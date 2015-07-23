ПленникиМы пленники своих же тел,
Своих же мыслей и души.
Мы представляем, что мы лучше погрядшие в своей же лжи,
Отчаянно боремся за правду, в которую так безнадежно верим мы...
Но выбраться не в силах из темной, мрачной и коварной лжи...
Скрываем мы свои страданья за темной дымкой пустоты,
Но забывая о самом главном, как незаметно стали предшественниками тьмы.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:21
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:21 by ROBERT SANDSПросмотров: 48Комментарии: 2
Ключевые слова: Пленники мы тьма авторский стих