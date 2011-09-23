Она знает, что умирает

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:37

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 96 Комментарии: 6 +6 Вчера, 18:37 by

Она знает, что умирает - каждый деньистончается, тает, в предвкушении кружат птицы, но она совсем не боится.Что ей смерть? Кто-то вроде подруги,издалёка протянет руки, поведет за собой снегами, стылым утром петлять гаражами.Но пока время есть, хоть какое,перед вечным вселенским покоем, она будет играть в бабье лето, улыбаясь лучом рассвета.Выходите из зоны комфорта, ведь потом не найти телепорта в это время и в этот город,что сегодня беспечно-молод.Пыльный ветер прохожих бесит, но порой смешно куролесит - как щенок, что стремглав по полю, ошалевший от счастья воли.Вьется жёлтая сушь под ногами - сколько яркости и умираний, сколько ярмарки и безнадёги, сколько ясности и тревоги...Неба чистого панорама - как в кино, помню в детстве мама...нет, не нужно этих флеш-бэков, возвращений, царапок, зацепок.Прислонившись к стеклу, я вижу - небо стало прозрачней, выше; остановка - ветеринарка, за окном проплывает бабка, в полотенце махровом - кошка, и её несут осторожно.Рыжей всё ещё интересен этот мир - жестокий, чудесный - не найдет в себе силы бросить.Умирая, мурлычет осень.

Ключевые слова: Осень кошка смерть бабье лето авторский стих

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