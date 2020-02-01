Маленькая девочка

Маленькая девочкаМаленькая девочка плачет у окна.
Отчего печальны все её слова?
Почему тревожны тихой ночью сны?
Кто овладевает фибрами души?
И за кем уходит босиком в тиши,
Молча утопая, в призрачной глуши?
С языком кто в уши ей вливает яд,
От кого в испуге прячет она взгляд?
Почему боится в робости зеркал,
Что за существо там таит оскал?
Ты не бойся, милая, демон твой хитер,
Ведь в твое обличие злостно облачен.
Страшно и подумать, верит ведь ему,
Тени подпевают этому лгуну,
И их песня - крики, что бросают в дрожь,
Милая, не трогай, не поможет нож.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16 by _Lor_Просмотров: 115Комментарии: 0
Ключевые слова: Призраки демон страх девочка зеркало авторский стих