровь, что клокочут во мне.… помимо тупой, нескончаемой боли.… ее осквернили уже навсегда.… не смог изменить ничего. Да и мог ли?Молитвы конец. А за ней пустота.Но стих не окончен со смертью поэта,Его превращением навеки в ничто.Ведь жаждавший места без мрака и светаТеперь обречен жить в мгновении до.

Ключевые слова: Бог превращение поэт ничто авторский стих

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