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Стихи

Маленькая девочка

Маленькая девочка плачет у окна.
Отчего печальны все её слова?
Почему тревожны тихой ночью сны?
Кто овладевает фибрами души?
И за кем уходит босиком в тиши,
Молча утопая, в призрачной глуши?

С языком кто в уши ей вливает яд,
От кого в испуге прячет она взгляд?
Почему боится в робости зеркал,
Что за существо там таит оскал?

Ты не бойся, милая, демон твой хитер,
Ведь в твое обличие злостно облачен.
Страшно и подумать, верит ведь ему,
Тени подпевают этому лгуну,
И их песня - крики, что бросают в дрожь,
Милая, не трогай, не поможет нож.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16 by _Lor_Просмотров: 115Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призраки демон страх девочка зеркало авторский стих

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