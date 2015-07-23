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Стихи

Пленники

Мы пленники своих же тел,
Своих же мыслей и души.
Мы представляем, что мы лучше погрядшие в своей же лжи,
Отчаянно боремся за правду, в которую так безнадежно верим мы...
Но выбраться не в силах из темной, мрачной и коварной лжи...
Скрываем мы свои страданья за темной дымкой пустоты,
Но забывая о самом главном, как незаметно стали предшественниками тьмы.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:21
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:21 by ROBERT SANDSПросмотров: 48Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Пленники мы тьма авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:22
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1936|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 2 623
Не все стихи я понимаю. Мне, как существу непрокачанному, в стихе главное найти ритм и размер. Коих здесь я не нашел. Но судить не буду.
Автор серьезно срифмовал "лжи" и "лжи"?
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Митяй
Вчера, 20:55
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (43|0)
Публикаций: 105
Комментариев: 568
Жоска. Ничего не ставлю.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
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