Пленники

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:21

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

ROBERT SANDS Просмотров: 48 Комментарии: 2 0 Вчера, 20:21 by

Мы пленники своих же тел,Своих же мыслей и души.Мы представляем, что мы лучше погрядшие в своей же лжи,Отчаянно боремся за правду, в которую так безнадежно верим мы...Но выбраться не в силах из темной, мрачной и коварной лжи...Скрываем мы свои страданья за темной дымкой пустоты,Но забывая о самом главном, как незаметно стали предшественниками тьмы.

Ключевые слова: Пленники мы тьма авторский стих

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