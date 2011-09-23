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Стихи

Она знает, что умирает

Она знает, что умирает - каждый день
истончается, тает, в предвкушении кружат птицы, но она совсем не боится.

Что ей смерть? Кто-то вроде подруги,
издалёка протянет руки, поведет за собой снегами, стылым утром петлять гаражами.

Но пока время есть, хоть какое,
перед вечным вселенским покоем, она будет играть в бабье лето, улыбаясь лучом рассвета.

Выходите из зоны комфорта, ведь потом не найти телепорта в это время и в этот город,
что сегодня беспечно-молод.

Пыльный ветер прохожих бесит, но порой смешно куролесит - как щенок, что стремглав по полю, ошалевший от счастья воли.

Вьется жёлтая сушь под ногами - сколько яркости и умираний, сколько ярмарки и безнадёги, сколько ясности и тревоги...

Неба чистого панорама - как в кино, помню в детстве мама...нет, не нужно этих флеш-бэков, возвращений, царапок, зацепок.

Прислонившись к стеклу, я вижу - небо стало прозрачней, выше; остановка - ветеринарка, за окном проплывает бабка, в полотенце махровом - кошка, и её несут осторожно.

Рыжей всё ещё интересен этот мир - жестокий, чудесный - не найдет в себе силы бросить.
Умирая, мурлычет осень.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:37
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:37 by Lollipop39Просмотров: 96Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Осень кошка смерть бабье лето авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 21:05
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 241
Стих мне понравился. Яркий, красивый.
От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Lollipop39
Вчера, 21:11
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 55
Цитата: kusi
Стих мне понравился. Яркий, красивый.
От меня океанический плюс.


Благодарю! smile
Зарегистрирован: 9.12.2015
#3 написал: OmbreMorte
Вчера, 21:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 381
Заебис* стишок.
Это конечно не вызов, а просто вопрос. А про остальные времена года сочинишь? Пожалуйста, очень уж красиво написано!
=>не лесть стих Рили получился красивым, еще плюс такой же большой и красивый, как и стихотворение
Зарегистрирован: 12.05.2020
 
#4 написал: Lollipop39
Вчера, 21:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 55
Цитата: OmbreMorte
Заебис* стишок.
Это конечно не вызов, а просто вопрос. А про остальные времена года сочинишь? Пожалуйста, очень уж красиво написано!
=>не лесть стих Рили получился красивым, еще плюс такой же большой и красивый, как и стихотворение


Спасибо! kissing_heart relaxed
Кое-какие задумки на эту тему есть и если поймаю ту самую, нужную мне волну - напишу, не удержусь)
Зарегистрирован: 9.12.2015
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:23
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2519|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 437
Плюсище, какие яркие образы и чудесная мелодика)
Вьется жёлтая сушь под ногами - сколько яркости и умираний, сколько ярмарки и безнадёги, сколько ясности и тревоги
...
Очень изящно и красиво
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#6 написал: Lollipop39
Вчера, 23:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 55
Цитата: Tigger power
Плюсище, какие яркие образы и чудесная мелодика)
Вьется жёлтая сушь под ногами - сколько яркости и умираний, сколько ярмарки и безнадёги, сколько ясности и тревоги
...
Очень изящно и красиво


Спасибо! blush
Зарегистрирован: 9.12.2015
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