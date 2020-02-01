Маленькая девочка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:16

_Lor_ Просмотров: 115 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:16 by

Маленькая девочка плачет у окна.Отчего печальны все её слова?Почему тревожны тихой ночью сны?Кто овладевает фибрами души?И за кем уходит босиком в тиши,Молча утопая, в призрачной глуши?С языком кто в уши ей вливает яд,От кого в испуге прячет она взгляд?Почему боится в робости зеркал,Что за существо там таит оскал?Ты не бойся, милая, демон твой хитер,Ведь в твое обличие злостно облачен.Страшно и подумать, верит ведь ему,Тени подпевают этому лгуну,И их песня - крики, что бросают в дрожь,Милая, не трогай, не поможет нож.

Ключевые слова: Призраки демон страх девочка зеркало авторский стих

Другие, подобные истории: